Прямой эфир: кибергонка Формулы Е в Монако

Формула Е уже проводила симрейсинговые соревнований на улицах княжества – но то был внезачетный «разогревочный» уик-энд, за который не присуждались очки. Тогда 15 кругов дистанции запомнились множеством аварий, а сильнейшим стал Макси Гюнтер из BMW Andretti.

С тех пор немец выиграл еще дважды, и теперь ему и остальным участникам киберсерии вновь предстоит сразиться за победу на узкой городской трассе.

Как всегда, свою гонку в рамках этапа проведут и симрейсеры. Предлагаем всем поклонникам скорости прямую трансляцию из виртуального Монако. Скучно не будет.