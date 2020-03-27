Смотрите на «Моторспорт.ТВ»: первый виртуальный Гран При MotoGP

В эти выходные стартует виртуальная гоночная серия MotoGP. Она призвана развлечь болельщиков на время эпидемии коронавируса, из-за которой настоящий чемпионат MotoGP пока не стартовал.

Первый этап киберсерии пройдет на виртуальной трассе в Муджелло. Для участия заявлены десять пилотов настоящей MotoGP, включая действующего чемпиона серии Марка Маркеса.

Компанию шестикратному чемпиону составит его младший брат Алекс, который дебютирует в чемпионате мира в этом году. По мнению испанца, кибергонки важны в нынешней ситуации, так как помогают людям соблюдать карантин.

«Мы ответственны за то, чтобы вдохновлять людей на соблюдение изоляции и следование инструкциям, – сказал Маркес-младший. – Раз они не могут поехать на гонки, мы можем доставить гонки им домой. Я следую советам, никуда не выхожу, подстроил свои тренировки [под изоляцию]. Мы все через это проходим.

Конечно, я ждал другого «дебюта» в MotoGP, но все равно жду его с нетерпением».

Посмотреть все гонки виртуальной серии MotoGP, как и настоящей, вы можете на «Моторспорт.ТВ». Старт гонки в Муджелло запланирован на 16:00 мск в воскресенье. Посмотреть виртуальный заезд с комментарием на русском языке можно по ссылке.

Также в эти выходные состоится четвертый этап виртуальной серии Le Mans Esports и благотворительный заезд Monza Charity Challenge. Обе гонки тоже можно будет посмотреть на «Моторспорт.ТВ». Первая пройдет в субботу и начнется в 22:00 мск. Вторая стартует в воскресенье в 14:30.

Дополнительная информация: Льюис Данкан