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В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: финал кибер-ралли-кросса

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В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: финал кибер-ралли-кросса
11 июл. 2020 г., 13:29

Действующий чемпион мира Тимми Хансен имеет хорошие шансы завоевать уникальный виртуально-реальный дубль

В воскресенье организаторы чемпионата мира по ралли-кроссу проведут завершающий этап кибертурнира. Гонку, которая определит судьбу цифрового титула, можно будет посмотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» с русским комментарием начиная с 20:00 по московскому времени.

Ареной последнего этапа виртуального турнира станет цифровая копия трассы «Килларни». В прошлом году на треке, расположенном в южноафриканском Кейптауне, прошел финал реального чемпионата мира. Это дает организаторам соревнований и действующему чемпиону Тимми Хансену шансы в воскресенье зафиксировать необычное достижение.

Сейчас у шведа есть шансы стать победителем кибертурнира – и если он сделает это, то станет обладателем уникального дубля: станет виртуальным чемпионом на цифровой копии той трассы, где завоевал реальный титул.

Кстати, если борьба за первенство на виртуальной трассе будет столь же напряженной, как и в реальности, гонку стоит посмотреть. В последней гонке прошлого сезона Хансен и соперничавший с ним Андреас Баккеруд столкнулись на первом круге финала, а в итоге набрали равное количество очков. Чемпион определялся по количеству одержанных в сезоне побед.

Как прошел настоящий финал-2019:

Кроме Тимми Хансена шансы на титул сохраняет его брат Кевин Хансен. Но шансы Кевина выглядят скорее математическими – и поэтому он скорее будет прикрывать тылы родственнику. И Шейн ван Гисберген – звезда австралийского чемпионата Supercars – будет единственным серьезным соперником Тимми.

Получится ли у Хансена прибавить к реальному чемпионству виртуальное, покажет трансляция на «Моторспорт.ТВ». Ссылку на нее мы разместим на главной странице сайта.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс , eSports
Местонахождение Килларни
Пилоты Шейн ван Гисберген , Тимми Хансен , Кевин Хансен

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