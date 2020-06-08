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eSports / Отчет о гонке

Расселл выиграл третий виртуальный Гран При подряд

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Расселл выиграл третий виртуальный Гран При подряд
Автор:
, журналист
8 июн. 2020 г., 07:32

Леклер не попал даже в десятку

Джордж Расселл выиграл виртуальный Гран При Азербайджана Формулы 1. Пилот Williams завоевал поул-позицию и уверенно лидировал на протяжении всей гонки. Его ближайшим соперником был Александр Элбон из Red Bull, но он не смог составить бывшему сопернику по Формуле 2 серьезной конкуренции. Тройку замкнул экс-пилот Ф1 Эстебан Гутьеррес. 

Для Расселла эта победа стала третьей подряд после успехов на виртуальных трассах Барселоны и Монако. Это позволило британцу выйти в лидеры неофициального общего зачета, опередив Шарля Леклера. Гонщику Ferrari заезд в Баку не удался: он стал только десятым в квалификации, а в гонке собрал 12 секунд штрафа за нарушения границ трассы. Кроме того, Леклер поучаствовал в массовой аварии на старте гонки, и в итоге финишировал только 14-м, впервые оставшись без подиума виртуального Гран При.

Также вне очков финишировали пилоты Ф1 Пьер Гасли и Серхио Перес, для которым этот виртуальный Гран При был дебютным.

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Об этой статье

Серия eSports
Пилоты Джордж Расселл
Автор Джош Суттил

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