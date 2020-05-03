Судьбу победы на втором этапе виртуального ралли-кросса решил судейский штраф

В отличие от Формулы Е или IndyCar организаторы мирового ралли-кросса допустили к участию в этапах своей киберсерии не только реальных гонщиков. Вместе с ними на старт выходят мастера симрейсинга и приглашенные знаменитости.

На втором этапе сезона повторилась картина первого: наилучших результатов добились именно профессионалы виртуальных трасс. Первым финишировал победитель мирового чемпионата в игре Dirt 2.0 француз Кильян Далл'Олмо. Правда, победу у него сразу отобрали – судьи зафиксировали у гонщика фальстарт и добавили к результату 20 секунд.

Однако сильнейшим все равно стал Далл'Оммо, только теперь уже Кентен, старший из двух братьев. Второе место досталось дебютанту Джону Армстронгу – британца нельзя назвать чистым симрейсером, поскольку он периодически стартует в настоящих ралли.

Третье место к удивлению многих занял Шейн ван Гисберген. Новозеландский чемпион серии Supercars оказался единственным из «настоящих» гонщиков, кто дошел до финала. Там их пути пересеклись с победителем первого этапа Маттиасом Адильссоном – гонщики столкнулись не менее четырех раз за шесть кругов, швед получил штраф, а ван Гисберген – виртуальный кубок за третье место.

Лидеры WRX на этот раз сложили оружие на стадии полуфинала или даже раньше.

Дебютантом португальского этапа стал первый россиянин в виртуальном ралли-кроссе Матвей Фуражкин. 20-летний гонщик, который в прошлом году выиграл чемпионат Европы по автокроссу и дебютировал в WRX, заработав первые очки, по ходу всех квалификационных серий – они стартовали на раскисшей от дождя трассе, которая постепенно высохла – держался на пороге десятки сильнейших, дающей право продолжить борьбу.

Но все же на первый раз москвич остался 11-м из 20 участников этапа, не пройдя в полуфиналы. При этом он смог опередить лидера Формулы Е Антониу Феликса да Кошту, который запомнился лишь несколькими авариями, заводского пилота Aston Martin в WEC Ники Тима и бывшего участника Формулы 1 Мику Сало.