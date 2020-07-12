Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: финал кибер-ралли-кросса
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12 июл. 2020 г., 17:48
Звезды мирового чемпионата соревнуются за виртуальный титул на цифровой копии трассы в Кейптауне
На автодромах в разных частях света вовсю проходят реальные гонки, но не прекращаются и сражения на цифровых трассах. Прямо сейчас видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» показывает финал кибертурнира, который проводят организаторы чемпионата мира по ралли-кроссу.
Гонка примечательна не только тем, что на ней определится победитель турнира. Но и тем, что по результатам соревнований может быть зафиксировано уникальное статистическое достижение. Какое именно? Можно узнать из нашего анонса.
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Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: финал кибер-ралли-кросса
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