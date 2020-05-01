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Риккардо не хочет выступать в кибергонках из-за Ферстаппена

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Риккардо не хочет выступать в кибергонках из-за Ферстаппена
Автор:
, редактор
1 мая 2020 г., 11:45

Австралиец боится, что начнет тратить слишком много времени, чтобы победить экс-напарника

Пока гонки Формулы 1 не проводятся из-за эпидемии коронавируса, многие пилоты проводят время за симрейсингом. Одним из самых активных в кибергонках оказался Макс Ферстаппен, участвующий в разнообразных турнирах. А вот его бывший партнер по Red Bull Даниэль Риккардо пока за симрейсингом не замечен. Сам австралиец объяснил это в том числе нежеланием проигрывать экс-напарнику.

«Сражусь ли я с Максом? Шансы не велики, – сказал Риккардо в интервью The New Daily. – Он кучу время на это тратит, больше половины дня проводит за симулятором. У меня побороться с ним не выйдет.

Я знаю, насколько я люблю соперничать. Если у меня будет симулятор, я начну по много часов проводить на нем. Не успеете глазом моргнуть, как я начну пропускать тренировки ради симулятора. А пользы от тренировок больше.

Я отлично себя мотивирую. Могу сказать, что даже предпочитаю тренироваться в одиночестве. Люблю бегать один, иметь личное пространство, слушать музыку, ловить настрой. Я скучаю по гонкам, чувствую зуд желания, поэтому держу себя в форме для возвращения на трассу».

Гонщик Renault рассказал, как проводит день, не считая тренировок: «После хорошей тренировки приятно посмотреть сериал, например, «Озарк». Сейчас еще начали показывать «Последний танец». Я рос фанатом Майкла Джордана, так что мне очень интересно.

А вообще, мне повезло, что я оказался запрет на ферме. По крайней мере, не сижу в помещении, где выход дают только интернет и телефон. Пытался даже проводить дни без телефона. За ним проводишь часы, а я не хочу так залипать».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Иван Матушкин

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