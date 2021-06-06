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eSports Новости

Смотрите прямо сейчас: гонка киберчемпионата Grande Corsa 

В эти выходные «Нюрбургринг» задействован как под известную суточную гонку, так и под виртуальные соревнования

Смотрите прямо сейчас: гонка киберчемпионата Grande Corsa 

Сегодня наряду с реальными гонками на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» можно наблюдать и за развитием событий на 2-м этапе виртуального чемпионата Grande Corsa на базе симулятора Assetto Corsa Competizione.   

Гонка пройдёт на короткой (известной как трек Гран При) части трассы «Нюрбургринг». Среди участников заезда – одни из лучших симрейсеров России и СНГ, профессиональные киберспортивные и гоночные команды, а также популярные стримеры. Они поведут борьбу за призовой фонд, составляющий 150 000 рублей. 

Этап состоит из тренировочных заездов, 20-минутной квалификации и гонки, продолжительность которой составит 90 минут. Регламент соревнования предусматривает один обязательный пит-стоп со сменой покрышек. 

Организатором чемпионата выступает ONBOARD | ESPORTS – турнирный оператор и студия вещания соревнований по симрейсингу. 

Прямая трансляция стартует в 19:00 по московскому времени. 

С подробной информацией о чемпионате, регламенте и участию можно ознакомиться на сайте ONBOARD | ESPORTS

 
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