Стартовал второй сезон кибертурнира Porsche Esports Challenge Russia

Компания RaceRoom Russland обеспечивает техническое сопровождение второго сезона чемпионата по виртуальному автоспорту Porsche Esports Challenge Russia, победа в котором станет достойным трофеем для любого профессионального виртуального гонщика.

Турнир стартовал 26 октября 2019 года. Чемпионат открыт для всего сообщества RaceRoom на портале game.raceroom.com. Первый сезон Porsche eSport Championship Russia проходил с июня по октябрь 2018 года и собрал на Гранд-Финале более 40 виртуальных гонщиков из 14 городов России. В течение нескольких месяцев почти 5 000 участников боролись за право принять участие в финале турнира, который завершился грандиозным 6-ти часовым зрелищем, подарившим участникам и гостям незабываемые эмоции и впечатления.

Во втором сезоне всех участников ждет совершенно новая концепция турнира – им предстоит принять вызов и принять участие в соревновании на трех поколениях спорткаров Porsche: 911 GT3 R, 911 Carrera Cup и 962. Три этапа чемпионата пройдут на трех знаменитых немецких трассах: «Лаузитцринг», Ошерслебен и Хоккенхайм. А по окончании сезона, в канун Нового года, состоится традиционный Гранд-финал, где 18-ти самым быстрым пилотам со всей России в остром и бескомпромиссном сражении выпадет возможность определить чемпиона и побороться за призовой фонд. Это нельзя пропустить!

RaceRoom продолжит радовать всех поклонников автоспорта первоклассным шоу! Как и прежде, все финальные гонки будут проходить с участием профессионального комментатора и экспертов из числа представителей реальных гоночных серий.

Вся информация по участию, призам и регламенту соревнования доступна по этой ссылке.