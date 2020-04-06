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eSports / Новость

В кибергонки пришел еще один действующий пилот Формулы 1

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В кибергонки пришел еще один действующий пилот Формулы 1
Автор:
, редактор
6 апр. 2020 г., 12:45

Эстебан Окон станет восьмым гонщиком современной Ф1 в виртуальных соревнованиях

В ближайший вторник, 7 апреля, Renault проведет собственный турнир по кибергонкам в игре Gran Turismo Sport. В заездах примет участие множество связанных с Renault гонщиков. Одним из них станет пилот Формулы 1 Эстебан Окон.

Француз, который вернулся в Ф1 в этом году, поучаствует в гонках на машинах Renault R.S.01 GT и Megane Trophy R. В числе соперников Окона окажутся чемпион Формулы 4 Адриен Давид, а также гонщики Renault в eSports Николя Лонге и Лоран Юргон. Гонку будут транслировать в Twitch.

В официальных виртуальных Гран При Формулы 1 выступают только запасные пилоты Renault. Резервист французской команды Гуанью Чжоу выиграл виртуальный Гран При Бахрейна, а участник программы поддержки молодых гонщиков Кристиан Лундгор занял второе место в виртуальном Гран При Австралии.

Окон станет восьмым пилотом сезона-2020, кто участвует в виртуальных соревнованиях. Ранее к компьютерным гонкам на различных платформах подключились Ландо Норрис, Макс Ферстаппен, Алекс Элбон, Шарль Леклер, Антонио Джовинацци, Джордж Расселл и Николя Латифи.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Эстебан Окон
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

eSports Следующая сессия

12 часов Себринга

14 мар. - 14 мар.

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