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eSports / Новость

Red Bull выиграла чемпионат Le Mans Esports

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Red Bull выиграла чемпионат Le Mans Esports
Автор:
, журналист
26 апр. 2020 г., 07:43

Обладателя титула в масштабном кибертурнире определила самая последняя гонка

Накануне прошел пятый и заключительный этап серии виртуальных гонок Le Mans Esports Series Pro Team, которая проходит в партнерстве с проектом Motorsport Games. Этап проходил на трассе в Спа и состоял из двух гонок – спринта и основного заезда с реверсивной стартовой решеткой. 

В спринте победа досталась Дэниелу Найману из команды Lazarus. Он стартовал с пятого места, но постепенно прорывался сквозь пелотон и вышел в лидеры на предпоследнем круге. Орельен Малле, выступавший за лидеров сезона – команду Red Bull, – стартовал с первого ряда, но вскоре допустил разворот и откатился на 10-ю строчку. К финишу ему удалось прорваться на третье место, однако победа Наймана позволила Lazarus сравняться с Red Bull в общем зачете. 

Обладатель титула определялся во втором заезде. За Lazarus продолжил выступать Найман, а за Red Bull поехал Робин Бетка. Он стартовал 14-м, но быстро стал прорываться вперед. Найман же спровоцировал столкновение с Мигелем Молиной, за что был наказан 5-секундным штрафом. 

В итоге Бетке удалось опередить всех 13 гонщиков, что стартовали впереди него, и принести Red Bull победу как в гонке, так и в чемпионате. Найман финишировал пятым, и Lazarus в общем зачете осталась второй. 

В качестве приза за победу Red Bull получила 10 тысяч долларов и возможность сразиться за приз в 100 тысяч долларов в рамках уик-энда «24 часов Ле-Мана», который намечен на сентябрь.

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Напоминаем, что массу любопытной и полезной информации для пользователей и поклонников виртуальных гонок можно всегда найти на сайте проекта Motorsport Games.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , eSports
Автор Джош Суттил

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