Рекорды Хэмилтона дадут побить в игре Gran Turismo Sport

Для Gran Turismo Sport на консоли PlayStation 4 выйдет платное дополнение, которое добавит в игру серию испытаний против Льюиса Хэмилтона.

В этом году Хэмилтон, которого создатели игры из студии Polyphony Digital нарекли званием «маэстро», принял участие в разработке дополнения для GT Sport. На десяти виртуальных трассах гонщик поставил время круга за рулем Mercedes-AMG GT3 и Sauber Mercedes C9 – и эти результаты предстоит побить игрокам.

За авторством Хэмилтона в игре будет не просто время на круге. На каждой трассе будет возможность включить «призрака» его машины, позволяющего отследить траекторию и прочую информацию, включая данные о точках торможения и работе педалью газа.

Для некоторых трасс записаны учебные видеоролики, в которых Льюис делится секретами прохождения круга. А по ходу заездов будут воспроизводиться комментарии британца, что, как отметили создатели игры, добавит игрокам мотивации.

Дополнение появится в PlayStation Store 28 ноября.