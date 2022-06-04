SMP Racing Esports проведет виртуальный Кубок по гонкам на выносливость

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Лучшие виртуальные гонщики России все лето будут бороться друг с другом в серии многочасовых гонок – а осенью решат судьбу первого места, собравшись на одной площадке и сразившись в присутствии болельщиков. В таком формате при поддержке генерального партнера – высокотехнологичного топлива G-Drive пройдет Кубок SMP Racing Esports по гонкам на выносливость – новый (и самый масштабный) виртуальный чемпионат, организованный программой развития российского автоспорта SMP Racing.

Присутствие на старте наиболее успешных российских сим-рейсеров должен обеспечить впечатляющий призовой фонд соревнований: 5 лучших экипажей по итогам чемпионата разделят между собой сумму в 500 000 рублей.

Слово «выносливость» в названии кубка появилось не зря: основная часть соревнований состоит из 5 гонок продолжительностью 6 или 9 часов. Финальный этап станет самым коротким (4 часа) – но и самым ярким. Во-первых, 20 экипажей, ставших лучшими по итогам основной части соревнований, будут соревноваться очно, в присутствии болельщиков. Во-вторых, именно результаты финала определят победителей и именно по результатам финала будет распределен призовой фонд.

Кубок SMP Racing Esports по гонкам на выносливость будет проведен на платформе симулятора Assetto Corsa Competizione. Участники будут управлять цифровыми копиями автомобилей категории GT3 (они принимают участие, к примеру, в чемпионате DTM или в культовых 24-часовых гонках в Спа и на «Нюрбургринге»). А трассы, на которых пройдут этапы, хорошо знакомы болельщикам – ведь на них проходят гонки таких престижных чемпионатов, как Формула 1 и MotoGP.

Номер Этапа Дата Формат Длительность Трасса 1 этап 25 июня Онлайн 6 часов Сузука 2 этап 9 июля Онлайн 6 часов Поль-Рикар 3 этап 30 июля Онлайн 6 часов Сильверстоун 4 этап 6 августа Онлайн 9 часов Спа 5 этап 28 августа Онлайн 9 часов Мизано 6 этап ноябрь 2022 Оффлайн 4 часа Монца

Полная информация о чемпионате - на сайте smpesports.ru.