Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Италии
Билеты
28 мая
-
31 мая
Следующее событие через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Каталонии
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / Новость

В Великобритании запустили пасхальный турнир по виртуальным гонкам для детей

Поделились
Комментарии
В Великобритании запустили пасхальный турнир по виртуальным гонкам для детей
Автор:
, журналист
8 апр. 2020 г., 04:15

В новый чемпионат по виртуальному картингу допустят только спортсменов-юниоров с гоночной лицензией

В Великобритании стартовал чемпионат для детей по виртуальному картингу. Кибертурнир получил название Пасхальная серия, так как его проведение приурочили к Пасхе. На старт допустили только профессиональных гонщиков с британской гоночной лицензией.

Пасхальный турнир разделят на три категории. В младшем классе смогут выступить дети в возрасте от 8 до 11 лет, в следующую группу попадут спортсмены 12 лет и старше. Отборочные заезды начались 7 апреля. Квалификация продлится до 10 апреля. Полуфиналы намечены на 13-14 апреля, финал состоится 16 апреля.

Заезды проходят в игре rFactor 2 через Steam. Организаторами турнира стали Motorsport Games, KartSim и Alpha Live. После Пасхальной серии устроители намерены провести более длительный детский чемпионат по виртуальному картингу.

Слайдер
Список

1/8

Фотограф: Motorsport UK

2/8

Фотограф: Motorsport UK

3/8

Фотограф: Motorsport UK

4/8

Фотограф: Motorsport UK

5/8

Фотограф: Motorsport UK

6/8

Фотограф: Motorsport UK

7/8

Фотограф: Motorsport UK

8/8

Фотограф: Motorsport UK

Читайте также:

Следующая новость
Сочи Автодром покажет виртуальный Гран При России вКонтакте

Предыдущая новость

Сочи Автодром покажет виртуальный Гран При России вКонтакте
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Картинг , eSports
Автор Джош Суттил

eSports Следующая сессия

eNASCAR Pro Invitational: этап 3

eNASCAR Pro Invitational: этап 3

5 апр. - 5 апр.

Самое читаемое

1
Формула 1

Квят назвал любимый город в России. Сможете его угадать?

2
Формула 1

СМИ: Сезон Формулы 1 стартует в июле двумя гонками в Австрии

3
Формула 1

11 машин Формулы 1, которые никогда не выходили на старт

4
Формула 1

Риккардо: Хэмилтона и Феттеля не заставишь пить из ботинка

5
MotoGP

В MotoGP заморозят моторы

Последние видео

Вандорн против Гутьерреса. Это поединок в рамках НеГранПри 01:40
eSports

Вандорн против Гутьерреса. Это поединок в рамках НеГранПри

Финал гонки #NotTheGP Versus: Норрис против Дейли 02:34
eSports

Финал гонки #NotTheGP Versus: Норрис против Дейли

Лучшие моменты второго виртуального НеГранПри от Veloce 10:36
eSports

Лучшие моменты второго виртуального НеГранПри от Veloce

Виртуальная гонка в Себринге: старт 01:20
eSports

Виртуальная гонка в Себринге: старт

Прямая трансляция виртуальной гонки пилотов Формулы 1 02:00:00
eSports

Прямая трансляция виртуальной гонки пилотов Формулы 1

Самое важное:

В Великобритании запустили пасхальный турнир по виртуальным гонкам для детей
eSpt

В Великобритании запустили пасхальный турнир по виртуальным гонкам для детей

Сочи Автодром покажет виртуальный Гран При России вКонтакте
eSpt

Сочи Автодром покажет виртуальный Гран При России вКонтакте

Ferrari отпраздновала победу в кибергонке как настоящую
eSpt

Ferrari отпраздновала победу в кибергонке как настоящую

Пилот отказался от онлайн-гонки и тут же потерял спонсора. Что?
eSpt

Пилот отказался от онлайн-гонки и тут же потерял спонсора. Что?

В кибергонки пришел еще один действующий пилот Формулы 1
eSpt

В кибергонки пришел еще один действующий пилот Формулы 1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.