Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
03 Часов
:
48 Минут
:
29 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
eSports / Новость

Стартовал второй сезон кибертурнира Porsche Esports Challenge Russia

Поделились
Комментарии
Стартовал второй сезон кибертурнира Porsche Esports Challenge Russia
1 нояб. 2019 г., 17:58

В рамках чемпионата участникам придется управлять цифровыми версиями трех разных спорткаров немецкой марки – от экстремального, но все-таки дорожного GT3 RS до легендарного спортпрототипа 962.

Компания RaceRoom Russland обеспечивает техническое сопровождение второго сезона чемпионата по виртуальному автоспорту Porsche Esports Challenge Russia, победа в котором станет достойным трофеем для любого профессионального виртуального гонщика.

Турнир стартовал 26 октября 2019 года. Чемпионат открыт для всего сообщества RaceRoom на портале game.raceroom.com. Первый сезон Porsche eSport Championship Russia проходил с июня по октябрь 2018 года и собрал на Гранд-Финале более 40 виртуальных гонщиков из 14 городов России. В течение нескольких месяцев почти 5 000 участников боролись за право принять участие в финале турнира, который завершился грандиозным 6-ти часовым зрелищем, подарившим участникам и гостям незабываемые эмоции и впечатления.

Во втором сезоне всех участников ждет совершенно новая концепция турнира – им предстоит принять вызов и принять участие в соревновании на трех поколениях спорткаров Porsche: 911 GT3 R, 911 Carrera Cup и 962. Три этапа чемпионата пройдут на трех знаменитых немецких трассах: «Лаузитцринг», Ошерслебен и Хоккенхайм. А по окончании сезона, в канун Нового года, состоится традиционный Гранд-финал, где 18-ти самым быстрым пилотам со всей России в остром и бескомпромиссном сражении выпадет возможность определить чемпиона и побороться за призовой фонд. Это нельзя пропустить!

RaceRoom продолжит радовать всех поклонников автоспорта первоклассным шоу! Как и прежде, все финальные гонки будут проходить с участием профессионального комментатора и экспертов из числа представителей реальных гоночных серий.

Вся информация по участию, призам и регламенту соревнования доступна по этой ссылке.

Следующая новость
Киберспортивная серия LeMans проведет второй сезон по новой схеме

Предыдущая новость

Киберспортивная серия LeMans проведет второй сезон по новой схеме

Следующая новость

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия eSports

eSports Следующая сессия

Porsche Esports Challenge Russia,

Porsche Esports Challenge Russia,

26 окт. - 30 нояб.
Гонка Старт через
27 дней

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

3
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

4
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

5
Формула 1

Росберг выбрал свою тройку лучших пилотов Ф1. Там есть Сайнс и нет никого из Ferrari

Самое важное:

Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3
eSpt

Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3

Виртуальная Формула 1: как прошел третий этап F1 Esports
eSpt

Виртуальная Формула 1: как прошел третий этап F1 Esports

Гонки против Алонсо. Какой получилась игра GRiD
eSpt

Гонки против Алонсо. Какой получилась игра GRiD

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
TCR

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

Стартовал второй сезон кибертурнира Porsche Esports Challenge Russia
eSpt

Стартовал второй сезон кибертурнира Porsche Esports Challenge Russia

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.