Шарль Леклер не смог выиграть вторую гонку на «Ред Булл Ринге» подряд. Летом прошлого года пилот Ferrari проиграл реальный Гран При Австрии Формулы 1: Макс Ферстаппен провел зрелищный обгон в повороте Remus в борьбе за лидерство. В итоге голландец одержал победу, а Шарль финишировал следом.

Теперь точно такой же маневр против Леклера провел партнер Ферстаппена по команде Red Bull Алекс Элбон. В виртуальной гонке благотворительного кибертурнира «ГонкаЗаМир» таец пошел в атаку в том же самом повороте – и Шарль вновь уступил. Смотрите сами:

В итоге Леклер завершил виртуальный заезд на компьютерной версии «Ред Булл Ринга» на втором месте. Этого хватило, чтобы монегаск стал чемпионом кибертурнира.