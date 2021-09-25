Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман» пройдет в этот уик-энд
eSports Прямой эфир

Смотрите в прямом эфире первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман»

Звезды гонок на выносливость, кузовных гонок и даже ралли-кросса сегодня сойдутся на виртуальной трасс

Смотрите в прямом эфире первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман»

38 экипажей, 21 в классе LMP2 и 17 в категории LMGTE сегодня выйдут на старт виртуальной гонки «4 часа Монцы». Перед началом уик-энда стал известен полный список участников. В составе экипажей, в каждый из которых вошли по 3 спортсмена, можно найти такие известные имена как Луи Делетраз, Сержиу Сетте Камара, Бейтске Виссер, Уилл Стивенс, Тимми Хансен и Нестор Джиролами.

Одновременно с основной Виртуальной серией «Ле-Ман» проходит и  Виртуальный кубок «Ле-Ман», принять участие в котором может любой желающий при наличии доступа к платформе rFactor 2. Впрочем, чтобы выйти на старт собственно гонок (каждая из которых длится 45 минут), надо будет пройти квалификационный отбор.

Одним из главных призов для участников Кубка станет возможность попасть в январе на старт виртуальных «24 часов Ле-Мана». 30 лучших пилотов по итогам Кубка в декабре примут участие в финале, который будет проходить на цифровой копии трассы в Ле-Мане, и участники, финишировавшие на двух первых позициях, получат места на старте «24 часов Ле-Мана». 

Джон Муро попробовал квалифицироваться к первому этапу Кубка. Его время оказалось недостаточно хорошим, однако созданное киберспортсменом видео будет полезно тем, кто планирует поучаствовать в следующих этапах Кубка.

 

За событиями на трассе первого этапа тем временем можно наблюдать в прямом эфире на каналах Traxion.GG в YouTube, Facebook и Twitch. Прямая трансляция гонки начнется сегодня в 14:30: наблюдать за ней можно с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» можно вот здесь.

Календарь Виртуальной серии «Ле-Ман»

  • 1 этап: «4 часа Монцы» – 24-25 сентября 
  • 2 этап: «6 часов Спа» – 15-16 октября
  • 3 этап: «8 часов Нюрбургринга» – 12-13 ноября
  • 4 этап: «6 часов Себринга» – 17-18 декабря
  • 5 этап: «24 часа Ле-Мана» – 15-16 января

Календарь Виртуального кубка «Ле-Ман»

  • 1 этап: Монца – 24 сентября (квалификация с 3 по 12 сентября)
  • 2 этап: Спа – 15 октября (квалификация с 26 сентября по 5 октября)
  • 3 этап: «Нюрбургринг» – 12 ноября (квалификация с 17 по 26 ноября)
  • финал: Ле-Ман – 17 декабря
Поделились
Комментарии
Первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман» пройдет в этот уик-энд

Предыдущая новость

Первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман» пройдет в этот уик-энд
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

До скольки могут отложить квалификацию Ф1 в Сочи? Ответ FIA

56 мин
2
Формула 1

Субботнюю тренировку Ф1 в Сочи отменили из-за дождя

54 мин
3
Формула 1

5 примеров для Ферстаппена: как прорваться через пелотон в Сочи

2 ч
4
Формула 1

В Haas придумали способ прибавить: взять еще одного пилота

14 ч
5
Формула 1

Red Bull ждет штрафа для Хэмилтона не позже Гран При Мексики

1 ч
Самое важное:
Смотрите в прямом эфире первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман»
eSpt

Смотрите в прямом эфире первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман»

58мин
Первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман» пройдет в этот уик-энд
eSpt

Первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман» пройдет в этот уик-энд

23 сент. 2021 г.
Ведущие пилоты и киберспортсмены выйдут на старт Виртуальной серии «Ле-Ман»
eSpt

Ведущие пилоты и киберспортсмены выйдут на старт Виртуальной серии «Ле-Ман»

13 сент. 2021 г.
Motorsport Games выведет на рынок официальную игру IndyCar
Indy

Motorsport Games выведет на рынок официальную игру IndyCar

15 июл. 2021 г.
Автоспорт появится на Олимпиаде. Но только на виртуальной
eSpt

Автоспорт появится на Олимпиаде. Но только на виртуальной

22 апр. 2021 г.
Последние видео
Виртуальный NASCAR: 12 этап. Онлайн-трансляция 01:30:00
eSports
23 июл. 2020 г.

Виртуальный NASCAR: 12 этап. Онлайн-трансляция

Виртуальный NASCAR: 10 этап 02:00:00
eSports
8 июл. 2020 г.

Виртуальный NASCAR: 10 этап

Виртуальный ралли-кросс, третий этап. Онлайн-трансляция 02:00:00
eSports
27 июн. 2020 г.

Виртуальный ралли-кросс, третий этап. Онлайн-трансляция

Виртуальная Гонка чемпионов. Прямой эфир 02:00:00
eSports
25 июн. 2020 г.

Виртуальная Гонка чемпионов. Прямой эфир

Виртуальная гонка грузовиков. Именно этого нам не хватало 02:00:00
eSports
25 июн. 2020 г.

Виртуальная гонка грузовиков. Именно этого нам не хватало

Самое читаемое Сегодня

До скольки могут отложить квалификацию Ф1 в Сочи? Ответ FIA
Формула 1 Формула 1

До скольки могут отложить квалификацию Ф1 в Сочи? Ответ FIA

Субботнюю тренировку Ф1 в Сочи отменили из-за дождя
Формула 1 Формула 1

Субботнюю тренировку Ф1 в Сочи отменили из-за дождя

5 примеров для Ферстаппена: как прорваться через пелотон в Сочи
Формула 1 Формула 1

5 примеров для Ферстаппена: как прорваться через пелотон в Сочи

В Haas придумали способ прибавить: взять еще одного пилота
Формула 1 Формула 1

В Haas придумали способ прибавить: взять еще одного пилота

Red Bull ждет штрафа для Хэмилтона не позже Гран При Мексики
Формула 1 Формула 1

Red Bull ждет штрафа для Хэмилтона не позже Гран При Мексики

Ф1 задумалась о переносе квалификации в Сочи на воскресенье
Формула 1 Формула 1

Ф1 задумалась о переносе квалификации в Сочи на воскресенье

На трассе в Сочи пошел ливень, первую гонку Ф2 отложили
Формула 1 Формула 1

На трассе в Сочи пошел ливень, первую гонку Ф2 отложили

Ферстаппену поменяли мотор. Старт из задних рядов неизбежен
Формула 1 Формула 1

Ферстаппену поменяли мотор. Старт из задних рядов неизбежен

Самое важное:

Смотрите в прямом эфире первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман»
eSports eSports

Смотрите в прямом эфире первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман»

Первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман» пройдет в этот уик-энд
eSports eSports

Первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман» пройдет в этот уик-энд

Ведущие пилоты и киберспортсмены выйдут на старт Виртуальной серии «Ле-Ман»
eSports eSports

Ведущие пилоты и киберспортсмены выйдут на старт Виртуальной серии «Ле-Ман»

Motorsport Games выведет на рынок официальную игру IndyCar
IndyCar IndyCar

Motorsport Games выведет на рынок официальную игру IndyCar

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.