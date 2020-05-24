Став вторым по итогам дождевой квалификации, Джордж Расселл сразу же захватил лидерство в гонке, после чего лишь наращивал отрыв от преследователей. Его тактика с длинным первым отрезком на шинах Meduim и поздним пит-стопом также оказалась верной. В итоге гонщик Williams вообще без какой-либо борьбы с соперниками провел безупречную гонку и финишировал в 36 секундах впереди преследователей.

Этот успех стал для протеже Mercedes вторым подряд – на прошлом этапе киберсерии он победил в Барселоне.

Спор за последующие позиции вышел куда более острым. В Монако гонщики вели контактную борьбу и постоянно срезали повороты, за что регулярно получали штрафы. Ветерана Ф1 Тонио Льюцци даже сняли с гонки за чрезмерное количество наказаний. Кроме того, в некоторых случаях симулятор почему-то позволял гонщикам, ведущим спор за позицию, проезжать соперника насквозь, делая машину того прозрачной.

В Ferrari попробовали стартовать на мягкой резине и проехать гонку с одной остановкой в боксах, но из-за этого в конце дистанции у Шарля и Артура Леклера были сильно изношены шины. В Mercedes предпочли провести два пит-стопа, что позволило Эстебану Гутьерресу сначала пройти Артура, а в самом конце нагнать Шарля.

На домашней трассе лидер киберсезона упирался изо всех сил, и в итоге Гутьеррес просто отправил Ferrari в барьеры на выходе из тоннеля. Их борьбу и столкновение можно увидеть в официальной записи гонки, начиная с отметки 1:17:15. Мексиканец финишировал вторым, а Леклер-старший стал в итоге третьим.

Артур после старта опережал брата, но потерял много времени, когда оба после своих пит-стопов застряли за Ландо Норрисом. Это привело к аварии в первом повороте и эффектному полету Леклера-младшего.

Даже после этого Артур претендовал на четвертое место, но все же уступил его в красивейшей дуэли с Алексом Элбоном, по ходу которой машины полкруга мчались параллельными курсами.

Сам Элбон тоже попал по ходу гонки в аварию на набережной, но все же смог финишировать четвертым.

Победитель дождевой квалификации Пьетро Фиттипальди первый круг закончил только четвертым, а гонку завершил шестым, опередив Норриса и вновь заработавшего очки Николя Латифи.

Для двух дебютантов киберсерии, Валттери Боттаса и Эстебана Окона, этап получился сложным. Финн, который только этим утром смог опробовать симулятор у себя дома в Монако, пострадал из-за ошибки Антонио Джовинацци на первом круге. Alfa Romeo развернуло поперек трассы у отеля «Де Пари», и Боттас сразу откатился далеко назад. В итоге он закончил дистанцию только 11-м.

Окон же и вовсе уступил в квалификации семь секунд времени поула, а на старт гонки не вышел.

Сенсацию едва не сотворил Давид Шумахер – сын Ральфа стартовал третьим и поначалу боролся с лидерами, однако после перехода на шины Hard молодой немец смог финишировать только 11-м. Правда, затем он поднялся на строчку выше из-за штрафа Боттаса.

По сумме шести этапов Шарль Леклер удержался в лидерах общего зачета с 98 очками, но у Рассела уже 95. Следом идут Элбон (71), Гутьеррес (52) и пропускавший гонку Стоффель Вандорн (48).

Результаты кибергонки Ф1 в Монако: