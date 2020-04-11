Росси и Сочи: где и когда смотреть кибергонки в этот уик-энд

Суббота, 11 апреля

Виртуальный Гран-при России

Время старта: 17:00 по московскому времени

Где смотреть: паблик Сочи Автодрома во вКонтакте

Используемая игра: F1 2019

Трасса: Сочи Автодром

Организаторы Гран При России решили вместе с онлайн-сообществом Formula Zero провести собственный заезд. В названии гонки отсутствует упоминание Формулы 1 – организаторы считают, что это позволяет назвать гонку Гран-при и избежать при этом проблем с руководством Ф1. Настоящая Формула 1 проводит собственные виртуальные Гран При с участием действующих пилотов и других звезд автоспорта. На виртуальном Гран-при России состав участников будет попроще.

В качестве приглашенной звезды на гонку заявлен пилот SMP Racing Алексей Несов (пока участвовавший только в турнире СМП Формула 4), а остальных участников отобрали онлайн. Так что нам предстоит соревнование наиболее удачливых симрейсеров из России. В качестве дополнительной фишки гонка получила самого настоящего комментатора – им стал Сергей Беднарук с «Моторспорт.ТВ».

Первый этап #RaceForTheWorld

Время старта: 20:00 по московскому времени

Где смотреть: на канале Шарля Леклера в Twitch или в аккаунтах других участников

Используемая игра: F1 2019

Трасса: будет выбрана случайным образом

Пользуясь популярностью кибергонок, пилоты и организаторы решили поучаствовать в благотворительности. Новая серия из трех этапов по две гонки на каждом – #RaceForTheWorld – призвана собрать 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом.

Состав по таком поводу собрался звездный: шесть гонщиков Ф1, включая всех «обычных подозреваемых» (Леклер, Норрис, Албон, Латифи, Расселл, Джовинацци), лидер Формулы Е, шестеро пилотов Ф2 и вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа в качестве вишенки на торте.

Поедут, традиционно, в игре F1 2019, а показывать гонку и собирать деньги пилоты будут у себя в соцсетях.

3-й этап турнира IndyCar iRacing Challenge

Время старта: 21:30 по московскому времени

Где смотреть: сайт телеканала NBC Sport

Используемая игра: iRacing

Трасса: Мичиган

Победитель предыдущей гонки: Скотт Маклафлин (двукратный чемпион Supercars)

Свой виртуальный чемпионат продолжает американская серия IndyCar. В ближайшую субботу пройдет третий этап ее турнира iRacing Challenge, в котором участвует большинство действующих пилотов серии.

Прошлый этап выиграл приглашенный гость – звезда австралийской серии Supercars Скотт Маклафлин. На этот раз у IndyCar тоже есть примечательный гастролер –любимчик поклонников NASCAR Дейл Эрнхардт-младший.

Возможно, Эрнхардта привлекла трасса третьего этапа – после двух подряд заездов на классических автодромах пилоты поедут по овалу. Также в iRacing Challenge дебютируют Марко Андретти и Райан Хантер-Рей. Настолько звездного состава в этой серии еще не было.

Сэдж Карам, iRacing, Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet Фото: Dreyer & Reinbold Racing

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Воскресенье, 12 апреля

Второй виртуальный Гран При MotoGP

Время старта: 14:00 по московскому времени

Где смотреть: «Моторспорт.ТВ»

Используемая игра: MotoGP 2019

Трасса: не объявлено

Победитель предыдущей гонки: Алекс Маркес (новичок MotoGP)

В отличие от Формулы 1 серия MotoGP решила устраивать полноценные соревнования действующих гонщиков, а не шоу приглашенных звезд. И во второй кибергонке, как и в прошедшей две недели назад первой, никого со стороны не будет.

В первом виртуальном заезде блеснул дебютант чемпионата Алекс Маркес. Среди прочих испанец обставил своего старшего брата, шестикратного чемпиона серии Марка Маркеса.

Однако новая кибергонка предвещает еще большую интригу. Кажется, на этот раз в ней все-таки выступит семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси. Участие Доктора обещали и в первом заезде, но тогда он отказался заранее. Сейчас все идет к тому, что стартовая решетка пополнится главной звездой чемпионата мира. Сможет ли 41-летний гонщик освоить езду по пиксельной трассе?

Кроме Росси в заявке вновь оба брата Маркеса, а также лучший новичок прошлого года Фабио Куартараро. Так что, заезд наверняка получится жарким. Посмотреть в прямом эфире его можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Также там доступны записи нескольких легендарных гонок прошлого с русским комментарием.