В кибергонки пришел еще один действующий пилот Формулы 1

В ближайший вторник, 7 апреля, Renault проведет собственный турнир по кибергонкам в игре Gran Turismo Sport. В заездах примет участие множество связанных с Renault гонщиков. Одним из них станет пилот Формулы 1 Эстебан Окон.

Француз, который вернулся в Ф1 в этом году, поучаствует в гонках на машинах Renault R.S.01 GT и Megane Trophy R. В числе соперников Окона окажутся чемпион Формулы 4 Адриен Давид, а также гонщики Renault в eSports Николя Лонге и Лоран Юргон. Гонку будут транслировать в Twitch.

В официальных виртуальных Гран При Формулы 1 выступают только запасные пилоты Renault. Резервист французской команды Гуанью Чжоу выиграл виртуальный Гран При Бахрейна, а участник программы поддержки молодых гонщиков Кристиан Лундгор занял второе место в виртуальном Гран При Австралии.

Окон станет восьмым пилотом сезона-2020, кто участвует в виртуальных соревнованиях. Ранее к компьютерным гонкам на различных платформах подключились Ландо Норрис, Макс Ферстаппен, Алекс Элбон, Шарль Леклер, Антонио Джовинацци, Джордж Расселл и Николя Латифи.