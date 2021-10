В эти выходные состоится второй этап Виртуальной серии «Ле-Ман»

Майами, 14 октября 2021 года. Компания Motorsport Games объявляет о том, что после удачного старта и проведения первой гонки Виртуальной серии «Ле Ман» в эти выходные состоится второй этап киберчемпионата – «6 часов Спа». Заезд стартует 16 октября в 16:30 часов по московскому времени. В ней примут участие 38 спортсменов. Напомним, что Виртуальная серия «Ле-Ман» является совместным предприятием Западного автоклуба, который проводит «24 часа Ле-Мана» во Франции и чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC и Motorsport Games – компании, которая лидирует в разработке компьютерных игр и продвижении крупнейших виртуальных гоночных серий по всему миру.

Сезон 2021-2022 годов Виртуальной серии «Ле-Ман» состоит из пяти этапов, вторым из которых станет шестичасовая гонка в Спа. 38 прототипов и машин класса GT станут сражаться на виртуальной трассе длиной семь километров, включающей знаменитые повороты «Красная вода», «Радильон», и «Ла Сурс». В прямом эфире гонку станут комментировать официальный комментатор чемпионата FIA WEX Дункан Винсент, а также Крис МакКарти. Подробную информацию о трансляции вы сможете найти на сайте www.lemansvirtual.com.

Второй этап Виртуальной серии «Ле Ман» продолжит успех первой гонки, которая собрала 2,6 миллиона зрителей по всему миру и закончилась победой команды Realteam Hydrogen Redline. Это была четырехчасовая виртуальная гонка в Монце, прошедшая 25 сентября этого года. От второго этапа зрители в праве ожидать еще большей насыщенности событиями и инцидентами. Пилоты Realteam Hydrogen Redline Дэни Янкаделла, Джефри Рейтвельд и Майкл Смидл в первой гонки стали быстрейшими в абсолюте, в то время как команды GPX Rebellion Esports и Floyd Bykolles-Burst финишировали второй и третий. В свою очередь Митчелл Дежонг, Марк Баккум и Мартин Кронке из Porsche Esports Team выиграл в классе Le Mans Grand Touring Endurance, где представлено по меньшей мере пять разных автопроизводителей. Посмотрите видео с ключевыми моментами гонки 25-го сентября, чтобы иметь представление о том, что вы сможете увидеть в ближайший уик-энд.

Виртуальная серия «Ле-Ман» объединяет топ-пилотов вроде Дженсона Баттона, Алекса Палоу, Стоффеля Вандорна и Луи Делетраза с сильнейшими кибергонщиками. Все они сразятся в пяти этапах длительностью от четырех до 24 часов. Сезон этого года закончится гонкой «24 часа виртуального Ле-Мана», которая будет транслироваться в шоу Autosport International в Бирмингеме в январе 2022 года.

А теперь о том, когда смотреть гонки в этот уик-энды по московскому времени.

Пятница, 15 октября.

18:00 – Церемония открытия квалификации (недоступно на официальных каналах трансляции серий WEC и «24 часа Ле-Мана»)

18:10-18:30 – Квалификация GTE

18:40-19:00 – Квалификация LMP

Суббота 16 октября:

11:00-13:00 – Разминка

14:30 – Официальная церемония открытия

15:00 – Старт гонки «Шесть часов Спа»

Календарь сезона Виртуальной серии «Ле Ман»

Первый этап: Четыре часа Монцы, Италия – 25 сентября 2021 года. Трансляция только онлайн

Второй этап: Шесть часов Спа, Бельгия – 16 октября 2021 года. Трансляция только онлайн

Третий этап: Восемь часов Нюрбургринга, Германия – 13 ноября 2021 года. Трансляция только онлайн

Четвертый этап: Шесть часов Себринга, США – 18 декабря 2021 года. Трансляция только онлайн

Пятый этап: 24 часа Ле-Мана – 15-16 января 2022 года. Трансляция на шоу Autosport International в Бирмингеме.

The Le Mans Virtual Series brings together top-level, real-life drivers such as Jenson Button, Alex Palou, Stoffel Vandoorne, Louis Deletraz, and a number of the world’s other best sim racers to compete together in 5 endurance races that range from 4 to 24 hours in duration. This year’s series will conclude with the 24 Hours of Le Mans Virtual, which will take place live and televised at the Autosport International (“ASI”) show in Birmingham, UK in January 2022.

Here is where you can follow all of the weekend’s action, live and uninterrupted:

Friday, October 15, 2021: (all times Eastern Daylight Time)

1:00 p.m. / Qualifying show live ( not available on WEC or 24 Hours of Le Mans channels )

) 1:10 p.m.– 1:30 p.m. / Qualifying GTE

1:40 p.m.– 2:00 p.m. / Qualifying LMP

Saturday, October 16, 2021:

04:00 a.m.– 6:00 a.m. / Warm-up

7:30 a.m. / Le Mans Virtual Series show live

8:00 a.m. / 6 Hours of Spa - RACE

Le Mans Virtual Series:

Round 1: 4 Hours of Monza, Italy - September 25, 2021 - Online only

Round 2: 6 Hours of Spa, Belgium - October 16, 2021 - Online only

Round 3: 8 Hours of Nürburgring, Germany - November 13, 2021 - Online only

Round 4: 6 Hours of Sebring, USA - December 18, 2021 - Online only

Round 5: 24 Hours of Le Mans Virtual - January 15/16, 2022 - ASI, Birmingham, UK.