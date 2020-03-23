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eSports / Отчет о гонке

Шварцман сломал руль, за Норриса ехал бот. Как прошел виртуальный Гран При Формулы 1

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Шварцман сломал руль, за Норриса ехал бот. Как прошел виртуальный Гран При Формулы 1
Автор:
, редактор
23 мар. 2020 г., 09:42

Победа в виртуальном Гран При Бахрейна досталась Гуанью Чжоу, а событий за 14 кругов хватило бы на три гонки

Пошедшей ночью Формула 1 провела виртуальный Гран При Бахрейна с участием действующих и бывших пилотов. Чемпионат решил провести серию виртуальных гонок в дни, когда должны были состояться настоящие Гран При. Реальные этапы Ф1 перенесли либо отменили из-за коронавируса. 

Виртуальный Гран При в Сахире состоял из квалификации и гонки. Поул-позицию выиграл Филипп Энг из DTM, который опередил экс-гонщика Ф1 Эстебана Гутьерреса и тест-пилота Renault Гуанью Чжоу. Бывший участник Формулы 1 Нико Хюлькенберг занял четвертое место, россиянин Роберт Шварцман стал восьмым.

Еще в квалификации проблемы возникли у пилота McLaren Ландо Норриса – одного из двух действующих гонщиков Ф1, что согласились участвовать в виртуальном Гран При. Из-за проблем с интернет-соединением он оказался предпоследним на стартовой решетке, а гонку пришлось отложить и сократить, чтобы британец вообще вышел на старт. Несмотря на эти меры первую половину гонки машиной Норриса управлял компьютер. Что, впрочем, не помешало виртуальному автомобилю Ландо постепенно прорваться из хвоста пелотона в группу лидеров.

Сам же Норрис не терял времени даром, и пока старт откладывался, обратился за помощью к коллегам. Ландо решил посоветоваться с Максом Ферстаппеном, Джорджем Расселлом и Карлосом Сайнсом о том, как действовать при старте с хвоста решетки.

Лучшим советчиком оказался Ферстаппен: сначала он предложил выключить игру, а затем – выбить всех соперников на старте. 

Из-за Норриса и популярного стримера Джимми Бродбента, у которого также были проблемы с соединением, гонку сократили с 50% от настоящей до 25%. В итоге она шла всего 14 кругов. 

Старт получился невероятно зрелищным: аварии на первом круге устроили Хюлькенберг и Гутьеррес. А хитрее всех оказался Джонни Херберт – ветеран решил, что играет в аркадные гонки и просто срезал первый поворот. Херберт прорвался с 16-го места на первое, но тут же получил 10-секундый стоп-энд-гоу. 

 

Борьбу за лидерство повели Энг и Чжоу. Китаец пару кругов прессинговал соперника, а на третьем круге сумел совершить обгон, который стал решающим – больше тест-пилот Renault лидерства не отдавал. А вот Энга на последних кругах догнал экс-пилот McLaren Стоффель Вандорн. Бельгиец долго примерялся к обгону, но в итоге без контакта не обошлось. С меньшими потерями он прошел для Вандорна, который стал вторым. Энг финишировал третьим. 

Еще одна авария на последнем круге произошла в борьбе за четвертое место. Бродбент пытался вернуть позицию, которую у него ранее отобрал Норрис. Стример зацепил заднее колесо пилота McLaren и развернул соперника. Бродбент пострадал меньше и стал четвертым, Норрис финишировал пятым. 

 

Россиянин Роберт Шварцман долгое время ехал в первой десятке, но на 11-м круге сошел с дистанции. Как признался сам Роберт в инстаграме, во время игры у него сломался руль. Гонщик больше не мог переключать передачи и отказался от дальнейшей борьбы. Эстебан Гутьеррес стал десятым, Нико Хюлькенберг – 11-м, а Джонни Херберт – 13-м.

На платформах YouTube и Twitch гонку посмотрели более 3 млн человек.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Стоффель Вандорн , Роберт Шварцман , Гуанью Чжоу , Ландо Норрис
Автор Иван Матушкин

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