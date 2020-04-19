Столкновение напарников принесло Пажено победу в кибергонке IndyCar
Француз стал сильнейшим вторую неделю подряд. На трассе в Мотеги ему помогли неудачи других гонщиков Penske: Уилл Пауэр и Скотт Маклафлин стали жертвой ошибки кругового пилота
Четвертый по счету виртуальный уик-энд IndyCar начался с сенсационого поула Роберта Уикенса. Гонка также оказалась для продолжающего реабилитацию канадца сильнейшей в этом году – он финишировал пятым.
Однако главными героями на этот раз все же стали представители Penske. На середине дистанции Пауэр, Маклафлин и Пажено возглавили гонку, а их единственным реальным соперником оставался Скотт Диксон из Ganassi.
Ситауция сохранялась на протяжении долгого времени, пока за десять кругов до финиша лидеров не нагнал отстающий на круг новиок Оливер Эскью, у которого была свежая резина. Попытка атаки со стороны чемпиона Indy Lights имела катастрофические последствия: Эскью задел машину Пауэра, того отбросило на Маклафлина, и новозеландец улетел в барьер.
Решающий момент этапа в Мотеги можно увидеть здесь, начиная с отметки 57:20.
Такое развитие событий позволило Пажено вновь стать сильнейшим, несмотря на прессинг со стороны Диксона – на финише их разделили три десятых секунды. Пауэр, воспользовавшись преимуществами кибергонок, после столкновения продолжил борьбу и финишировав третьим, квартет сильнейших замкнул Маркус Эрикссон.
Десятку замкнули Джек Харви, Сэйдж Карам, Зак Вич, Сантино Ферруччи и Грэм Рейхол. Дебютант киберсерии Такума Сато финишировал на домашней трассе 12-м, на одну позицию выше действующего чемпиона NASCAR Кайла Буша.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar , eSports
|Пилоты
|Симон Пажено
|Автор
|Дэвид Малшер
Столкновение напарников принесло Пажено победу в кибергонке IndyCar
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