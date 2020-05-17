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Прямой эфир: ретро-кибер-DTM

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Прямой эфир: ретро-кибер-DTM
17 мая 2020 г., 12:00

Виртуальный чемпионат продолжит свой сезон этапом на «Норисринге», выбрав технику 2014 года

Организаторы киберсерии DTM, в отличие от своих коллег из других чемпионатов, решили проводить гонки, чередуя не только трассы, но и поколения техники. Для третьего этапа были выбраны машины 2014 года, которые выйдут на городскую трассу в Нюрнберге.

Короткое кольцо «Норисринг» традиционно привлекает на трибуны множество зрителей, гонки там считаются визитной карточкой чемпионата. 

Победителем реального этапа 2014 года, прошедшего под сильным дождем, стал Роберт Уикенс на Mercedes. В нынешнем сезоне он уже стартовал в виртуальном DTM, однако предстоящий этап пропустит. Посмотрим, что получится у именитых соперников канадца, в числе которых пилоты реальной серии и симрейсеры.

 
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