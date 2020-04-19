Тибо Куртуа из «Реала» – фанат Формулы 1. Теперь он поедет за Red Bull

Звезды спорта, политики и шоу-бизнеса – частые гости на Гран При Формулы 1. Они выкупают вип-ложи и с удовольствием посещают паддок. Трудно вспомнить хоть какую-то гонку, которая прошла бы без знаменитостей – пусть даже максимальный наплыв традиционно приходится на Монако и еще пару лакшери-этапов.

Замена реальных гонок на виртуальные дала известным фанатам автоспорта новый шанс. Теперь можно не только приезжать на Гран При, но и участвовать в нем. Правда, голливудские актеры и музыканты из чартов Billboard не кинулись бороться с действующими пилотами и опытными симрейсерами. Кому захочется позориться, проигрывая 10 минут на 10 кругах?

Но одно исключение нашлось. Это футболист Тибо Куртуа.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России Фото: Эдгар Брещанов / Soccer.ru

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии по футболу Куртуа включился в кибергонки с самого начала – и как включился! Уже на НеГранПриБахрейна, проведенном в марте, Тибо дважды финишировал в топ-13, будучи единственным участником, не связанным с гонками или симрейсингом профессионально. Бельгийский футболист дважды опередил Нико Хюлькенберга. Паре действующих гонщиков Ф1 на такое не хватало целых сезонов.

Сказался ли успех или азарт, но после этого Куртуа стал стабильным участником всех виртуальных заездов. Он поддержал Шарля Леклера и прочих пилотов Ф1 в проекте #RaceForTheWorld, который собирает деньги для медработников.

А прямо сегодня, 19 апреля, знаменитый футболист примет участие в виртуальном Гран При Китая. Причем поедет Тибо не за кого-нибудь, а за Red Bull. Пока Макс Ферстаппен воротит нос от казуальности игры F1 2019, Куртуа стал напарником Алекса Элбона.

«Я очень рад возможности выступить за Red Bull вместе с Алексом, стать частью семьи Red Bull eSports, – цитирует Куртуа пресс-служба гоночной команды. – Мне уже дали несколько советов и помогали с тренировками в последние недели, так что гонку я жду с нетерпением.

Мне нравится эта игра, я уже несколько раз пересекался с Алексом на трассе, и бороться с пилотами Ф1 – восхитительно. В последние недели я постоянно бываю где-то в середине пелотона, так что надеюсь на очки».

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Попасть в первую десятку в борьбе с семью действующими пилотами Ф1, звездами прошлых лет и активными кибергонщиками – амбициозная цель. Особенно для человека, который совсем недавно попробовал себя за виртуальным рулем.

Скриншот из официальной компьютерной игры Формулы 1 Фото: Codemasters

По словам Куртуа, с симрейсингом он познакомился пару лет назад благодаря другу, увлеченному кибергонками. Тибо это занятие тоже понравилось и в прошлом году он купил руль себе домой.

Судя по трансляциям в Twitch, у Куртуа действительно вполне любительский набор из руля и игрового кресла. Никак не сложная машинерия Ферстаппена. Это не помешало бельгийцу в одном из последних заездов #RaceForTheWorld устроить серьезную зарубу с лидером Формулы Е Антониу Феликсом да Коштой. И выйти победителем.

Куртуа попал в семерку на сложной трассе в Баку, а лучшие обгоны совершил за счет рискованных поздних торможений. Весьма недурно для человека без гоночного бэкграунда, который занимается всего год. Да и то – когда позволяет время.

Скриншот виртуальной гонки Формулы 1 Фото: Codemasters

«Я стараюсь гоняться хотя бы раз в неделю», – признался Куртуа зрителям его канала. Судя по всему, даже на карантине бельгиец не доходит до тех шести часов в день, которыми готовился к дебюту в виртуальном Гран При Шарль Леклер.

Помимо гонок Куртуа развлекается еще кучей киберспортивных игр. Например, недавно устроил матч в FIFA с защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко. Также Тибо играет в виртуальные стритбол и баскетбол. Кстати, на баскетбольные площадки он уже заманил пару звездных коллег – Серхио Агуэро и Ромелу Лукаку. Может, мы дождемся еще кого-то из звезд футбола и на кибертрассах?

Но гонки все же составляют большую часть трансляций на канале голкипера. Не удивительно, что интерес Куртуа к Формуле 1 проявляется не только в киберпространстве. В прошлом году он приезжал на Гран При Франции по приглашению Шарля Леклера и, по собственному признанию, хотел бы повторить.

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Пока футбольные турниры на паузе, один из трех самых дорогих вратарей мира (его трансфер из «Челси» обошелся «Реалу» в 35 млн евро, а сейчас Куртуа оценивают в 48 млн) поддерживает высокую активность. Тибо записывает видео в поддержку медиков, участвует в сборе денег, а на этих выходных кроме виртуального Гран При едет в проекте NotTheGPVersus в поддержку ЮНИСЕФ. Кажется, у Элбона будет отличный напарник в виртуальном Китае.