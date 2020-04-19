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eSports / Отчет о гонке

Симрейсеры переиграли пилотов WRX на первом этапе киберсезона

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Симрейсеры переиграли пилотов WRX на первом этапе киберсезона
Автор:
, Ответственный редактор
19 апр. 2020 г., 16:10

Действующий чемпион мира по ралли-кроссу Тимми Хансен финишировал лишь пятым в финале виртуальных соревнований на трассе в Барселоне – первые четыре места достались мастерам компьютерных гонок

Заезды на трассе «Каталунья» проходили по сырой трассе – по сценарию утром гоночного дня прошел дождь, который уже завершился к началу квалификационных сессий, но оставил трассу сырой. 

Дополнительной сложностью для участников стали проблемы с коннектом – в частности, именно по этой причине не смог показать достойного результата обладатель двух чемпионских титулов Йохан Кристофферссон.

Состав участников этапа был сформирован из реальных спортсменов и киберпилотов – и на этот раз последние оказались явно быстрее. Имея опыт виртуальных гонок, они часто шли в контактную борьбу, не боясь повредить автомобиль. 

В итоге из представителей WRX до финального заезда дошел только действующий чемпион Тимми Хансен, но и он финишировал лишь пятым.

Сильнейшим же стал швед Маттиас Адильсcон – он иногда стартует в реальных раллийных гонках, но куда больше известен в виртуальных соревнованиях. Выиграв старт, Адильсон лидировал по ходу всех шести кругов и стал сильнейшим.

Судьба второго места решалась с споре «чистых» симрейсеров – француза Кильяна Далл'Олмо и чеха Лукаша Матея. После столкновения за пару поворотов до финиша сильнейшим стал первый из них.

В полном объеме события этапа освещала платформа «Моторспорт.ТВ».

Массу полезной информации для игроков и зрителей виртуальных гонок всегда можно найти на сайте проекта Motorsport Games.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс , eSports
Пилоты Тимми Хансен
Автор Александр Кабановский

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