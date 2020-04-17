Пыль, овал и электричество: где и когда смотреть кибергонки в этот уик-энд

Пятница, 17 апреля

Третий этап #RaceForTheWorld

Время старта: 20:00 по московскому времени

Где смотреть: на канале Шарля Леклера в Twitch или в аккаунтах других участников

Используемая игра: F1 2019

Трасса: будет выбрана случайным образом

Победитель предыдущей гонки: Алекс Элбон

Благотворительная серия, придуманная самими гонщиками, состоит из трех этапов, каждый из которых включает две гонки. Главная идея #RaceForTheWorld – собрать 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Пока выполнить поставленную задачу не удалось: после двух гонок из трех собрано около 50 тысяч. Не исключено, конечно, что решающий день соревнований вызовет повышенный интерес.

Если говорить о составе участников, то он хорошо знаком тем, кто следит за виртуальными заездами. Молодежь из Ф1 (Шарль Леклер, Алекс Элбон, Ландо Норрис, пилоты Williams) и других серий, плюс не слишком молодой Антониу Феликс да Кошта из Формулы Е, плюс несколько приглашенных гостей.

Таблица общего зачета обращает на себя внимание присутствием в первой тройке сразу двух родственников нынешних звезд Формулы 1. Если Шарль Леклер с 50 очками может чувствовать себя на первой строчке достаточно уверенно, за вторую позицию идет борьба между Артуром Леклером (младшим братом Шарля) и Лукой Элбоном (младшим братом пилота Red Bull): 40 очков против 38. Сражение за второе место, в которое также могут ввязаться Ландо Норрис и юниор Renault Кристиан Лундгор, видимо, и обеспечит решающему этапу главную интригу.

Фото: FIA Formula E

Суббота, 18 апреля

Внезачетный этап Home Challenge от Формулы Е

Время старта: 17:30 по московскому времени

Где смотреть: на официальном сайте ФЕ, а также в пабликах серии в соцсетях

Используемая игра: rFactor2

Трасса: Монте-Карло

Киберсерия, запущенная Формулой Е в сотрудничестве с Motorsport Games и ЮНИСЕФ, стартует в ближайшую субботу с внезачетного этапа. К организации турнира подошли со всей серьезностью – привлекли реальных гонщиков и комментаторов, а также разработали особый формат, не имеющий ничего общего с реальными уик-эндами чемпионата.

В начале заезда внимание, видимо, будет приковано к борьбе не за первое место, а за предпоследнее – поскольку после каждого круга пилот, который пересек линию финиша последним, будет выбывать из заезда. Когда же на трассе останется 10 спортсменов, они проедут еще один круг – и по его итогам распределят места в финишном протоколе.

Уже подтверждено участие в соревнованиях 14 действующих электрогонщиков (конкретные имена не озвучиваются). Параллельно с ними в гонках отдельного турнира борьбу поведут киберспортсмены – причем ставший лучшим по итогам сезона сможет сесть за руль болида Формулы Е на реальной гоночной трассе.

Четвертый этап IndyCar iRacing Challenge

Время старта: 21:30 по московскому времени

Где смотреть: сайт телеканала NBC Sport или эфир телеканала Viasat Sport (с русским комментарием)

Используемая игра: iRacing

Трасса: «Твин Ринг Мотеги» в Японии

Победитель предыдущей гонки: Симон Пажено

Очень представительную компанию пилотов главной формульной серии Америки на этот раз дополнят два приглашенных гостя, каждый из которых является гоночной звездой первой величины.

Во-первых, на цифровой копии трассы в Мотеги (трасса была выбрана жеребьевкой) выйдет на старт Элио Кастроневес. Для трехкратного триумфатора «Инди 500» и победителя 30 гонок CART/IndyCar это будет дебютом в виртуальных соревнованиях.

Также в предстоящей гонке выступит гость из NASCAR Кайл Буш. Обладатель двух чемпионских титулов придет в IndyCar iRacing следом за коллегами по Кубку NASCAR – ранее участниками этапов были Джимми Джонсон и Дейл Эрнхардт-младший. Последний по итогам предыдущей гонки даже поднялся на виртуальный подиум. Кроме того, к коллегам по IndyCar впервые присоединится Такума Сато.

Воскресенье, 19 апреля

Первый этап World RX ESports

Время старта: 16:00 по московскому времени

Где смотреть: видеоплатформа «Моторспорт.ТВ»

Используемая игра: DiRT Rally 2.0

Трасса: Барселона

Вслед за другими чемпионатами свою киберсерию, которая пройдет в партнерстве с проектом Motorsport Games, запустил чемпионат мира по ралли-кроссу.

В конце марта прошли отборочные гонки, а в ближайшее воскресенье состоится первый полноценный этап с участием главных звезд – экс-чемпиона мира Йохана Кристофферссона, действующего чемпиона Тимми Хансена и его брата Кевина, а также Андреаса Баккеруда и Тимо Шайдера.

В список участников попали и пилоты из «младших» зачетов чемпионата с сильными кибергонщиками. Компанию им составят специальный гость: действующий чемпион FIA WEC и победитель «24 часов Ле-Мана» Никки Тим. А вот россиянина Тимура Тимерзянова, в прошлом году впервые выигравшего этап чемпионата мира, в списке участников нет.

Фото: Codemasters

Воскресенье, 19 апреля

Виртуальный Гран При Китая

Время старта: 20:00 по московскому времени

Где смотреть: официальные каналы Ф1 на Facebook, Youtube и Twitch

Используемая игра: F1 2019

Трасса: Международный автодром Шанхая

Победитель предыдущей гонки: Шарль Леклер

В отличие от других серий Формула 1 сумела привлечь к своему виртуальному аналогу лишь нескольких реальных пилотов из числа самых молодых участников чемпионата. Причем в этот список не вошел даже известный поклонник подобных развлечений Макс Ферстаппен.

На прошлом этапе на старт вышли всего шестеро гонщиков Ф1. На этот раз список останется неизменным. В ближайшее воскресенье Шарля Леклера, Алекса Элбона, Ландо Норриса, Анитонио Джовинацци и обоих пилотов в Williams ждет этап в виртуальном Шанхае.

Компанию им составят экс-пилоты Формулы 1, гонщики молодежных формул и приглашаемые на постоянной основе звезды вроде футболиста Тибо Куртуа и игрока в крикет Бена Стоукса.