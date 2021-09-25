Смотрите в прямом эфире первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман»

38 экипажей, 21 в классе LMP2 и 17 в категории LMGTE сегодня выйдут на старт виртуальной гонки «4 часа Монцы». Перед началом уик-энда стал известен полный список участников. В составе экипажей, в каждый из которых вошли по 3 спортсмена, можно найти такие известные имена как Луи Делетраз, Сержиу Сетте Камара, Бейтске Виссер, Уилл Стивенс, Тимми Хансен и Нестор Джиролами.

Одновременно с основной Виртуальной серией «Ле-Ман» проходит и Виртуальный кубок «Ле-Ман», принять участие в котором может любой желающий при наличии доступа к платформе rFactor 2. Впрочем, чтобы выйти на старт собственно гонок (каждая из которых длится 45 минут), надо будет пройти квалификационный отбор.

Одним из главных призов для участников Кубка станет возможность попасть в январе на старт виртуальных «24 часов Ле-Мана». 30 лучших пилотов по итогам Кубка в декабре примут участие в финале, который будет проходить на цифровой копии трассы в Ле-Мане, и участники, финишировавшие на двух первых позициях, получат места на старте «24 часов Ле-Мана».

Джон Муро попробовал квалифицироваться к первому этапу Кубка. Его время оказалось недостаточно хорошим, однако созданное киберспортсменом видео будет полезно тем, кто планирует поучаствовать в следующих этапах Кубка.

За событиями на трассе первого этапа тем временем можно наблюдать в прямом эфире на каналах Traxion.GG в YouTube, Facebook и Twitch. Прямая трансляция гонки начнется сегодня в 14:30: наблюдать за ней можно с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» можно вот здесь.

Календарь Виртуальной серии «Ле-Ман»

1 этап: «4 часа Монцы» – 24-25 сентября

2 этап: «6 часов Спа» – 15-16 октября

3 этап: «8 часов Нюрбургринга» – 12-13 ноября

4 этап: «6 часов Себринга» – 17-18 декабря

5 этап: «24 часа Ле-Мана» – 15-16 января

Календарь Виртуального кубка «Ле-Ман»

1 этап: Монца – 24 сентября (квалификация с 3 по 12 сентября)

2 этап: Спа – 15 октября (квалификация с 26 сентября по 5 октября)

3 этап: «Нюрбургринг» – 12 ноября (квалификация с 17 по 26 ноября)

финал: Ле-Ман – 17 декабря