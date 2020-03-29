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eSports / Прямой эфир

Прямая трансляция виртуальной гонки пилотов Формулы 1

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29 мар. 2020 г., 16:59

Ландо Норрис сразится с Николя Латифи, а также с выном Михаэля Шумахера, Стоффелем Вандорном,Антониу Феликсом да Коштой и другими известными гонщиками. Совместная виртуальная гонка Motorsport Games и Veloce Esport

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