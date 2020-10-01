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Сегодня на «Моторспорт.ТВ»: финал кибергоночной серии Lada

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Сегодня на «Моторспорт.ТВ»: финал кибергоночной серии Lada

Пилоты за рулем виртуальных болидов Lada Vesta сразятся на цифровой копии трассы «Сепанг»

Сегодня на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» можно посмотреть не только записи гонок, состоявшихся в прошлые выходные (в т.ч. полную запись «24 часов Нюрубргринга»), но и в прямом эфире следить за финалом кибертурнира LADA Sport ROSNEFT eChampionship.

50 сильнейших киберспортсменов, пробившихся через сито отборочного этапа, встретятся на одной трассе – на сей раз ареной сражения виртуальных пилотов станет малазийский автодром «Сепанг». А вот автомобиль не изменится – все участники гонок выйдут на старт за рулем цифровых болидов LADA Vesta Sport TCR.

Комментатор виртуальные баталии будет Сергей Беднарук. Начало транлсяции – в 20:00 по московскому времени.

 

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