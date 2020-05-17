Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
108 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
185 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / Прямой эфир

Прямой эфир: кибергонка MotoGP в Мизано

Поделились
Комментарии
Прямой эфир: кибергонка MotoGP в Мизано
17 мая 2020 г., 13:00

Участники мотоциклетного чемпионата мира проводят четвертый этап своего виртуального сезона в сильнейшем составе

В отличие от коллег-автогонщиков, которые проводят время на карантине, удобно устроившись в креслах своих симуляторов перед рулем и педалями, участники мотоциклетных соревнований могут использовать лишь джойстики – потому киберсоревнования MotoGP традиционно выходят очень богатыми на ошибки и падения.

Несмотря полную непредсказуемость и некоторую несерьезность происходящего – а может быть, как раз благодаря им – виртуальный чемпионат собрал всех лидеров премьер-категории.

Четвертый этап сезона пройдет на трассе в Мизано, причем к своим коллегам из MotoGP на этот раз присоединятся и участники MotoE. Давайте вместе следить, что из всего этого получится:

 
Следующая новость
Прямой эфир: ретро-кибер-DTM

Предыдущая новость

Прямой эфир: ретро-кибер-DTM
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP , eSports

Самое читаемое

1
Super Formula

Её спонсировал L’Oreal и Cosmopolitan, но она отставала на 14 секунд с круга. История упорной (и очень медленной) гонщицы 90-х

2
Формула 1

«Все решит их форма в 2020-м». Жене о возвращении Алонсо в Renault

3
Формула 1

«Он способен сразу же выиграть чемпионат». Босс McLaren рассказал, зачем нанял Риккардо

4
Дакар

Сколько денег получили победители «Дакара»? Ответ вас удивит

5
Формула 1

Алонсо используют, чтобы сохранить Renault в Формуле 1

Последние видео

Виртуальная Формула Е. Четвертый этап 02:00:00
eSports

Виртуальная Формула Е. Четвертый этап

Виртуальный DTM на машинах 2014 года: видео 01:00:00
eSports

Виртуальный DTM на машинах 2014 года: видео

Виртуальный GT на Нюрбургринге: онлайн-трансляция 03:00:00
eSports

Виртуальный GT на Нюрбургринге: онлайн-трансляция

Большая толкучка в Монако. Зрелищный старт в кибергонке Формулы Е 00:56
eSports

Большая толкучка в Монако. Зрелищный старт в кибергонке Формулы Е

Виртуальная Формула Е в Монако. Лучшее 01:59
eSports

Виртуальная Формула Е в Монако. Лучшее

Самое важное:

Прямой эфир: кибергонка MotoGP в Мизано
eSpt

Прямой эфир: кибергонка MotoGP в Мизано

Прямой эфир: ретро-кибер-DTM
eSpt

Прямой эфир: ретро-кибер-DTM

Верляйн вышел в лидеры киберсезона Формулы Е после победы в Гонконге
eSpt

Верляйн вышел в лидеры киберсезона Формулы Е после победы в Гонконге

Просвистеть на электрокарах между небоскребами Гонконга. Такое возможно только в Формуле Е
eSpt

Просвистеть на электрокарах между небоскребами Гонконга. Такое возможно только в Формуле Е

Motorsport Games проведет виртуальные «24 часа Ле-Мана»
eSpt

Motorsport Games проведет виртуальные «24 часа Ле-Мана»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.