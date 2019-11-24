Рекорды Хэмилтона дадут побить в игре Gran Turismo Sport
В японском гоночном симуляторе появится возможность сразиться против шестикратного чемпиона Формулы 1, попробовав превзойти его результаты на гоночных трассах.
Для Gran Turismo Sport на консоли PlayStation 4 выйдет платное дополнение, которое добавит в игру серию испытаний против Льюиса Хэмилтона.
В этом году Хэмилтон, которого создатели игры из студии Polyphony Digital нарекли званием «маэстро», принял участие в разработке дополнения для GT Sport. На десяти виртуальных трассах гонщик поставил время круга за рулем Mercedes-AMG GT3 и Sauber Mercedes C9 – и эти результаты предстоит побить игрокам.
За авторством Хэмилтона в игре будет не просто время на круге. На каждой трассе будет возможность включить «призрака» его машины, позволяющего отследить траекторию и прочую информацию, включая данные о точках торможения и работе педалью газа.
Для некоторых трасс записаны учебные видеоролики, в которых Льюис делится секретами прохождения круга. А по ходу заездов будут воспроизводиться комментарии британца, что, как отметили создатели игры, добавит игрокам мотивации.
Дополнение появится в PlayStation Store 28 ноября.
Читайте также:
Предыдущая новость
Хэмилтон проиграл престижную кибергонку обозревателю Motorsport.com
Следующая новость
Формула 1 в Real Racing 3: геймплей и новые подробности
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Рекорды Хэмилтона дадут побить в игре Gran Turismo Sport
eSports Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта