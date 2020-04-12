В виртуальной гонке MotoGP мотоцикл внезапно взлетел
Сильнейшим на втором этапе мотоциклетного киберсезона стал Франческо Баньяя. В богатой на события гонке пилот опередил Маверика Виньялеса и Марка Маркеса. Впрочем, главным событием компьютерного соревнования стало неожиданное вознесение байка Такааки Накагами
После дебютного этапа в Муджелло участники чемпионата мира съехались в виртуальный Шпильберг. Формат остался прежним: пятиминутная квалификация и десять кругов гонки на симуляторе MotoGP 19.
Квалификацию выиграл Франческо Баньяя, вместе с ним первый ряд заняли Маверик Виньялес – он упал на решающем быстром круге и уступил 0,038 секунды – и лидер сезона Марк Маркес.
Фабио Куартараро умудрился трижды упасть по ходу квалификации, но все равно показал четвертый результат. Валентино Росси, который лишь с этого этапа присоединился к чемпионату, оказался последним.
В первом повороте в лидеры вышел Виньялес, однако массовый завал привел к полному хаосу, позволив проскочить вперед Такааки Накагами.
Японец возглавлял гонку до третьего поворота, где в свою очередь ошибся и уехал с асфальта.
После этого Накагами бросился отыгрываться и дважды подряд врезался сзади в Маркеса. Тем временем впереди Виньялес вновь нагнал Баньяю и вступил с ним в спор за лидерство. После нескольких атак Маверик упал, но продолжил борьбу – соперники несколько раз менялись позициями.
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А итоге Франческо все же стал сильнейшим, опередив гонщика Yamaha, а Маркес замкнул тройку. Марк едва не уступил своему брату Алексу, но тот ошибся незадолго до финиша.
Куартараро стал пятым, а все остальные отстали так сильно, что не успели проехать под клетчатый флаг до завершения игрового сеанса. Росси был классифицирован седьмым.
Самым ярким моментом гонки стал вылет Накагами по ходу гонки – байк японца без видимых причин взмыл в небеса:
Посмотреть запись второй виртуальной гонки MotoGP можно на платформе «Моторспорт.ТВ».
Об этой статье
|Серия
|MotoGP , eSports
|Этап
|MotoGP 2020
|Пилоты
|Франческо Баньяя , Такааки Накагами
|Команды
|Pramac Racing
|Автор
|Льюис Дункан
В виртуальной гонке MotoGP мотоцикл внезапно взлетел
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