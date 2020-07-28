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В официальную игру Ф1 добавили черную ливрею Mercedes

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В официальную игру Ф1 добавили черную ливрею Mercedes
Автор:
, журналист
28 июл. 2020 г., 08:01

Компания Codemasters спустя три недели после выхода симулятора с участниками нынешнего сезона опубликовала обновление с актуальной раскраской машин чемпионской команды

Официальный релиз F1 2020 состоялся 7 июля, спустя пару дней после начала реального чемпионата мира на «Ред Булл Ринге».

В тот момент Codemasters не смогла включить в игру новую ливрею Mercedes – чемпионы мира решили перекрасить свои W11 в черный цвет в знак борьбы с расизмом. Машины оставались серебристыми, какими были по ходу зимних тестов и предшествующих сезонов. 

Теперь это расхождение устранено. Кроме того, виртуальные Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас получили черные комбинезоны и скорректированные раскраски шлемов. 

Обновление доступно с понедельника для пользователей PC, а тем, кто гоняет на Xbox One и PlayStation 4, предстоит подождать его еще пару дней. 

Также патч включает другие обновления – в частности, в режиме карьеры можно не брать одну из существующих команд, а добавить совершенно новую, 11-ю по счету. 

Слайдер
Список

1/3

Фотограф: Студия Codemasters

2/3

Фотограф: Студия Codemasters

3/3

Фотограф: Студия Codemasters

Ожидается, что в ближайшие месяцы Codemasters также скорректирует ливреи других команд, в частности McLaren.

Кроме того, будет добавлен сезон Формулы 2, откуда в режиме карьеры пилоты смогут попасть в Ф1.

При этом у издателя пока нет планов менять календарь – в игре он состоит из 22 изначально запланированных Гран При и не включает новые гонки в Муджелло, Имоле,  Портимане и на «Нюрбургринге».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Автор Джош Суттил

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