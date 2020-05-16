Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Австрии
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Штирии
21 авг.
Тренировка 1 через
06 Часов
:
11 Минут
:
44 Секунд
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Казань
08 авг.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Moscow Raceway
22 авг.
Следующее событие через
22 Часов
:
16 Минут
:
44 Секунд
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Эстония
04 сент.
День 1 через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
eSports / Анонс

Просвистеть на электрокарах между небоскребами Гонконга. Такое возможно только в Формуле Е

Поделились
Комментарии
Просвистеть на электрокарах между небоскребами Гонконга. Такое возможно только в Формуле Е
Автор:

Как выглядит городская трасса в Гонконге глазами пилота? Рассказывает победитель этой гонки Сэм Бёрд

В ближайшие выходные киберчемпионат Формулы Е проведет гонку на виртуальной трассе в Гонконге. В реальности трасса тоже существует. Благодаря удивительному характеру города уличный автодром получился по-настоящему особенным.

Специально для Motorsport.com победитель гонки Формулы Е в Гонконге 2017 года Сэм Бёрд рассказал, чем интересна эта трасса.  

«Чтобы нормально начать круг, вам нужно правильно выйти из последних поворотов предыдущего круга. Так что на самом деле круг в Гонконге начинается за два поворота до стартовой прямой. В них важно занять правильную траекторию, которая обеспечит грамотный выход и оперативный разгон на стартовой прямой. Только так можно добиться нужной скорости.

А в конце стартовой прямой вас ждет экстренное торможение перед правой шпилькой. Здесь нельзя ошибаться: торможение начинается ровно за 100 метров до поворота. Благодаря табличке «100 метров» это место не пропустишь.

Сам поворот довольно коварен. Стоит замедлиться слишком сильно или встать на газ на выходе слишком рано, как вас тут же снесет к внешней кромке трассы.  

А дальше нас ждет самая длинная прямая во всем календаре Формулы Е. Здесь появляется возможность проверить настройки и внести изменения, если это необходимо. Еще здесь можно поменять баланс тормозов или что-то еще, пока машина не доехала до второго поворота.

Если мы говорим о настоящей гонке и реальной машине, то второй поворот находится в тени. Если трасса при этом подсыхает, то участок становится очень хитрым: после яркого солнца сложно разглядеть, где здесь расположены сухие, а где мокрые участки асфальта. А в дополнение к этому тут еще и белые полосы на асфальте, которые дополнительно сбивают фокус.

Я помню, как из-за сырого асфальта в этом месте я не рассчитал собственное замедление и въехал в заднюю часть болида Андре Лоттерера. Сам поворот – это стандартный 90-градусный вираж, но вот его расположение и тень делают это место совсем непростым для пилотов.

Виртуальная гонка Формулы Е

Виртуальная гонка Формулы Е

Фото: FIA Formula E

Третий поворот – это шикана. На симуляторе ее можно пройти значительно быстрее, чем в настоящей гонке. После медленного второго поворота коротенький участок между вторым и третьим виражом воспринимается как возможность ненадолго выдохнуть, а затем вновь изо всей силы нажать на педаль тормоза.

В компьютерной игре можно пролететь эту связку поворотов, не заметив нюансов, но в реальной жизни гонщику нужно как следует заправить машину в третий поворот. И непременно задействовать всю поверхность поребрика, чтобы выставить автомобиль под нужным углом.

После этой связки идет небольшое ускорение, следом за которым трасса ныряет влево, а затем вправо к пятому повороту. Это сложное место: стена словно приманивает машину к себе.

И это далеко не гладкая поверхность – у стены множество шероховатостей и зазубрин, так что даже небольшой контакт здесь неприемлем. Надо очень внимательно следить за тем, чтобы не задеть внутренним колесом за стену.

Проехали пятый поворот? Самое время сменить дорожное покрытие! Больше никакого асфальта – дальше мы едем по бетону. Уклон к шестой шикане – это зона жесткого торможения. Здесь я совершил свой лучший обгон за долгое время: опередил Жана-Эрика Верня в первой же гонке сезона.

Тут нужно все время следить за множеством параметров. То, как ты тормозишь, то, как поддерживаешь минимальную скорость, то, как направляешь машину на выходе.  

Седьмой и восьмой поворот можно проехать на одном дыхании – и вообще отнестись к ним как одному повороту. Ты встаешь на газ после седьмого виража и практически мгновенно попадаешь в восьмой, еще один скоростной левый излом. Выходя из поворота, нужно использовать всю ширину трассы.

Читайте также:

К тому моменту, когда ты добираешься до девятого поворота, шины сильно нагреваются – особенно в гонке. Несмотря на это вам нужно заставить покрышки как следует отработать торможение перед очередным 90-градусным виражом.  

Это предпоследний поворот трассы; здесь нужно использовать три четверти дорожного полотна на выходе. Не стоит уходить слишком широко, так как впереди есть еще десятый поворот – а его лучше проходить с оглядкой на то, что впереди идет стартовая прямая».

Виртуальная гонка Формулы Е в Гонконге пройдет в субботу, 16 мая, при поддержке Motorsport Games. Старт намечен на 17:30 по московскому времени. Посмотреть прямой эфир этого заезда можно будет прямо в этой заметке: когда трансляция начнется, плеер заработает и начнет показывать кибергонку.

Motorsport Games проведет виртуальные «24 часа Ле-Мана»

Предыдущая новость

Motorsport Games проведет виртуальные «24 часа Ле-Мана»

Следующая новость

Прямой эфир: кибергонка Формулы Е в Гонконге

Прямой эфир: кибергонка Формулы Е в Гонконге
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула E , eSports
Местонахождение Гонконг, городская трасса
Пилоты Сэм Берд
Автор Мэтт Кью

Самое читаемое Сегодня

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Red Bull недовольна Квятом. Но пока не будет его увольнять
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull недовольна Квятом. Но пока не будет его увольнять

0,002 с разрыва и вылет 10-ти машин за раз. Ради чего стоит смотреть русские гонки на Moscow Raceway
СМП РСКГ СМП РСКГ / Анонс

0,002 с разрыва и вылет 10-ти машин за раз. Ради чего стоит смотреть русские гонки на Moscow Raceway

Росс Браун: Трулли выиграл бы все гонки, иди они пять кругов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росс Браун: Трулли выиграл бы все гонки, иди они пять кругов

Окон объяснил отставание от Риккардо разницей в машинах
Формула 1 Формула 1 / Новость

Окон объяснил отставание от Риккардо разницей в машинах

Перес отказался расчищать дорогу для Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес отказался расчищать дорогу для Феттеля

Ferrari, Racing Point или McLaren: кто станет третьим в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Ferrari, Racing Point или McLaren: кто станет третьим в Ф1

Хорнер назвал главную проблему Элбона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер назвал главную проблему Элбона

Самое важное:

Алонсо предложил провести «Инди 500» в виртуальном формате
eSpt eSports / Новость

Алонсо предложил провести «Инди 500» в виртуальном формате

Партнерами финала киберчемпионата eNASCAR Heat Pro League стали Asus и Fanatec
eSpt eSports / Новости Motorsport.com

Партнерами финала киберчемпионата eNASCAR Heat Pro League стали Asus и Fanatec

Motorsport Games разработает компьютерную игру для BTCC
eSpt eSports / Новости Motorsport.com

Motorsport Games разработает компьютерную игру для BTCC

Ferrari запустила собственную киберспортивную серию
eSpt eSports / Новость

Ferrari запустила собственную киберспортивную серию

Самое читаемое

1
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

2
Формула 1

Red Bull недовольна Квятом. Но пока не будет его увольнять

3
Формула 1

Перес отказался расчищать дорогу для Феттеля

4
Формула 1

Почему Ferrari медленнее Red Bull? Ответ в одном фото

5
Формула 1

Ferrari, Racing Point или McLaren: кто станет третьим в Ф1

Самое важное:

Алонсо предложил провести «Инди 500» в виртуальном формате
eSpt

Алонсо предложил провести «Инди 500» в виртуальном формате

Партнерами финала киберчемпионата eNASCAR Heat Pro League стали Asus и Fanatec
eSpt

Партнерами финала киберчемпионата eNASCAR Heat Pro League стали Asus и Fanatec

Motorsport Games разработает компьютерную игру для BTCC
eSpt

Motorsport Games разработает компьютерную игру для BTCC

Ferrari запустила собственную киберспортивную серию
eSpt

Ferrari запустила собственную киберспортивную серию

В официальную игру Ф1 добавили черную ливрею Mercedes
eSpt

В официальную игру Ф1 добавили черную ливрею Mercedes

Последние видео

Виртуальный NASCAR: 12 этап. Онлайн-трансляция 01:30:00
eSports

Виртуальный NASCAR: 12 этап. Онлайн-трансляция

Виртуальный NASCAR: 10 этап 02:00:00
eSports

Виртуальный NASCAR: 10 этап

Виртуальный ралли-кросс, третий этап. Онлайн-трансляция 02:00:00
eSports

Виртуальный ралли-кросс, третий этап. Онлайн-трансляция

Виртуальная Гонка чемпионов. Прямой эфир 02:00:00
eSports

Виртуальная Гонка чемпионов. Прямой эфир

Виртуальная гонка грузовиков. Именно этого нам не хватало 02:00:00
eSports

Виртуальная гонка грузовиков. Именно этого нам не хватало

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.