Realteam Hydrogen и BMW Redline выиграли виртуальные «24 часа Ле-Мана»

Гонщик Формулы 2 Другович стартовал с поула за рулем прототипа №70 команды Realteam Hydrogen Redline в гонке с участием 50 экипажей и 200 пилотов, которая началась в 14:00 по среднеевропейскому времени в субботу 15 января 2022 года.

По ходу напряженной квалификации, состоявшейся днем ранее, его партнер по команде Ритвелд стал сильнейшим, выиграв всего 0,002 секунды у Макса Ферстаппена из Team Redline на машине №123.

В GTE соперников обогнал Себастьян Джоб из киберспортивной команды Red Bull, выступавший на Corvette №111.

В преддверии старта гонки судьи назначили экипажам №111, №56 (Team Project 1 x BPM Porsche) и №5 (Williams Esports LMP) шестиминутные штрафы, так как в их составе был всего один реальный гонщик, а не два, как прописано в регламенте.

К сожалению, для команды W Series, которая должна была выступать на BMW GTE №31, гонка закончилась не начавшись из-за аппаратных проблем по ходу прогревочного круга, который участники провели за электро-водородным виртуальным прототипом LMPH2G.

Драма в категории LMP2

Другович оставался лидером в двух первых поворотах, однако впереди он продержался недолго: Ферстаппен обогнал его в повороте Тертр руж.

После этого он начал наращивать отрыв, а тем временем на второй место вышел стартовавший четвертым пилот британского GT Джеймс Болдуин, выступавший за Veloce Esports на машине №28. Он начал погоню за чемпионом мира Ф1.

На протяжении шести первых часов гонка была дуэлью Ферстаппена и Болдуина, а затем из партнеров по Redline и Veloce.

Позади произошла серьезная авария, которая едва не завершила гонку досрочно для лидеров общего зачета из Floyd ByKolles-Burst (№4), так как Франко Колапинто (Team WRT SIMTAG Esports, №31) ошибся, пролетел по траве и врезался в машину Тома Дильмана. К счастью, удар получился касательным, и оба смогли продолжить движение.

Команда Mercedes-AMG Petronas, которая рассчитывала на успешное возвращение в Ле-Ман к сожалению стала первой сошедшей: на отметке в три часа ее гонщик Дани Хункаделья ошибся с переключением передач на торможении и перекрутил мотор.

Также не повезло одному из героев этого сезона Эрхану Яйовски, выступающему за команду R8G Esports Ромена Грожана (№8). После контакта с Марселем Чинчиком (Williams Esports №22) на прямой Мюльсан машина Яйовски задней частью отлетела в ограждение, потеряв заднее крыло. Более того, судьи признали гонщика виновником столкновения и наказали проездом по пит-лейну.

По мере приближения вечера экипаж №123 уверенно лидировал благодаря отличному отрезку чемпиона VCO ProSIM Максимилиана Бенеке. На семичасовой отметке Ферстаппен вернулся за руль, однако агрессивно атаковал поребрики в «эске» Форд, из-за чего потерял управление и допустил жесткий контакт с барьером. Машина потеряла два колеса, и для лидеров гонки это стало прекращением борьбы.

После этого первая позиция вернулась к экипажу №70. С наступлением темноты пилот Формулы Е Роуленд принял смену от Ритвелда, а затем его, в свою очередь, сменил Шмидль.

В какие-то моменты соперники из Veloce Esports сокращали отставание и подбирались довольно близко, бывший гонщик BTCC Майк Эппс продолжал погоню за Шмидлем на середине дистанции. Но в итоге прототип под №28 все же стал понемногу отставать, а затем на второе место и вовсе вышли победители прошлого виртуального «Ле-Мана» на машине №1 команды Rebellion GPX Esports.

Штрафной проезд через боксы, полученный за контакт с машиной соперников ни пит-лейне воскресным утром, стал серьезным ударом по надеждам Veloce, а всего за три часа до финиша из гонка была закончена окончательно из-за опустевшего на трассе бака.

Гонка в классе LMP получилась богатой на происшествия. Хуан-Пабло Монтойя остался без заднего антикрыла, зацепив стену, а ночью его сын Себастьян задел переднюю часть Porsche №77, закрутился, улетел в барьер из шин и выбыл из гонки.

Также ночной отрезок выбил из борьбы команду Alpha Ind. ByKolles-Burst на машине №444: из-за заноса в секции поворотов Картинг прототип на большой скорости врезался в стену. Экипажи №44 ARC Bratislava и №39 GRAFF by ProSimu оказались вне игры из-за технических проблем.

Для гонщика WTCR Аттилы Таши из Williams Esports LMP №5 все оказалось закончено после вылета в гравий в связке Порше и столкновения с Porschе №61 команды SEM9.Axle Porsche GTE под управлением Алистера Йонга, который сам оказался в этом месте из-за другого происшествия, случившегося чуть раньше.

Шахматная партия в GTE

Борьба в категории GTE получилась не менее напряженной. В первой части гонки чемпион британской серии GT 2021 года Деннис Линд, стартовавший с поула на Corvette №111, понемногу отставал от группы лидеров.

Первыми шли два экипажа Porsche Esports Team – №91 опережал №92. Третьими держались гонщики BMW Team Redline M8 №71, четвертыми – пилоты Ferrari Driver Academy №488.

В итоге именно эта четверка разыграла между собой позиции на подиуме в тактическом сражении протяженностью 24 часа.

Экипажу BMW №71 удавалось на каждом отрезке между пит-стопами проезжать на один круг больше, чем соперникам из Porsche. Это и прежде было из фирменным приемом. Но только спустя семь часов BMW, которой в тот момент управлял Сигги, наконец то вышла в лидеры, оставив позади пилота IndyCar и NASCAR Xfinity Сэджа Карама.

Но Porsche оставались близко, причем темп их был выше – но вот тактика оказалась не самой идеальной. Ferrari также сохраняла шансы, и на долгой ночной части марафона ее экипаж по опережал Porsche, то вновь оказывался позади.

Все четыре претендента оставались рядом, но гонщика BMW медленно и неуклонно уходили все дальше вперед.

По прошествии 14 часов беда пришла к Porsche #92. Во время смены Томми Остгорда их машину в повороте Картинг задел Нико Варроне на прототипе команды Panis Racing LMP №65. Это отбросило машину GTE в барьер. Из-за тяжести повреждений экипажу пришлось оставить гонку.

Сложности были и у других участников, однако в целом стоит сказать, что гонщики GTE показали очень высокие стандарты пилотирования.

Еще в начале гонки участника серии Britcar Джимми Бродбента на Porsche №56 на входе во вторую «эску» на прямой Мюльсан вытеснил с трассы пилот FIA WEC Бен Баркер, выступающий за GR Wolves Racing 911 на машине №86.

После этого гонщики еще дважды сталкивались на трассе. На такие действия судьи наказали Баркера штрафным проездом через боксы за первое столкновение, а Бродбента – за последующие.

Позже экипаж №86 выбыл из гонки с отказавшим мотором. Любопытно, что эта команда вела гонку с футбольного стадиона Molineux Stadium.

К сожалению для R8G Esports, ее экипажи №15 из LMP и №888 из GTE столкнулись между собой в повороте Порше, из-за чего гонщик французской Ф4 Эллиотт Верон серьезно разбил машину о барьер, но хотя бы смог продолжить борьбу.

Ближе к финишу гонки, когда до финиша оставалось всего два часа, гонщики Proton Competition на Porsche №77 догнали занимающую третье место Ferrari и вступили в борьбу с ней.

Кевин ван Дорен навязал поединок заводскому пилоту Скудерии Никласу Нильсену. Почти полкруга они ехали бок о бок. Невероятная дуэль продолжилась на следующем круге, когда Нильсен не удержался на трассе в повороте Индианаполис, задел барьер и вынужден был ехать в боксы для ремонта. Третье место досталось Proton.

Витрина киберспорта

В итоге сильнейшими стали гонщики Realteam Hydrogen Redline Другович, Роуленд, Ритвелд и Шмидль, которые одержали вторую победу в сезоне и дополнили успех победой в общем зачете.

Экипаж №1 стал вторым, отстав на полторы минуты, а №4 финишировал третьим в круге от победителей.

«Этот результат стал реваншем за прошлый год, команда потрясающе провела эту невероятную гонку, – сказал директор Team Redline Аце Керкхоф. – 2022 года начался для нас по-настоящему здорово. У нас была классная тактика, безупречная инженерная и командная работа. Возможно, в GTE наша машина и не была самой лучшей, но мы добились своей цели».

В GTE для BMW Team Redline все было решено по сути уже к середине гонки. Успех разделили Сигги, Руди ван Бюрен, Лоренцо Коломбо и Энцо Бонито. Команда смогла отыграться после волнительного момента в первой части дистанции, когда у ван Бюрена отказала симуляторная установка. Ему пришлось прыгнуть за руль реальной машины и за три часа доехать до дома Сигги, чтобы использовать его симулятор на оставшейся части дистанции.

Призовой фонд финального этапа Виртуальной серии Ле-Ман составил 250 тысяч долларов, при этом победители в обеих классах стали сильнейшими и по итогам всего сезона.

«Мы очень довольны, как все прошло, – сказал эксклюзивный продюсер виртуального "Ле-Мана" Жерар Неве. – Когда ты используешь 116 симуляторов, представляющих 50 машин и расположенных в 28 странах на протяжении 24 часов и связанных с единым сервером без каких-либо технических проблем по ходу долгой гонки, это доставляет удовлетворение.

Мы уже начали подготовку к следующему году, когда виртуальные "24 часа Ле-Мана" пройдут в третий раз».

Итоги виртуальных «24 часов Ле-Мана», класс LMP

№70 Realteam Hydrogen Redline | Фелипе Другович, Оливер Роуленд, Джеффри Ритвелд, Михал Шмидль – 407 кругов #1 Rebellion GPX Esports | Луи Делетраз, Агустин Канапиньо, Куба Бржезински, Никодим Вишневски #4 Floyd ByKolles-Burst | Том Дильман, Бент Вискаль, Йеспер Передсен, Йерней Симончич #21 GRAFF by ProSimu | Арно Сантамато, Ян Маршалковски, Максим Бриент, Йохан Харт #49 YAS HEAT | Уилл Трегурта, Сэнди Митчелл, Марко Пейич, Балаш Ременюк

Итоги виртуальных «24 часов Ле-Мана», класс GTE

№71 BMW Team Redline | Руди ван Бюрен, Лоренцо Коломбо, Энцо Бонито, Кевин Сигги – 367 кругов №91 Porsche Esports Team | Митчелл деЙонг, Лаурин Хайнрих, Мак Баккум, Мартин Кренке №77 Proton Competition | Лук Хартог, Мэтт Кэмпбелл, Кевин ван Дорен, Жереми Бутлу №51 FDA Esports Team | Никлас Нильсен, Дэвид Перель, Хорди Звирс, Каспер Штольце №89 BMW Team BS+COMPETITION | Бруно Спенглер, Робби Фоли, Ален Терцич, Йоонас Райвио

Виртуальная серия Ле-Ман, итоговое положение в классе LMP

№70 Realteam Hydrogen Redline – 91 очко №1 Rebellion GPX Esports – 90.5 очков №4 Floyd ByKolles-Burst – 88.5 очков №123 Team Redline – 58 очков №8 R8G ESPORTS – 54 очка

Виртуальная серия Ле-Ман, итоговое положение в классе GTE

#71 BMW Team Redline – 127 очков #91 Porsche Esports Team – 101.5 очко #88 Proton Competition – 55.5 очков #77 Proton Competition – 53 очка #55 BMW Team GB – 49 очков