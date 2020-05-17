Прямой эфир: ретро-кибер-DTM

Организаторы киберсерии DTM, в отличие от своих коллег из других чемпионатов, решили проводить гонки, чередуя не только трассы, но и поколения техники. Для третьего этапа были выбраны машины 2014 года, которые выйдут на городскую трассу в Нюрнберге.

Короткое кольцо «Норисринг» традиционно привлекает на трибуны множество зрителей, гонки там считаются визитной карточкой чемпионата.

Победителем реального этапа 2014 года, прошедшего под сильным дождем, стал Роберт Уикенс на Mercedes. В нынешнем сезоне он уже стартовал в виртуальном DTM, однако предстоящий этап пропустит. Посмотрим, что получится у именитых соперников канадца, в числе которых пилоты реальной серии и симрейсеры.