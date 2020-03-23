Red Bull заведет официального фотографа для виртуальных гонок

Из-за отмены и переноса множества гонок Формулы 1 команды сосредоточились на виртуальных Гран При. Множество пилотов и гоночных коллективов объявили о масштабных программах в киберчемпионатах.

В связи с увеличением внимания к онлайн-гонкам в Red Bull решили нанять отдельного фотографа для компьютерных игр. Команда предложила своим фанатам поучаствовать в конкурсе за право занять это место.

На своем сайте гоночный коллектив попросил всех желающих прислать пять снимков машин Red Bull из виртуальных игр, чтобы выбрать наилучшего кандидата. Тем, у кого нет подходящих для портфолио кадров, команда предложила сделать фотографии на сегодняшнем виртуальном Гран При Бахрейна, а также на четвертом этапе серии Le Mans Esports, который пройдет 28 марта.

Команда не уточнила, будет ли работа онлайн-фотографа оплачиваться. Зато в Red Bull пообещали выкладывать кадры к себе на сайт и в соцсести с обязательным указанием авторства.