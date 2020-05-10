Джордж Расселл на Williams выиграл виртуальный Гран При Испании. Британец завоевал поул-позицию, но провалил старт и откатился на пятую строчку. Довольно быстро Рассел отыграл два места и вышел на третью позицию.

Вскоре после этого второе место Джорджу отдал Алекс Элбон: таец избрал нестандартную тактику с двумя пит-стопами, а потому раньше прочих отправился менять резину. Тогда Расселл начал борьбу за второе место с Шарлем Леклером. Гонщики несколько раз менялись местами и не отпускали друг друга слишком далеко.

Судьбу победы должен был решить трехсекундный штраф, который Расселл получил за срезание поворота. Чтобы компенсировать это наказание и все-таки выиграть виртуальный Гран При Испании, пилот Williams должен был оторваться на эти три секунды от Леклера – но у британца ни как не получалось это сделать. Даже когда монегаск ехал позади, Шарль все равно не отпускал конкурента слишком далеко.

Развязка наступила на предпоследнем круге, когда Леклер сам срезал поворот. Полученный штраф не оставил представителю Ferrari шанса на победу, и спортсмен остался вторым. Тройку призеров замкнул резервист Mercedes AMG Эстебан Гутьеррес.

Стратегия с двумя пит-стопами не позволила Элбону вмешаться в борьбу за победу – Алекс остался четвертым. Гонщик финишировал впереди Николя Латифи на Williams и Энтони Дэвидсона, управлявшего Mercedes. Лучшим представителем футбола стал Тибо Куртуа, завершивший виртуальный Гран При Испании на 12 месте.