В виртуальной гонке MotoGP мотоцикл внезапно взлетел

После дебютного этапа в Муджелло участники чемпионата мира съехались в виртуальный Шпильберг. Формат остался прежним: пятиминутная квалификация и десять кругов гонки на симуляторе MotoGP 19.

Квалификацию выиграл Франческо Баньяя, вместе с ним первый ряд заняли Маверик Виньялес – он упал на решающем быстром круге и уступил 0,038 секунды – и лидер сезона Марк Маркес.

Фабио Куартараро умудрился трижды упасть по ходу квалификации, но все равно показал четвертый результат. Валентино Росси, который лишь с этого этапа присоединился к чемпионату, оказался последним.

В первом повороте в лидеры вышел Виньялес, однако массовый завал привел к полному хаосу, позволив проскочить вперед Такааки Накагами.

Японец возглавлял гонку до третьего поворота, где в свою очередь ошибся и уехал с асфальта.

После этого Накагами бросился отыгрываться и дважды подряд врезался сзади в Маркеса. Тем временем впереди Виньялес вновь нагнал Баньяю и вступил с ним в спор за лидерство. После нескольких атак Маверик упал, но продолжил борьбу – соперники несколько раз менялись позициями.

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А итоге Франческо все же стал сильнейшим, опередив гонщика Yamaha, а Маркес замкнул тройку. Марк едва не уступил своему брату Алексу, но тот ошибся незадолго до финиша.

Куартараро стал пятым, а все остальные отстали так сильно, что не успели проехать под клетчатый флаг до завершения игрового сеанса. Росси был классифицирован седьмым.

Самым ярким моментом гонки стал вылет Накагами по ходу гонки – байк японца без видимых причин взмыл в небеса:

Посмотреть запись второй виртуальной гонки MotoGP можно на платформе «Моторспорт.ТВ».