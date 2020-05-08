Напоминаем, что ссылки на ключевые киберсобытия уик-энда в дни гонок можно будет найти на главной странице сайта.

Виртуальный Гран При Испании Формулы 1

Дата: воскресенье, 10 мая

Время старта: 20:00 по московскому времени

Используемая игра: F1 2019

Трасса: «Каталунья» (Барселона, Испания)

Победитель предыдущей гонки: Алекс Элбон

В день, когда должна была пройти настоящая гонка в Испании, чемпионат устроит киберзаезд на той же самой «Каталунье». Вот (почти) полный перечень участников:

Команда Гонщик Гонщик Alfa Romeo Антонио Джовинацци Тибо Куртуа AlphaTauri Витантонио Льюцци Aндреа Пирелло FDA Hublot Esports Team Шарль Леклер Антонио Фуоко Haas Артур Мело Пьетро Фиттипальди McLaren Ландо Норрис будет объявлено позже Mercedes будет объявлено позже Эстебан Гутьеррес Racing Point будет объявлено позже Дэвид Шумахер Red Bull Алекс Элбон Серхио Агуэро Renault Иэн Поултер Макс Фьютрелл Williams Джордж Расселл Николя Латифи

Как можно видеть из таблицы, из действующих пилотов на старт по-прежнему выходят те шесть гонщиков, которые с самого начала проявили интерес к кибергонкам. Поэтому, говоря о новичках, остается отметить экс-пилота Ф1 Витантонио Льюцци и уже третьего знаменитого футболиста – Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».

Примечательно, что аргентинец вытеснил из состава Red Bull другого корифея игры с мячом, Тибо Куртуа из «Реала». История любви Куртуа (который оперативно перебрался в состав Alfa Romeo) и автоспорта стоит особого внимания – поэтому если вдруг вы пропустили наш материал о вратаре, который попал в виртуальную Формулу 1, предлагаем прочитать эту статью прямо сейчас.

Виртуальное открытие сезона Российской серии кольцевых гонок

Дата: воскресенье, 10 мая

Время старта: 10:00 по московскому времени

Где смотреть: в Youtube-канале РСКГ

Используемая игра: Assetto Corsa

Трасса: «Сочи Автодром»

Воскресные соревнования – далеко не первая кибергонка на территории России во время вынужденной паузы. Однако она обращает на себя внимание двумя моментами. Первый – подход к освещению события. В студии, из которой будет вестись трансляция, установят сразу два симулятора – и комментаторы гонки будут находиться в непосредственной близости от мчащихся по виртуальной трассе пилотов. Такого пока не было ни у Формулы 1, ни у американцев.

В гонке на виртуальном «Сочи Автодроме» будут участвовать машины категории TCR, известные по выступлениям в самом быстром классе российского кольца. Впрочем, под разными кузовами и ливреями будет одна и та же цифровая модель с одними и теми же настройками Фото: SMP Racing

Во-вторых, в одном заезде организаторы смогли собрать пилотов, выступавших в разные годы в разных классах. И в результате состав участников вышел крайне представительным: из 33 гонщиков 10 выигрывали на российском кольце чемпионаты и Кубки страны, и всего на счету у этой десятки целых 32 титула!

Виртуальный NASCAR: Pro Invitational Series

Дата: суббота, 9 мая

Время старта: 23:00 по московскому времени

Где смотреть: на Fox Sports (требуется подписка) и на одном из каналов семейства «Матч ТВ» (в повторе через несколько дней после гонки)

Используемая игра: iRacing

Трасса: «Норт-Уилкесборо»

Победитель предыдущей гонки: Уильям Байрон

Главное событие в кибергонках этого уик-энда. Благодаря симрейсингу чемпионат отправит гонщиков на заброшенный овал «Норт-Уилкесборо», который уже много лет не принимает гонки. Ради фанатов легендарной трассы люди из iRacing съездили на зарастающий травой овал, измерили и отсканировали каждую неровность и бережно перенесли это в виртуальный мир.

Так выглядит реальный «Норт-Уилкесборо Спидвей» в XXI веке. Обратите внимание на сохранившийся логотип Winston Cup Series. Высший дивизион NASCAR давно сменил название, но на этой трассе время остановилось

Значимость «Норт-Уилкесборо» для давних поклонников NASCAR трудно переоценить. В Формуле 1 что-то подобное происходит с возвращением «Зандфорта» — еще одной трассы, которая видела великие баталии чемпионов XX века. Еще одна аналогия — Автодром имени братьев Родригес в Мехико. В отличие от Ф1, в NASCAR не стали возвращаться на «Норт-Уилкесборо» вживую — так что предстоящая кибергонка представит болельщикам редкий шанс увидеть современных пилотов в историческом антураже.

И еще одна важная деталь. Овал «Норт-Уилкесборо Спидвей» послужил источником вдохновения для создателей «Тачек 3». Помните старую трассу, на которой тренировался Док Хадсон в юности? Мультипликаторы скомпоновали эту трассу из нескольких реальных автодромов. Ключевая роль досталась «Норт-Уилкесборо».

2-й этап виртуального GT от Стефана Рателя

Дата: воскресенье, 10 мая

Время старта: 14:00 по московскому времени

Используемая игра: Assetto Corsa

Трасса: Спа-Франкоршам

Победитель предыдущей гонки: Джордан Пеппер

Надо отдать должное Стефану Рателю — организатору ключевых гонок GT в Европе. Пока его коллеги из других серий устраивают виртуальные гонки для удовольствия, в GT находят, как на этом заработать. В преддверии ближайшего этапа, который пройдет на виртуальном «Спа-Франкоршаме» в воскресенье, чемпионат объявил о создании глобальной тренировочной платформы на базе собственной eSports-серии.

Проект назвали «Академией тренера Дейва», главным тренером стал двукратный победитель «24 часов Спа» Дэвид Перель. Вместе с ним натаскивать новичков симрейсинга пообещали Кельвин ван дер Линде и Джордан Пеппер — два пилота, которые начинали как геймеры, а теперь доросли до статуса заводских пилотов Audi и Bentley. У таких ребят действительно стоит поучиться. Посмотреть мастер-класс можно будет в 14:00 в воскресенье:

Также в эти выходные можно посмотреть:

- в субботу, начиная с 17:30 – третий этап виртуальной Формулы Е

- в воскресенье, начиная с 15:00 по Москве – гонка DTM (на автомобилях 2013 года)