В официальную игру Ф1 добавили черную ливрею Mercedes

Официальный релиз F1 2020 состоялся 7 июля, спустя пару дней после начала реального чемпионата мира на «Ред Булл Ринге».

В тот момент Codemasters не смогла включить в игру новую ливрею Mercedes – чемпионы мира решили перекрасить свои W11 в черный цвет в знак борьбы с расизмом. Машины оставались серебристыми, какими были по ходу зимних тестов и предшествующих сезонов.

Теперь это расхождение устранено. Кроме того, виртуальные Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас получили черные комбинезоны и скорректированные раскраски шлемов.

Обновление доступно с понедельника для пользователей PC, а тем, кто гоняет на Xbox One и PlayStation 4, предстоит подождать его еще пару дней.

Также патч включает другие обновления – в частности, в режиме карьеры можно не брать одну из существующих команд, а добавить совершенно новую, 11-ю по счету.

Слайдер Список 1 / 3 Фотограф: Студия Codemasters 2 / 3 Фотограф: Студия Codemasters 3 / 3 Фотограф: Студия Codemasters

Ожидается, что в ближайшие месяцы Codemasters также скорректирует ливреи других команд, в частности McLaren.

Кроме того, будет добавлен сезон Формулы 2, откуда в режиме карьеры пилоты смогут попасть в Ф1.

При этом у издателя пока нет планов менять календарь – в игре он состоит из 22 изначально запланированных Гран При и не включает новые гонки в Муджелло, Имоле, Портимане и на «Нюрбургринге».