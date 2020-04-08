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eSports / Новость

Сочи Автодром покажет виртуальный Гран При России вКонтакте

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Сочи Автодром покажет виртуальный Гран При России вКонтакте
Автор:
, шеф-редактор
8 апр. 2020 г., 02:00

Гонку устроят в игре F1 2019 от Codemasters. Принять участие в соревновании сможет любой желающий

Организаторы Гран При России Формулы 1 решили устроить кибергонку в компьютерной игре F1 2019. Это официальная игра Ф1, ее разработали в Codemasters. Сочи Автодром назвал собственное мероприятие Виртуальным Гран При России. Слово Формула 1 в названии гонки отсутствует.

Киберзаезд Сочи Автодрома можно будет посмотреть в официальном аккаунте гоночной трассы вКонтакте. Онлайн-трансляция Виртуального Гран При России начнется в 17:00 в субботу, 11 апреля. Комментировать гонку будет комментатор «Моторспорт.ТВ» Сергей Беднарук.

Принять участие смогут те, кто пройдет отбор 8 и 9 апреля. В эти дни состоятся виртуальные свободные заезды, которые выявят быстрейших участников. Соревнование проведет сообщество под названием Formula Zero; на момент написания заметки в нем состояло 756 человек.

Эта группа вКонтакте использует в своем логотипе половину официального логотипа Формулы 1. Администраторы Formula Zero отказались ответить на вопрос Motorsport.com о том, получили ли они разрешение на заимствование фрагмента логотипа Ф1 у Formula One Management (FOM).

Предстоящий Виртуальный Гран При России не имеет отношения к официальным кибергонкам, которые проводит Формула 1. Знаменитых гонщиков среди участников компьютерного заезда по Сочи Автодрому не ожидается.

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Серия Формула 1 , eSports
Местонахождение Сочи Автодром
Автор Антон Погорельский

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