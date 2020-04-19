Симрейсеры переиграли пилотов WRX на первом этапе киберсезона
Действующий чемпион мира по ралли-кроссу Тимми Хансен финишировал лишь пятым в финале виртуальных соревнований на трассе в Барселоне – первые четыре места достались мастерам компьютерных гонок
Заезды на трассе «Каталунья» проходили по сырой трассе – по сценарию утром гоночного дня прошел дождь, который уже завершился к началу квалификационных сессий, но оставил трассу сырой.
Дополнительной сложностью для участников стали проблемы с коннектом – в частности, именно по этой причине не смог показать достойного результата обладатель двух чемпионских титулов Йохан Кристофферссон.
Состав участников этапа был сформирован из реальных спортсменов и киберпилотов – и на этот раз последние оказались явно быстрее. Имея опыт виртуальных гонок, они часто шли в контактную борьбу, не боясь повредить автомобиль.
В итоге из представителей WRX до финального заезда дошел только действующий чемпион Тимми Хансен, но и он финишировал лишь пятым.
Сильнейшим же стал швед Маттиас Адильсcон – он иногда стартует в реальных раллийных гонках, но куда больше известен в виртуальных соревнованиях. Выиграв старт, Адильсон лидировал по ходу всех шести кругов и стал сильнейшим.
Судьба второго места решалась с споре «чистых» симрейсеров – француза Кильяна Далл'Олмо и чеха Лукаша Матея. После столкновения за пару поворотов до финиша сильнейшим стал первый из них.
В полном объеме события этапа освещала платформа «Моторспорт.ТВ».
Массу полезной информации для игроков и зрителей виртуальных гонок всегда можно найти на сайте проекта Motorsport Games.
Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс , eSports
|Пилоты
|Тимми Хансен
|Автор
|Александр Кабановский
Симрейсеры переиграли пилотов WRX на первом этапе киберсезона
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