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Red Bull заведет официального фотографа для виртуальных гонок

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Red Bull заведет официального фотографа для виртуальных гонок
Автор:
, редактор
23 мар. 2020 г., 08:39

Команда Формулы 1 объявила конкурс на должность специалиста по снимкам экрана

Из-за отмены и переноса множества гонок Формулы 1 команды сосредоточились на виртуальных Гран При. Множество пилотов и гоночных коллективов объявили о масштабных программах в киберчемпионатах.

В связи с увеличением внимания к онлайн-гонкам в Red Bull решили нанять отдельного фотографа для компьютерных игр. Команда предложила своим фанатам поучаствовать в конкурсе за право занять это место.

На своем сайте гоночный коллектив попросил всех желающих прислать пять снимков машин Red Bull из виртуальных игр, чтобы выбрать наилучшего кандидата. Тем, у кого нет подходящих для портфолио кадров, команда предложила сделать фотографии на сегодняшнем виртуальном Гран При Бахрейна, а также на четвертом этапе серии Le Mans Esports, который пройдет 28 марта.

Команда не уточнила, будет ли работа онлайн-фотографа оплачиваться. Зато в Red Bull пообещали выкладывать кадры к себе на сайт и в соцсести с обязательным указанием авторства.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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