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Предыдущая / SMP Racing Esports проведет виртуальный Кубок по гонкам на выносливость
eSports Новости

Смотрите, что мы покажем: 6-часовая гонка в «Сузуке» в этот уик-энд

Виртуальную гонку на выносливость организует SMP Racing

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Смотрите, что мы покажем: 6-часовая гонка в «Сузуке» в этот уик-энд
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В 2022 году смотреть гонки чемпионатов мира в России стало труднее, к тому же в этот уик-энд не будет ни этапа Формулы 1, ни IndyCar, ни Формулы Е. Но это не значит, что поклонников автоспорта ждет скучный субботний вечер.

В самой России автоспорт продолжает развиваться, и не только на реальных трассах, но и в виртуальности. В этот уик-энд пройдет первый этап крупнейшего виртуального Кубка по гонкам на выносливость, который организует программа поддержки российского автоспорта SMP Racing.

Первая гонка состоится на трассе «Сузука» и пройдет на симуляторе Assetto Corsa Competizione уже в эту субботу, 25 июня. В ней сразятся участники из России и других стран, включая пилота Формулы 3 Александра Смоляра.

Посмотреть гонку в прямом эфире вы сможете в свободном доступе в нашей группе В Контакте, мы начнем трансляцию завтра, примерно в 14:40 по московскому времени. Сам старт намечен на 15:30, но перед этим в студию придет пилот Егор Оруджев, который поделится своим опытом выступлений в гонках на выносливость в ELMS и WEC.

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SMP Racing Esports проведет виртуальный Кубок по гонкам на выносливость
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