Сочи Автодром покажет виртуальный Гран При России вКонтакте

Организаторы Гран При России Формулы 1 решили устроить кибергонку в компьютерной игре F1 2019. Это официальная игра Ф1, ее разработали в Codemasters. Сочи Автодром назвал собственное мероприятие Виртуальным Гран При России. Слово Формула 1 в названии гонки отсутствует.

Киберзаезд Сочи Автодрома можно будет посмотреть в официальном аккаунте гоночной трассы вКонтакте. Онлайн-трансляция Виртуального Гран При России начнется в 17:00 в субботу, 11 апреля. Комментировать гонку будет комментатор «Моторспорт.ТВ» Сергей Беднарук.

Принять участие смогут те, кто пройдет отбор 8 и 9 апреля. В эти дни состоятся виртуальные свободные заезды, которые выявят быстрейших участников. Соревнование проведет сообщество под названием Formula Zero; на момент написания заметки в нем состояло 756 человек.

Эта группа вКонтакте использует в своем логотипе половину официального логотипа Формулы 1. Администраторы Formula Zero отказались ответить на вопрос Motorsport.com о том, получили ли они разрешение на заимствование фрагмента логотипа Ф1 у Formula One Management (FOM).

Предстоящий Виртуальный Гран При России не имеет отношения к официальным кибергонкам, которые проводит Формула 1. Знаменитых гонщиков среди участников компьютерного заезда по Сочи Автодрому не ожидается.