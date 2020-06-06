В шаге от финала. Чего ждать от последних гонок виртуальной Формулы Е
В эти выходные пройдут два заключительных этапа электрической киберсерии. Рассказываем, в чем главная интрига
В ближайшую субботу и воскресенье, 6 и 7 июня, завершится сезон виртуальной Формулы Е. Чемпионат, который начинался как бенефис Максимилиана Гюнтера, превратился в непредсказуемый турнир с настоящей борьбой и непредсказуемым результатом.
Перед седьмым этапом двух фаворитов в споре за чемпионство разделяет одно очко. Пилот Mercedes Стоффель Вандорн опережает представителя Mahindra Паскаля Верляйна. А где-то вдалеке притаился тот самый Гюнтер.
Немец из BMW iAndretti уступает конкурентам 32 и 31 балл соответственно, но всё же сохраняет математические шансы на титул. И видя, как развивалась борьба, понимаешь: в возможной победе Гюнтера нет ничего невозможного.
Претендент 1: Максимилиан Гюнтер
Когда электрические кибергонки только начались, Гюнтеру не было равных. 22-летний пилот выиграл незачетный этап в Монако, а потом продолжил уничтожать соперников в зачетных гонках. В какой-то момент отрыв Макса достиг 21 очка: казалось, сладить с таким преимуществом нереально.
Но тут Гюнтер начал ошибаться. Сначала пилот BMW iAndretti схлопотал штраф за фальстарт. А на этапе в Берлине угодил в столкновение с Паскалем Верляйном. Тем временем его соперники выигрывали гонки.
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«Я стараюсь как могу, хотя и понимаю: основная борьба развернется между теми парнями, что впереди меня, – признал Гюнтер. – В последние уик-энды мне не везло. Но пока я у меня остаются шансы на чемпионство, я не сдамся».
Претендент 2: Паскаль Верляйн
Пока Гюнтера преследовали неудачи, серийным победителем стал Паскаль Верляйн. Экс-пилот Формулы 1 выиграл кибергонки на укороченной версии трассы в Монако и на городском автодроме Гонконга. Эти успехи на время вывели немца на первое место в общем зачете. А потом перестал чудить Стоффель Вандорн.
Претендент 3: Стоффель Вандорн
Гонщик Mercedes с самого начала должен был включиться в борьбу за титул. Но четыре поула бельгийского спортсмена всего раз конвертировались в победу – и произошло это только на последнем этапе в Берлине. Три предыдущих триумфа Вандорна в квалификации не принесли ему успеха: каждый раз что-то мешало.
На вымышленной трассе в Нью-Джерси и Гонконге Стоффель и вовсе разбивал машину, лидируя в гонке. Вандорн взял себя в руки совсем недавно – но этого хватило, чтобы вырвать лидерство в чемпионате у Верляйна. Стоффель сейчас на пике формы и, пожалуй, никто не удивится, если именно пилот Mercedes возьмет виртуальный титул.
Но скачки в результатах Вандорна в сочетании с его феноменальной способностью вылетать на ровном месте делают финальные кибергонки Формулы Е действительно непредсказуемыми. Увидеть их можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Прямой эфир и субботней, и воскресной гонки начнется в 17:30 по московскому времени.
Много полезной информации о виртуальных гонках можно найти на сайте Motorsport Games. А пока не начался седьмой этап киберчемпионата, можно посмотреть, как прошла шестая гонка:
Об этой статье
|Серия
|Формула E , eSports
|Пилоты
|Паскаль Верляйн , Стоффель Вандорн , Максимилиан Гюнтер
|Автор
|Мэтт Кью