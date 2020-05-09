Прямой эфир: кибергонка Формулы Е в Монако
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9 мая 2020 г., 14:25
Четвертый этап виртуального сезона пройдет на городской трассе в Монако. Сможет ли кто-то остановить победную поступь Макси Гюнтера?
Формула Е уже проводила симрейсинговые соревнований на улицах княжества – но то был внезачетный «разогревочный» уик-энд, за который не присуждались очки. Тогда 15 кругов дистанции запомнились множеством аварий, а сильнейшим стал Макси Гюнтер из BMW Andretti.
С тех пор немец выиграл еще дважды, и теперь ему и остальным участникам киберсерии вновь предстоит сразиться за победу на узкой городской трассе.
Как всегда, свою гонку в рамках этапа проведут и симрейсеры. Предлагаем всем поклонникам скорости прямую трансляцию из виртуального Монако. Скучно не будет.
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Прямой эфир: кибергонка Формулы Е в Монако
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