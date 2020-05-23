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eSports / Отчет о гонке

Роуленд сдержал прессинг Вандорна и впервые выиграл кибергонку Формулы Е

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Роуленд сдержал прессинг Вандорна и впервые выиграл кибергонку Формулы Е
Автор:
, Ответственный редактор
23 мая 2020 г., 16:21

На трассе в виртуальном аэропорту «Темпельхоф» сильнейшим стал Оливер Роуленд из Nissan e.DAMS. Он умело воспользовался борьбой соперников

С поула в Берлине стартовал Стоффель Вандорн, Для пилота Mercedes это была уже третья квалификационная победа за пять этапов. Однако стать сильнейшим в гонке бельгийцу вновь не удалось.

На этот раз его главным соперником выступил Даниэль Абт, который традиционно силен на домашней трассе в реальных гонках. Вандорн выиграл старт, но на первом же круге Абт пошел в атаку. В результате Даниэль не просто стал новым лидером, но и позволил проскочить на второе место Оливеру Роуленду.

Однако Вандорна такое развитие событий явно не устраивало – он быстро прошел британца, настиг Абта и навязал тому борьбу. Сражение вышло жестким: гонщики несколько раз сталкивались колесами и менялись позициями, не желая уступать.

Очередная атака Абта привела к тому, что оба лидера оказались слишком широко в медленном повороте – и вперед вышел Роуленд. 

 

Никогда прежде Оливер не возглавлял гонку виртуальной Формулы Е – и, в отличие от Вандорна, своего шанса он не упустил. На последних кругах Стоффель наседал на соперника, держась от него в паре десятых, но так и не смог найти момент для обгона, оставшись вторым. Отставший Абт закончил гонку третьим.

Два лидера сезона, Паскаль Верляйн и Максимилиан Гюнтер, после старта оказались рядом: немец из BMW Andretti опережал своего соотечественника из Mahinrda. На втором круге Верляйн пошел в атаку, в результате которой машина Гюнтера какое-то время ехала внутри стены, а потом развернулась.

 

Паскаль в итоге финишировал четвертым, укрепив позиции в общем зачете, но свое слово еще могут сказать судьи. Гюнтер после столкновения откатился на восьмое место и до финиша смог обогнать только Андре Лоттерера.

В шестерку сильнейших в Берлине вошли Эдоардо Мортара и Нико Мюллер. Очки заработали также Антониу Феликс да Кошта и Митч Эванс. 

Старт не обошелся без традиционного для киберсерии массового завала с полетами и переворотами, но он затронул лишь вторую половину пелотона.

По итогам прошедших этапов Верляйн заработал 82 очка, у Вандорна теперь 78, Гюнтер откатился на третью строчку (71). Их ближайшим преследователем остается Робин Фрейнс, но он не заработал в «Темпельхофе» ни одного балла и отстает уже значительно (48 очков).

Впереди у участников виртуального сезона предпоследний этап 30 мая и сдвоенный финал в первый уик-энд июня.

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Об этой статье

Серия Формула E , eSports
Местонахождение Берлин-Темпельхоф
Пилоты Стоффель Вандорн , Оливер Роуленд
Автор Александр Кабановский

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