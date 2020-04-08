В Великобритании запустили пасхальный турнир по виртуальным гонкам для детей
В новый чемпионат по виртуальному картингу допустят только спортсменов-юниоров с гоночной лицензией
В Великобритании стартовал чемпионат для детей по виртуальному картингу. Кибертурнир получил название Пасхальная серия, так как его проведение приурочили к Пасхе. На старт допустили только профессиональных гонщиков с британской гоночной лицензией.
Пасхальный турнир разделят на три категории. В младшем классе смогут выступить дети в возрасте от 8 до 11 лет, в следующую группу попадут спортсмены 12 лет и старше. Отборочные заезды начались 7 апреля. Квалификация продлится до 10 апреля. Полуфиналы намечены на 13-14 апреля, финал состоится 16 апреля.
Заезды проходят в игре rFactor 2 через Steam. Организаторами турнира стали Motorsport Games, KartSim и Alpha Live. После Пасхальной серии устроители намерены провести более длительный детский чемпионат по виртуальному картингу.
Фотограф: Motorsport UK
Фотограф: Motorsport UK
Фотограф: Motorsport UK
Фотограф: Motorsport UK
Фотограф: Motorsport UK
Фотограф: Motorsport UK
Фотограф: Motorsport UK
Фотограф: Motorsport UK
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Об этой статье
|Серия
|Картинг , eSports
|Автор
|Джош Суттил
В Великобритании запустили пасхальный турнир по виртуальным гонкам для детей
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