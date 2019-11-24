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eSports / Новость

Рекорды Хэмилтона дадут побить в игре Gran Turismo Sport

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Рекорды Хэмилтона дадут побить в игре Gran Turismo Sport
Автор:
24 нояб. 2019 г., 07:54

В японском гоночном симуляторе появится возможность сразиться против шестикратного чемпиона Формулы 1, попробовав превзойти его результаты на гоночных трассах.

Для Gran Turismo Sport на консоли PlayStation 4 выйдет платное дополнение, которое добавит в игру серию испытаний против Льюиса Хэмилтона.

В этом году Хэмилтон, которого создатели игры из студии Polyphony Digital нарекли званием «маэстро», принял участие в разработке дополнения для GT Sport. На десяти виртуальных трассах гонщик поставил время круга за рулем Mercedes-AMG GT3 и Sauber Mercedes C9 – и эти результаты предстоит побить игрокам.

 

 

За авторством Хэмилтона в игре будет не просто время на круге. На каждой трассе будет возможность включить «призрака» его машины, позволяющего отследить траекторию и прочую информацию, включая данные о точках торможения и работе педалью газа.

Для некоторых трасс записаны учебные видеоролики, в которых Льюис делится секретами прохождения круга. А по ходу заездов будут воспроизводиться комментарии британца, что, как отметили создатели игры, добавит игрокам мотивации.

Дополнение появится в PlayStation Store 28 ноября.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Денис Буденков

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