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eSports / Отчет о гонке

Судьбу победы на втором этапе виртуального ралли-кросса решил судейский штраф

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Судьбу победы на втором этапе виртуального ралли-кросса решил судейский штраф
Автор:
, Ответственный редактор
3 мая 2020 г., 15:47

Киберсезон WRX продолжился на трассе в португальском Монталегре – реальные спортсмены вновь оказались не в силах соперничать с мастерами компьютерного пилотажа

В отличие от Формулы Е или IndyCar организаторы мирового ралли-кросса допустили к участию в этапах своей киберсерии не только реальных гонщиков. Вместе с ними на старт выходят мастера симрейсинга и приглашенные знаменитости. 

На втором этапе сезона повторилась картина первого: наилучших результатов добились именно профессионалы виртуальных трасс. Первым финишировал победитель мирового чемпионата в игре Dirt 2.0 француз Кильян Далл'Олмо. Правда, победу у него сразу отобрали – судьи зафиксировали у гонщика фальстарт и добавили к результату 20 секунд. 

Однако сильнейшим все равно стал Далл'Оммо, только теперь уже Кентен, старший из двух братьев. Второе место досталось дебютанту Джону Армстронгу – британца нельзя назвать чистым симрейсером, поскольку он периодически стартует в настоящих ралли.

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Третье место к удивлению многих занял Шейн ван Гисберген. Новозеландский чемпион серии Supercars оказался единственным из «настоящих» гонщиков, кто дошел до финала. Там их пути пересеклись с победителем первого этапа Маттиасом Адильссоном – гонщики столкнулись не менее четырех раз за шесть кругов, швед получил штраф, а ван Гисберген – виртуальный кубок за третье место.

Лидеры WRX на этот раз сложили оружие на стадии полуфинала или даже раньше.

Дебютантом португальского этапа стал первый россиянин в виртуальном ралли-кроссе Матвей Фуражкин. 20-летний гонщик, который в прошлом году выиграл чемпионат Европы по автокроссу и дебютировал в WRX, заработав первые очки, по ходу всех квалификационных серий – они стартовали на раскисшей от дождя трассе, которая постепенно высохла – держался на пороге десятки сильнейших, дающей право продолжить борьбу. 

Но все же на первый раз москвич остался 11-м из 20 участников этапа, не пройдя в полуфиналы. При этом он смог опередить лидера Формулы Е Антониу Феликса да Кошту, который запомнился лишь несколькими авариями, заводского пилота Aston Martin в WEC Ники Тима и бывшего участника Формулы 1 Мику Сало.

Матвей Фуражкин на трассе WRX, 2019 год

Матвей Фуражкин на трассе WRX, 2019 год

Фото: FIA World Rallycross

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс , eSports
Местонахождение Монталегре
Пилоты Шейн ван Гисберген
Автор Александр Кабановский

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