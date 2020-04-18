Проклятие Шпильберга. В виртуальной гонке Леклер упустил победу в том же повороте, что и в настоящем Гран При
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18 апр. 2020 г., 13:30
Помните, как Ферстаппен жестко оттеснил Леклера в Гран При Австрии? В виртуальной гонке Элбон повторил этот маневр
Шарль Леклер не смог выиграть вторую гонку на «Ред Булл Ринге» подряд. Летом прошлого года пилот Ferrari проиграл реальный Гран При Австрии Формулы 1: Макс Ферстаппен провел зрелищный обгон в повороте Remus в борьбе за лидерство. В итоге голландец одержал победу, а Шарль финишировал следом.
Теперь точно такой же маневр против Леклера провел партнер Ферстаппена по команде Red Bull Алекс Элбон. В виртуальной гонке благотворительного кибертурнира «ГонкаЗаМир» таец пошел в атаку в том же самом повороте – и Шарль вновь уступил. Смотрите сами:
В итоге Леклер завершил виртуальный заезд на компьютерной версии «Ред Булл Ринга» на втором месте. Этого хватило, чтобы монегаск стал чемпионом кибертурнира.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Пилоты
|Александр Элбон , Шарль Леклер
Проклятие Шпильберга. В виртуальной гонке Леклер упустил победу в том же повороте, что и в настоящем Гран При
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