В ближайшие выходные киберчемпионат Формулы Е проведет гонку на виртуальной трассе в Гонконге. В реальности трасса тоже существует. Благодаря удивительному характеру города уличный автодром получился по-настоящему особенным.

Специально для Motorsport.com победитель гонки Формулы Е в Гонконге 2017 года Сэм Бёрд рассказал, чем интересна эта трасса.

«Чтобы нормально начать круг, вам нужно правильно выйти из последних поворотов предыдущего круга. Так что на самом деле круг в Гонконге начинается за два поворота до стартовой прямой. В них важно занять правильную траекторию, которая обеспечит грамотный выход и оперативный разгон на стартовой прямой. Только так можно добиться нужной скорости.

А в конце стартовой прямой вас ждет экстренное торможение перед правой шпилькой. Здесь нельзя ошибаться: торможение начинается ровно за 100 метров до поворота. Благодаря табличке «100 метров» это место не пропустишь.

Сам поворот довольно коварен. Стоит замедлиться слишком сильно или встать на газ на выходе слишком рано, как вас тут же снесет к внешней кромке трассы.

А дальше нас ждет самая длинная прямая во всем календаре Формулы Е. Здесь появляется возможность проверить настройки и внести изменения, если это необходимо. Еще здесь можно поменять баланс тормозов или что-то еще, пока машина не доехала до второго поворота.

Если мы говорим о настоящей гонке и реальной машине, то второй поворот находится в тени. Если трасса при этом подсыхает, то участок становится очень хитрым: после яркого солнца сложно разглядеть, где здесь расположены сухие, а где мокрые участки асфальта. А в дополнение к этому тут еще и белые полосы на асфальте, которые дополнительно сбивают фокус.

Я помню, как из-за сырого асфальта в этом месте я не рассчитал собственное замедление и въехал в заднюю часть болида Андре Лоттерера. Сам поворот – это стандартный 90-градусный вираж, но вот его расположение и тень делают это место совсем непростым для пилотов.

Виртуальная гонка Формулы Е Фото: FIA Formula E

Третий поворот – это шикана. На симуляторе ее можно пройти значительно быстрее, чем в настоящей гонке. После медленного второго поворота коротенький участок между вторым и третьим виражом воспринимается как возможность ненадолго выдохнуть, а затем вновь изо всей силы нажать на педаль тормоза.

В компьютерной игре можно пролететь эту связку поворотов, не заметив нюансов, но в реальной жизни гонщику нужно как следует заправить машину в третий поворот. И непременно задействовать всю поверхность поребрика, чтобы выставить автомобиль под нужным углом.

После этой связки идет небольшое ускорение, следом за которым трасса ныряет влево, а затем вправо к пятому повороту. Это сложное место: стена словно приманивает машину к себе.

И это далеко не гладкая поверхность – у стены множество шероховатостей и зазубрин, так что даже небольшой контакт здесь неприемлем. Надо очень внимательно следить за тем, чтобы не задеть внутренним колесом за стену.

Проехали пятый поворот? Самое время сменить дорожное покрытие! Больше никакого асфальта – дальше мы едем по бетону. Уклон к шестой шикане – это зона жесткого торможения. Здесь я совершил свой лучший обгон за долгое время: опередил Жана-Эрика Верня в первой же гонке сезона.

Тут нужно все время следить за множеством параметров. То, как ты тормозишь, то, как поддерживаешь минимальную скорость, то, как направляешь машину на выходе.

Седьмой и восьмой поворот можно проехать на одном дыхании – и вообще отнестись к ним как одному повороту. Ты встаешь на газ после седьмого виража и практически мгновенно попадаешь в восьмой, еще один скоростной левый излом. Выходя из поворота, нужно использовать всю ширину трассы.

К тому моменту, когда ты добираешься до девятого поворота, шины сильно нагреваются – особенно в гонке. Несмотря на это вам нужно заставить покрышки как следует отработать торможение перед очередным 90-градусным виражом.

Это предпоследний поворот трассы; здесь нужно использовать три четверти дорожного полотна на выходе. Не стоит уходить слишком широко, так как впереди есть еще десятый поворот – а его лучше проходить с оглядкой на то, что впереди идет стартовая прямая».

Виртуальная гонка Формулы Е в Гонконге пройдет в субботу, 16 мая, при поддержке Motorsport Games. Старт намечен на 17:30 по московскому времени. Посмотреть прямой эфир этого заезда можно будет прямо в этой заметке: когда трансляция начнется, плеер заработает и начнет показывать кибергонку.