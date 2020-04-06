В кибергонки пришел еще один действующий пилот Формулы 1
Эстебан Окон станет восьмым гонщиком современной Ф1 в виртуальных соревнованиях
В ближайший вторник, 7 апреля, Renault проведет собственный турнир по кибергонкам в игре Gran Turismo Sport. В заездах примет участие множество связанных с Renault гонщиков. Одним из них станет пилот Формулы 1 Эстебан Окон.
Француз, который вернулся в Ф1 в этом году, поучаствует в гонках на машинах Renault R.S.01 GT и Megane Trophy R. В числе соперников Окона окажутся чемпион Формулы 4 Адриен Давид, а также гонщики Renault в eSports Николя Лонге и Лоран Юргон. Гонку будут транслировать в Twitch.
В официальных виртуальных Гран При Формулы 1 выступают только запасные пилоты Renault. Резервист французской команды Гуанью Чжоу выиграл виртуальный Гран При Бахрейна, а участник программы поддержки молодых гонщиков Кристиан Лундгор занял второе место в виртуальном Гран При Австралии.
Окон станет восьмым пилотом сезона-2020, кто участвует в виртуальных соревнованиях. Ранее к компьютерным гонкам на различных платформах подключились Ландо Норрис, Макс Ферстаппен, Алекс Элбон, Шарль Леклер, Антонио Джовинацци, Джордж Расселл и Николя Латифи.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Эстебан Окон
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
В кибергонки пришел еще один действующий пилот Формулы 1
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