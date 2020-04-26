Red Bull выиграла чемпионат Le Mans Esports

Накануне прошел пятый и заключительный этап серии виртуальных гонок Le Mans Esports Series Pro Team, которая проходит в партнерстве с проектом Motorsport Games. Этап проходил на трассе в Спа и состоял из двух гонок – спринта и основного заезда с реверсивной стартовой решеткой.

В спринте победа досталась Дэниелу Найману из команды Lazarus. Он стартовал с пятого места, но постепенно прорывался сквозь пелотон и вышел в лидеры на предпоследнем круге. Орельен Малле, выступавший за лидеров сезона – команду Red Bull, – стартовал с первого ряда, но вскоре допустил разворот и откатился на 10-ю строчку. К финишу ему удалось прорваться на третье место, однако победа Наймана позволила Lazarus сравняться с Red Bull в общем зачете.

Обладатель титула определялся во втором заезде. За Lazarus продолжил выступать Найман, а за Red Bull поехал Робин Бетка. Он стартовал 14-м, но быстро стал прорываться вперед. Найман же спровоцировал столкновение с Мигелем Молиной, за что был наказан 5-секундным штрафом.

В итоге Бетке удалось опередить всех 13 гонщиков, что стартовали впереди него, и принести Red Bull победу как в гонке, так и в чемпионате. Найман финишировал пятым, и Lazarus в общем зачете осталась второй.

В качестве приза за победу Red Bull получила 10 тысяч долларов и возможность сразиться за приз в 100 тысяч долларов в рамках уик-энда «24 часов Ле-Мана», который намечен на сентябрь.

Напоминаем, что массу любопытной и полезной информации для пользователей и поклонников виртуальных гонок можно всегда найти на сайте проекта Motorsport Games.