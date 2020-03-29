Прямая трансляция виртуальной гонки пилотов Формулы 1
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29 мар. 2020 г., 16:59
Ландо Норрис сразится с Николя Латифи, а также с выном Михаэля Шумахера, Стоффелем Вандорном,Антониу Феликсом да Коштой и другими известными гонщиками. Совместная виртуальная гонка Motorsport Games и Veloce Esport
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Прямая трансляция виртуальной гонки пилотов Формулы 1
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eSports Следующая сессия
22 мар. - 22 мар.
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