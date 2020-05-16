Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Первая тренировка через
6 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Австрии
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Штирии
21 авг.
Тренировка 3 через
16 Часов
:
29 Минут
:
00 Секунд
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Казань
08 авг.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Moscow Raceway
22 авг.
Следующее событие через
08 Часов
:
34 Минут
:
00 Секунд
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Эстония
04 сент.
День 1 через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
eSports / Прямой эфир

Прямой эфир: кибергонка Формулы Е в Гонконге

Поделились
Комментарии
Прямой эфир: кибергонка Формулы Е в Гонконге

Очередной этап виртуального сезона пройдет на городской трассе в Гонконге. Следим за борьбой в реальном времени

Предстоящий уик-энд станет уже пятым в нынешнем сезоне – и четертым из тех, за которые начисляют очки. Формула Е уже возвращается в Гонконг, где три недели назад уже проходила гонка, закончившаяся победой Макси Гюнтера и запомнившаяся большим числом происшествий.

Читайте также:

Сейчас молодой немец из BMW Andretti лидирует в общем зачете, однако неделю назад Паскалю Верляйну удалось прервать его победную серию из трех гонок. Тем интереснее будет увидеть, кто из двух пилотов окажется сильнее на этот раз, сможет ли наконец добиться результата быстрый Стоффель Вандорн и заявит ли о себе кто-то из гонщиков, пока пребывавших в тени.

Читайте также:

Как всегда, свою гонку в рамках этапа проведут и симрейсеры. Предлагаем всем поклонникам скорости прямую трансляцию из виртуального Гонконга.

 

 

Просвистеть на электрокарах между небоскребами Гонконга. Такое возможно только в Формуле Е

Предыдущая новость

Просвистеть на электрокарах между небоскребами Гонконга. Такое возможно только в Формуле Е

Следующая новость

Верляйн вышел в лидеры киберсезона Формулы Е после победы в Гонконге

Верляйн вышел в лидеры киберсезона Формулы Е после победы в Гонконге
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E , eSports

Самое читаемое Сегодня

Бергер о Феттеле: Четыре титула, семья и деньги. На его месте я бы завершил карьеру
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бергер о Феттеле: Четыре титула, семья и деньги. На его месте я бы завершил карьеру

Днища и «режим вечеринки». Зачем соберется Техническая рабочая группа Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Днища и «режим вечеринки». Зачем соберется Техническая рабочая группа Ф1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Команду Williams купил американский инвестор
Формула 1 Формула 1 / Новость

Команду Williams купил американский инвестор

«Режим вечеринки» в Спа оставят по просьбе Mercedes и Honda
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Режим вечеринки» в Спа оставят по просьбе Mercedes и Honda

Феттель приготовился к штрафу за смену мотора
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель приготовился к штрафу за смену мотора

Почему Ferrari медленнее Red Bull? Ответ в одном фото
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Почему Ferrari медленнее Red Bull? Ответ в одном фото

Раскрыты финансовые детали продажи Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

Раскрыты финансовые детали продажи Williams

Самое важное:

Алонсо предложил провести «Инди 500» в виртуальном формате
eSpt eSports / Новость

Алонсо предложил провести «Инди 500» в виртуальном формате

Партнерами финала киберчемпионата eNASCAR Heat Pro League стали Asus и Fanatec
eSpt eSports / Новости Motorsport.com

Партнерами финала киберчемпионата eNASCAR Heat Pro League стали Asus и Fanatec

Motorsport Games разработает компьютерную игру для BTCC
eSpt eSports / Новости Motorsport.com

Motorsport Games разработает компьютерную игру для BTCC

Ferrari запустила собственную киберспортивную серию
eSpt eSports / Новость

Ferrari запустила собственную киберспортивную серию

Самое читаемое

1
Формула 1

Бергер о Феттеле: Четыре титула, семья и деньги. На его месте я бы завершил карьеру

2
Формула 1

Днища и «режим вечеринки». Зачем соберется Техническая рабочая группа Ф1

3
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

4
Формула 1

Команду Williams купил американский инвестор

5
Формула 1

«Режим вечеринки» в Спа оставят по просьбе Mercedes и Honda

Самое важное:

Алонсо предложил провести «Инди 500» в виртуальном формате
eSpt

Алонсо предложил провести «Инди 500» в виртуальном формате

Партнерами финала киберчемпионата eNASCAR Heat Pro League стали Asus и Fanatec
eSpt

Партнерами финала киберчемпионата eNASCAR Heat Pro League стали Asus и Fanatec

Motorsport Games разработает компьютерную игру для BTCC
eSpt

Motorsport Games разработает компьютерную игру для BTCC

Ferrari запустила собственную киберспортивную серию
eSpt

Ferrari запустила собственную киберспортивную серию

В официальную игру Ф1 добавили черную ливрею Mercedes
eSpt

В официальную игру Ф1 добавили черную ливрею Mercedes

Последние видео

Виртуальный NASCAR: 12 этап. Онлайн-трансляция 01:30:00
eSports

Виртуальный NASCAR: 12 этап. Онлайн-трансляция

Виртуальный NASCAR: 10 этап 02:00:00
eSports

Виртуальный NASCAR: 10 этап

Виртуальный ралли-кросс, третий этап. Онлайн-трансляция 02:00:00
eSports

Виртуальный ралли-кросс, третий этап. Онлайн-трансляция

Виртуальная Гонка чемпионов. Прямой эфир 02:00:00
eSports

Виртуальная Гонка чемпионов. Прямой эфир

Виртуальная гонка грузовиков. Именно этого нам не хватало 02:00:00
eSports

Виртуальная гонка грузовиков. Именно этого нам не хватало

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.