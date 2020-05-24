Расселл выиграл кибергонку Ф1 в Монако, Гутьеррес впечатал Леклера в барьер
Британец из Williams стал сильнейшим во второй раз подряд, уехав от соперников по улицам виртуального княжества почти на 40 секунд
Став вторым по итогам дождевой квалификации, Джордж Расселл сразу же захватил лидерство в гонке, после чего лишь наращивал отрыв от преследователей. Его тактика с длинным первым отрезком на шинах Meduim и поздним пит-стопом также оказалась верной. В итоге гонщик Williams вообще без какой-либо борьбы с соперниками провел безупречную гонку и финишировал в 36 секундах впереди преследователей.
Этот успех стал для протеже Mercedes вторым подряд – на прошлом этапе киберсерии он победил в Барселоне.
Спор за последующие позиции вышел куда более острым. В Монако гонщики вели контактную борьбу и постоянно срезали повороты, за что регулярно получали штрафы. Ветерана Ф1 Тонио Льюцци даже сняли с гонки за чрезмерное количество наказаний. Кроме того, в некоторых случаях симулятор почему-то позволял гонщикам, ведущим спор за позицию, проезжать соперника насквозь, делая машину того прозрачной.
В Ferrari попробовали стартовать на мягкой резине и проехать гонку с одной остановкой в боксах, но из-за этого в конце дистанции у Шарля и Артура Леклера были сильно изношены шины. В Mercedes предпочли провести два пит-стопа, что позволило Эстебану Гутьерресу сначала пройти Артура, а в самом конце нагнать Шарля.
На домашней трассе лидер киберсезона упирался изо всех сил, и в итоге Гутьеррес просто отправил Ferrari в барьеры на выходе из тоннеля. Их борьбу и столкновение можно увидеть в официальной записи гонки, начиная с отметки 1:17:15. Мексиканец финишировал вторым, а Леклер-старший стал в итоге третьим.
Артур после старта опережал брата, но потерял много времени, когда оба после своих пит-стопов застряли за Ландо Норрисом. Это привело к аварии в первом повороте и эффектному полету Леклера-младшего.
Даже после этого Артур претендовал на четвертое место, но все же уступил его в красивейшей дуэли с Алексом Элбоном, по ходу которой машины полкруга мчались параллельными курсами.
Сам Элбон тоже попал по ходу гонки в аварию на набережной, но все же смог финишировать четвертым.
Победитель дождевой квалификации Пьетро Фиттипальди первый круг закончил только четвертым, а гонку завершил шестым, опередив Норриса и вновь заработавшего очки Николя Латифи.
Для двух дебютантов киберсерии, Валттери Боттаса и Эстебана Окона, этап получился сложным. Финн, который только этим утром смог опробовать симулятор у себя дома в Монако, пострадал из-за ошибки Антонио Джовинацци на первом круге. Alfa Romeo развернуло поперек трассы у отеля «Де Пари», и Боттас сразу откатился далеко назад. В итоге он закончил дистанцию только 11-м.
Окон же и вовсе уступил в квалификации семь секунд времени поула, а на старт гонки не вышел.
Сенсацию едва не сотворил Давид Шумахер – сын Ральфа стартовал третьим и поначалу боролся с лидерами, однако после перехода на шины Hard молодой немец смог финишировать только 11-м. Правда, затем он поднялся на строчку выше из-за штрафа Боттаса.
По сумме шести этапов Шарль Леклер удержался в лидерах общего зачета с 98 очками, но у Рассела уже 95. Следом идут Элбон (71), Гутьеррес (52) и пропускавший гонку Стоффель Вандорн (48).
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Автор
|Александр Кабановский