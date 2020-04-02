Проигравший кибергонку Ферстаппен пообещал выкинуть компьютер с балкона
Голландец должен был стартовать с поула, но из-за проблем с техникой выбыл из борьбы
Неполадки компьютера помешали Максу Ферстаппену провести очередную виртуальную гонку. Она проходила на «Интерлагосе» на автомобилях класса GT, и в ней принимали участие исключительно реальные гонщики.
Ферстаппен выиграл первую гонку этапа и взял поул второй. Однако затем у него вырубился компьютер. Пилот Red Bull сумел включить его вновь и вернуться в гонку, но упустил время и не сумел побороться с лидерами.
«Первым делом я выброшу компьютер с балкона и куплю себе новый, – цитирует Ферстаппена GPBlog.com – И в пятницу попробую отыграться.
Можно много говорить на тему «если бы да кабы», но все это в зачет не идет. Я, конечно, сильно расстроен. Я был быстр. Когда я вернулся в гонку, то увидел, что многие пилоты сошли, так что я прибавил и почти пробился в очковую зону».
В итоге победителем гонки стал победитель Кубка Наций 2018 года и участник Кубка Porsche 2019-го, турецкий гонщик Айнджан Гювен. Вторым к финишу пришел пилот McLaren Ландо Норрис.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Проигравший кибергонку Ферстаппен пообещал выкинуть компьютер с балкона
eSports Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
Партнер проекта
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты