Прямой эфир: кибергонка Формулы Е в Гонконге

Предстоящий уик-энд станет уже пятым в нынешнем сезоне – и четертым из тех, за которые начисляют очки. Формула Е уже возвращается в Гонконг, где три недели назад уже проходила гонка, закончившаяся победой Макси Гюнтера и запомнившаяся большим числом происшествий.

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Сейчас молодой немец из BMW Andretti лидирует в общем зачете, однако неделю назад Паскалю Верляйну удалось прервать его победную серию из трех гонок. Тем интереснее будет увидеть, кто из двух пилотов окажется сильнее на этот раз, сможет ли наконец добиться результата быстрый Стоффель Вандорн и заявит ли о себе кто-то из гонщиков, пока пребывавших в тени.

Как всегда, свою гонку в рамках этапа проведут и симрейсеры. Предлагаем всем поклонникам скорости прямую трансляцию из виртуального Гонконга.