Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: финал кибер-ралли-кросса

На автодромах в разных частях света вовсю проходят реальные гонки, но не прекращаются и сражения на цифровых трассах. Прямо сейчас видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» показывает финал кибертурнира, который проводят организаторы чемпионата мира по ралли-кроссу.

Гонка примечательна не только тем, что на ней определится победитель турнира. Но и тем, что по результатам соревнований может быть зафиксировано уникальное статистическое достижение. Какое именно? Можно узнать из нашего анонса.