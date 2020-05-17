Прямой эфир: кибергонка MotoGP в Мизано

В отличие от коллег-автогонщиков, которые проводят время на карантине, удобно устроившись в креслах своих симуляторов перед рулем и педалями, участники мотоциклетных соревнований могут использовать лишь джойстики – потому киберсоревнования MotoGP традиционно выходят очень богатыми на ошибки и падения.

Несмотря полную непредсказуемость и некоторую несерьезность происходящего – а может быть, как раз благодаря им – виртуальный чемпионат собрал всех лидеров премьер-категории.

Четвертый этап сезона пройдет на трассе в Мизано, причем к своим коллегам из MotoGP на этот раз присоединятся и участники MotoE. Давайте вместе следить, что из всего этого получится: