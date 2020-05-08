Трасса из «Тачек 3» и комментатор на коленях у пилота. Когда и где смотреть кибергонки в эти выходные
В пелотоне Ф1 пополнение из футболистов, в России готовят продвинутую трансляцию, а NASCAR возвращается на историческую трассу
Напоминаем, что ссылки на ключевые киберсобытия уик-энда в дни гонок можно будет найти на главной странице сайта.
Виртуальный Гран При Испании Формулы 1
Дата: воскресенье, 10 мая
Время старта: 20:00 по московскому времени
Используемая игра: F1 2019
Трасса: «Каталунья» (Барселона, Испания)
Победитель предыдущей гонки: Алекс Элбон
В день, когда должна была пройти настоящая гонка в Испании, чемпионат устроит киберзаезд на той же самой «Каталунье». Вот (почти) полный перечень участников:
|Команда
|Гонщик
|Гонщик
|Alfa Romeo
|Антонио Джовинацци
|Тибо Куртуа
|AlphaTauri
|Витантонио Льюцци
|Aндреа Пирелло
|FDA Hublot Esports Team
|Шарль Леклер
|Антонио Фуоко
|Haas
|Артур Мело
|Пьетро Фиттипальди
|McLaren
|Ландо Норрис
|будет объявлено позже
|Mercedes
|будет объявлено позже
|Эстебан Гутьеррес
|Racing Point
|будет объявлено позже
|Дэвид Шумахер
|Red Bull
|Алекс Элбон
|Серхио Агуэро
|Renault
|Иэн Поултер
|Макс Фьютрелл
|Williams
|Джордж Расселл
|Николя Латифи
Как можно видеть из таблицы, из действующих пилотов на старт по-прежнему выходят те шесть гонщиков, которые с самого начала проявили интерес к кибергонкам. Поэтому, говоря о новичках, остается отметить экс-пилота Ф1 Витантонио Льюцци и уже третьего знаменитого футболиста – Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».
Примечательно, что аргентинец вытеснил из состава Red Bull другого корифея игры с мячом, Тибо Куртуа из «Реала». История любви Куртуа (который оперативно перебрался в состав Alfa Romeo) и автоспорта стоит особого внимания – поэтому если вдруг вы пропустили наш материал о вратаре, который попал в виртуальную Формулу 1, предлагаем прочитать эту статью прямо сейчас.
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Виртуальное открытие сезона Российской серии кольцевых гонок
Дата: воскресенье, 10 мая
Время старта: 10:00 по московскому времени
Где смотреть: в Youtube-канале РСКГ
Используемая игра: Assetto Corsa
Трасса: «Сочи Автодром»
Воскресные соревнования – далеко не первая кибергонка на территории России во время вынужденной паузы. Однако она обращает на себя внимание двумя моментами. Первый – подход к освещению события. В студии, из которой будет вестись трансляция, установят сразу два симулятора – и комментаторы гонки будут находиться в непосредственной близости от мчащихся по виртуальной трассе пилотов. Такого пока не было ни у Формулы 1, ни у американцев.
В гонке на виртуальном «Сочи Автодроме» будут участвовать машины категории TCR, известные по выступлениям в самом быстром классе российского кольца. Впрочем, под разными кузовами и ливреями будет одна и та же цифровая модель с одними и теми же настройками
Фото: SMP Racing
Во-вторых, в одном заезде организаторы смогли собрать пилотов, выступавших в разные годы в разных классах. И в результате состав участников вышел крайне представительным: из 33 гонщиков 10 выигрывали на российском кольце чемпионаты и Кубки страны, и всего на счету у этой десятки целых 32 титула!
Виртуальный NASCAR: Pro Invitational Series
Дата: суббота, 9 мая
Время старта: 23:00 по московскому времени
Где смотреть: на Fox Sports (требуется подписка) и на одном из каналов семейства «Матч ТВ» (в повторе через несколько дней после гонки)
Используемая игра: iRacing
Трасса: «Норт-Уилкесборо»
Победитель предыдущей гонки: Уильям Байрон
Главное событие в кибергонках этого уик-энда. Благодаря симрейсингу чемпионат отправит гонщиков на заброшенный овал «Норт-Уилкесборо», который уже много лет не принимает гонки. Ради фанатов легендарной трассы люди из iRacing съездили на зарастающий травой овал, измерили и отсканировали каждую неровность и бережно перенесли это в виртуальный мир.
Так выглядит реальный «Норт-Уилкесборо Спидвей» в XXI веке. Обратите внимание на сохранившийся логотип Winston Cup Series. Высший дивизион NASCAR давно сменил название, но на этой трассе время остановилось
Значимость «Норт-Уилкесборо» для давних поклонников NASCAR трудно переоценить. В Формуле 1 что-то подобное происходит с возвращением «Зандфорта» — еще одной трассы, которая видела великие баталии чемпионов XX века. Еще одна аналогия — Автодром имени братьев Родригес в Мехико. В отличие от Ф1, в NASCAR не стали возвращаться на «Норт-Уилкесборо» вживую — так что предстоящая кибергонка представит болельщикам редкий шанс увидеть современных пилотов в историческом антураже.
И еще одна важная деталь. Овал «Норт-Уилкесборо Спидвей» послужил источником вдохновения для создателей «Тачек 3». Помните старую трассу, на которой тренировался Док Хадсон в юности? Мультипликаторы скомпоновали эту трассу из нескольких реальных автодромов. Ключевая роль досталась «Норт-Уилкесборо».
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2-й этап виртуального GT от Стефана Рателя
Дата: воскресенье, 10 мая
Время старта: 14:00 по московскому времени
Используемая игра: Assetto Corsa
Трасса: Спа-Франкоршам
Победитель предыдущей гонки: Джордан Пеппер
Надо отдать должное Стефану Рателю — организатору ключевых гонок GT в Европе. Пока его коллеги из других серий устраивают виртуальные гонки для удовольствия, в GT находят, как на этом заработать. В преддверии ближайшего этапа, который пройдет на виртуальном «Спа-Франкоршаме» в воскресенье, чемпионат объявил о создании глобальной тренировочной платформы на базе собственной eSports-серии.
Проект назвали «Академией тренера Дейва», главным тренером стал двукратный победитель «24 часов Спа» Дэвид Перель. Вместе с ним натаскивать новичков симрейсинга пообещали Кельвин ван дер Линде и Джордан Пеппер — два пилота, которые начинали как геймеры, а теперь доросли до статуса заводских пилотов Audi и Bentley. У таких ребят действительно стоит поучиться. Посмотреть мастер-класс можно будет в 14:00 в воскресенье:
Также в эти выходные можно посмотреть:
- в субботу, начиная с 17:30 – третий этап виртуальной Формулы Е
- в воскресенье, начиная с 15:00 по Москве – гонка DTM (на автомобилях 2013 года)
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула E , GT , NASCAR Cup , eSports
|Пилоты
|Антонио Джовинацци , Николя Латифи , Кельвин ван дер Линде , Джордж Расселл , Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Alfa Romeo
|Автор
|Антон Погорельский
Трасса из «Тачек 3» и комментатор на коленях у пилота. Когда и где смотреть кибергонки в эти выходные
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