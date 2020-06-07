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Саудовская Аравия выступит спонсором «Виртуальных 24 часа Ле-Мана»

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Саудовская Аравия выступит спонсором «Виртуальных 24 часа Ле-Мана»
7 июн. 2020 г., 09:05

Онлайн-марафон пройдет в середине июня

Киберспортивный марафон «Виртуальные 24 часа Ле-Мана», который пройдет 13-14 июня, получил титульного спонсора. Им выступит Федерация электронного и интеллектуального спорта Саудовской Аравии (SAFEIS).

В организованной Западным автомобильным клубом, WEC и Motorsport Games гонке примет участие множество знаменитых пилотов, среди которых чемпионы Формулы 1 Дженсон Баттон и Фернандо Алонсо, а также действующие гонщики серии Макс Ферстаппен и Ландо Норрис.

В последнее время Саудовская Аравия уделяет большое внимание автоспорту: в этом году страна приняла этап Формулы Е и легендарное ралли «Дакар». В стране также насчитывается 6 млн геймеров, а организованное SAFEIS благотворительное мероприятие «Геймеры без границ» привлекло 24 млн игроков.

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