Смотрите прямо сейчас: гонка киберчемпионата Grande Corsa 

Сегодня наряду с реальными гонками на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» можно наблюдать и за развитием событий на 2-м этапе виртуального чемпионата Grande Corsa на базе симулятора Assetto Corsa Competizione.

Гонка пройдёт на короткой (известной как трек Гран При) части трассы «Нюрбургринг». Среди участников заезда – одни из лучших симрейсеров России и СНГ, профессиональные киберспортивные и гоночные команды, а также популярные стримеры. Они поведут борьбу за призовой фонд, составляющий 150 000 рублей.

Этап состоит из тренировочных заездов, 20-минутной квалификации и гонки, продолжительность которой составит 90 минут. Регламент соревнования предусматривает один обязательный пит-стоп со сменой покрышек.

Организатором чемпионата выступает ONBOARD | ESPORTS – турнирный оператор и студия вещания соревнований по симрейсингу.

Прямая трансляция стартует в 19:00 по московскому времени.

С подробной информацией о чемпионате, регламенте и участию можно ознакомиться на сайте ONBOARD | ESPORTS.