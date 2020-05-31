Прямой эфир: виртуальный ралли-кросс в Абу-Даби с участием Леклера
Поделились
Комментарии
31 мая 2020 г., 12:30
Организаторы WRX после нескольких пробных уик-эндов решили дать старт официальному киберчемпионату
Первый из четырех этапов примет автодром «Яс-Марина». В числе участников соревнований множество гоночных знаменитостей, включая пилота Формулы 1 Шарля Леклера, а также чемпиона России и Европы Матвея Фуражкина. Видео онлайн-трансляции расположено прямо над этим текстом.
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс , eSports
|Местонахождение
|Яс-Марина
|Пилоты
|Шарль Леклер
Прямой эфир: виртуальный ралли-кросс в Абу-Даби с участием Леклера
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
1
Слайд-шоу