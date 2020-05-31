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eSports / Первый этап виртуального ралли-кросса / Анонс

Сегодня начнется виртуальный чемпионат по ралли-кроссу. Зачем его смотреть

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Сегодня начнется виртуальный чемпионат по ралли-кроссу. Зачем его смотреть
Автор:
Соавтор: Антон Погорельский
31 мая 2020 г., 01:05

Шарль Леклер, Мика Сало, сын великого Стига Бломквиста, чемпион DTM Тимо Шайдер и принципиальные соперники по WRX устроят зрелищное киберсражение на автодроме «Яс Марина». Зрителей ждут два с половиной часа непримиримой борьбы на одной из самых красивых трасс сезона

Сегодня в 15:30 по московскому времени стартует первый этап киберчемпионата по ралли-кроссу. Первая гонка пройдет в воскресенье, 31 мая, на трассе в Абу-Даби. И это будет захватывающе. Вот три причины следить за виртуальной гонкой WRX.

1. Впечатляющая трасса

«Яс Марина» для ралли-кросса – совсем не то же самое, что «Яс Марина» для Формулы 1. Версия WRX короче, грязнее и зрелищнее.  

Протяженность ралли-кроссового варианта составляет всего 1200 метров. А значит, соперники не смогут уехать друг от друга и растянуться по трассе: минимальная длина гарантирует плотную борьбу.

Само кольцо состоит на 63% и на 37% из гравия. Частая смена дорожного покрытия обеспечит регулярные скачки сцепных свойств шин – в таких условиях ошибиться могут даже самые опытные пилоты. Скучно не будет.

2. Гоночные звезды среди участников

Если вы считаете, что в мировом ралли-кроссе выступают одни скандинавские ноунеймы, то вот вам контраргумент: в виртуальной версии WRX на старт выйдут гонщики из Формулы 1, Supercars и даже DTM.

Главная новость – это, конечно, дебют Шарля Леклера. Пилот Ferrari настолько вошел во вкус eSports-соревнований, что решил не упускать такую возможность.

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Лет 50 назад такая кросс-функциональность процветала в автоспорте: один и тот же пилот могу участвовать в Формуле 1, мотогонках и ралли. Сегодня такое сложно представить. Но только не в киберспорте: здесь действительно возможно выступать в нескольких чемпионатах одновременно.

И Шарль Леклер с блеском справляется с этой задачей. Монегаск уже выиграл два виртуальных Гран При Формулы 1, а теперь нацелился на ралли-кросс.

Кроме Леклера Ф1 представляет Мика Сало. После завершения кольцевой карьеры экс-пилот Ferrari заделался любителем бездорожья: Мика выступал в настоящих ралли-кроссовых соревнованиях в родной Финляндии, а теперь решил принять вызов и сразиться с лучшими в Абу-Даби.

Австралийскую серию Supercars представляют сразу два пилота: Скотт Пай и чемпион Шейн ван Гисберген. Тот самый, что проехал 12-часовую гонку в Батерсте с судорогой в ногах и свалился без сил сразу после финиша.

В этом году ван Гисберген должен был дебютировать в «24 часах Ле-Мана» – но перенос марафона поставил его выступление под вопрос. Что ж, по крайней мере виртуальный WRX никто не перенесет: звезда австралийского автоспорта твердо намерен показать, откуда приходят действительно крутые гонщики.

Против этого наверняка выступит двукратный чемпион DTM Тимо Шайдер. После ухода из DTM немец нашел свое призвание в ралли-кроссе и теперь спорит с местными корифеями за статус самого популярного пилота серии. Потенциальный успех в Абу-Даби наверняка укрепит амбиции Тимо.

Виртуальный сезон WRX будет состоять из четырех этапов. До этого пилоты провели две выставочные кибергонки. Посмотрите, как прошел незачетный заезд на португальской трассе в Монталегри:

Будет свой фаворит и у любителей кибергонок. Геймер Кельвин ван дер Линде получил широкую известность в этом году, когда начал побеждать Макса Ферстаппена в очной борьбе в iRacing. В обычной жизни Кельвин был заводским пилотом Audi в малоизвестных чемпионатах. В мире победившего киберспорта ван дер Линде стал одним из самых заметных симрейсеров 2020 года.  

На сладкое – презент для любителей ралли. Не каждый знает, что легенда WRC Стиг Бломквист уважал ралли-кросс. Знаменитый чемпион выступал в этой дисциплине задолго до того, как она стала популярной: швед на постоянной основе совмещал свою страсть с работой в чемпионате мира по ралли.

В 2020 году эстафету подхватит сын Стига Том Бломквист. Молодой пилот станет темной лошадкой предстоящего соревнования: у шведа не так много опыта в настоящем ралли-кроссе, но киберзаезды – это нечто другое. Возможно, в виртуальном мире Бломквисту-младшему не потребуется вкат и он сможет сразу навязать борьбу чемпионам.

3. Незавершенная дуэль принципиальных соперников

И если вам все еще мало больших историй предстоящего этапа, то вот главное блюдо. Бескомпромиссная борьба действующего чемпиона WRX Тимми Хансена с его заклятым противником Андресом Баккерудом.

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Год назад пилоты столкнулись между собой, когда Хансен доминировал в Абу-Даби. Поражение на «Яс Марине» не помешало Тимми выиграть титул, но можете не сомневаться: швед горит желание отыграться. Предстоящий кибертурнир дает Хансену отличную возможность поквитаться с Баккерудом за аварию годичной давности.

Что касается самого Андреаса, то ему давно пора брать титул. Дважды он заканчивал чемпионат на третьем месте, еще один раз становился вторым. Чемпионом тем временем становился кто-то другой. Что может быть лучше, чем начать поход за долгожданной победой в чемпионате с успеха в виртуальном кубке?

Предстоящую кибергонку WRX на «Яс Марине» будет в прямом эфире транслировать видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Посмотреть заезд можно по ссылке. Но чтобы не забыть, ближе к старту мы продублируем ссылку на эфир ралли-кросса на главной странице Motorsport.com. Гонка начнется в 15:30. Подключайтесь, будет интересно!

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс , eSports
Этап Первый этап виртуального ралли-кросса
Местонахождение Яс-Марина
Пилоты Мика Сало , Тимо Шайдер , Шейн ван Гисберген , Тимми Хансен , Том Бломквист , Андреас Баккеруд , Шарль Леклер
Автор Хэл Ридж

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