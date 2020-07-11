В воскресенье организаторы чемпионата мира по ралли-кроссу проведут завершающий этап кибертурнира. Гонку, которая определит судьбу цифрового титула, можно будет посмотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» с русским комментарием начиная с 20:00 по московскому времени.

Ареной последнего этапа виртуального турнира станет цифровая копия трассы «Килларни». В прошлом году на треке, расположенном в южноафриканском Кейптауне, прошел финал реального чемпионата мира. Это дает организаторам соревнований и действующему чемпиону Тимми Хансену шансы в воскресенье зафиксировать необычное достижение.

Сейчас у шведа есть шансы стать победителем кибертурнира – и если он сделает это, то станет обладателем уникального дубля: станет виртуальным чемпионом на цифровой копии той трассы, где завоевал реальный титул.

Кстати, если борьба за первенство на виртуальной трассе будет столь же напряженной, как и в реальности, гонку стоит посмотреть. В последней гонке прошлого сезона Хансен и соперничавший с ним Андреас Баккеруд столкнулись на первом круге финала, а в итоге набрали равное количество очков. Чемпион определялся по количеству одержанных в сезоне побед.

Как прошел настоящий финал-2019: Невероятный финал сделал Тимми Хансена чемпионом мирового ралли-кросса

Кроме Тимми Хансена шансы на титул сохраняет его брат Кевин Хансен. Но шансы Кевина выглядят скорее математическими – и поэтому он скорее будет прикрывать тылы родственнику. И Шейн ван Гисберген – звезда австралийского чемпионата Supercars – будет единственным серьезным соперником Тимми.

Получится ли у Хансена прибавить к реальному чемпионству виртуальное, покажет трансляция на «Моторспорт.ТВ». Ссылку на нее мы разместим на главной странице сайта.