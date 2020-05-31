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eSports / Прямой эфир

Прямой эфир: виртуальный ралли-кросс в Абу-Даби с участием Леклера

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31 мая 2020 г., 12:30

Организаторы WRX после нескольких пробных уик-эндов решили дать старт официальному киберчемпионату

Первый из четырех этапов примет автодром «Яс-Марина». В числе участников соревнований множество гоночных знаменитостей, включая пилота Формулы 1 Шарля Леклера, а также чемпиона России и Европы Матвея Фуражкина. Видео онлайн-трансляции расположено прямо над этим текстом.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс , eSports
Местонахождение Яс-Марина
Пилоты Шарль Леклер

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