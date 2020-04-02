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Проигравший кибергонку Ферстаппен пообещал выкинуть компьютер с балкона

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Проигравший кибергонку Ферстаппен пообещал выкинуть компьютер с балкона
Автор:
, Редактор
2 апр. 2020 г., 07:36

Голландец должен был стартовать с поула, но из-за проблем с техникой выбыл из борьбы

Неполадки компьютера помешали Максу Ферстаппену провести очередную виртуальную гонку. Она проходила на «Интерлагосе» на автомобилях класса GT, и в ней принимали участие исключительно реальные гонщики.

Ферстаппен выиграл первую гонку этапа и взял поул второй. Однако затем у него вырубился компьютер. Пилот Red Bull сумел включить его вновь и вернуться в гонку, но упустил время и не сумел побороться с лидерами.

«Первым делом я выброшу компьютер с балкона и куплю себе новый, – цитирует Ферстаппена GPBlog.com – И в пятницу попробую отыграться.

Можно много говорить на тему «если бы да кабы», но все это в зачет не идет. Я, конечно, сильно расстроен. Я был быстр. Когда я вернулся в гонку, то увидел, что многие пилоты сошли, так что я прибавил и почти пробился в очковую зону».

В итоге победителем гонки стал победитель Кубка Наций 2018 года и участник Кубка Porsche 2019-го, турецкий гонщик Айнджан Гювен. Вторым к финишу пришел пилот McLaren Ландо Норрис.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Сергей Иванов

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