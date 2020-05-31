Первый из четырех этапов примет автодром «Яс-Марина». В числе участников соревнований множество гоночных знаменитостей, включая пилота Формулы 1 Шарля Леклера, а также чемпиона России и Европы Матвея Фуражкина. Видео онлайн-трансляции расположено прямо над этим текстом.