Смотрите на «Моторспорт.ТВ»: первый виртуальный Гран При MotoGP
В ближайшее воскресенье, 29 марта, к череде кибергонок прибавится онлайн-заезд MotoGP. Одним из участников станет действующий чемпион мира. «Моторспорт.ТВ» покажет кибергонку MotoGP в прямом эфире
В эти выходные стартует виртуальная гоночная серия MotoGP. Она призвана развлечь болельщиков на время эпидемии коронавируса, из-за которой настоящий чемпионат MotoGP пока не стартовал.
Первый этап киберсерии пройдет на виртуальной трассе в Муджелло. Для участия заявлены десять пилотов настоящей MotoGP, включая действующего чемпиона серии Марка Маркеса.
Компанию шестикратному чемпиону составит его младший брат Алекс, который дебютирует в чемпионате мира в этом году. По мнению испанца, кибергонки важны в нынешней ситуации, так как помогают людям соблюдать карантин.
«Мы ответственны за то, чтобы вдохновлять людей на соблюдение изоляции и следование инструкциям, – сказал Маркес-младший. – Раз они не могут поехать на гонки, мы можем доставить гонки им домой. Я следую советам, никуда не выхожу, подстроил свои тренировки [под изоляцию]. Мы все через это проходим.
Конечно, я ждал другого «дебюта» в MotoGP, но все равно жду его с нетерпением».
Посмотреть все гонки виртуальной серии MotoGP, как и настоящей, вы можете на «Моторспорт.ТВ». Старт гонки в Муджелло запланирован на 16:00 мск в воскресенье. Посмотреть виртуальный заезд с комментарием на русском языке можно по ссылке.
Также в эти выходные состоится четвертый этап виртуальной серии Le Mans Esports и благотворительный заезд Monza Charity Challenge. Обе гонки тоже можно будет посмотреть на «Моторспорт.ТВ». Первая пройдет в субботу и начнется в 22:00 мск. Вторая стартует в воскресенье в 14:30.
Дополнительная информация: Льюис Данкан
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP , eSports
|Этап
|MotoGP 2020
|Пилоты
|Алекс Маркес
Смотрите на «Моторспорт.ТВ»: первый виртуальный Гран При MotoGP
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