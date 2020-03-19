Приз за победу в виртуальной гонке NASCAR составит $10 000
В эти выходные пройдет «Гонка всех звезд» NASCAR. Это киберспортивное соревнование, в котором может принять участие любой желающий. Любители виртуальных гонок смогут сразиться с действующими пилотами NASCAR
Киберспортивный турнир NASCAR Heat 4 устроит особую гонку с большим призовым фондом. Виртуальный заезд пройдет в ближайшую субботу, 21 марта. Старт намечен на 14:00 по восточноамериканскому времени (22:00 в московском часовом поясе).
В качестве автодрома организаторы выбрали компьютерную версию овала в Хоумстеде, штат Флорида. Победитель гонки заработает $10 000.
Особенностью виртуальной «Гонки всех звезд» станет возможность посоревноваться с действующими пилотами NASCAR. Вступить в борьбу может любой желающий: отборочные заезды NASCAR Heat 4 начались в среду и продлятся до пятницы, 20 марта. Все это время к квалификации может присоединиться любой геймер.
Позднее к любителям виртуальных гонок подключиться кто-то из участников регулярного сезона NASCAR. Устроители соревнования пообещали объявить имена пилотов позднее. Поучаствовать в «Гонке всех звезд» можно на приставке Playstation 4 или Xbox One. Трансляция виртуального заезда будет доступна в прямом эфире на твитч-канале NASCAR Heat.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR , NASCAR Cup , eSports
|Этап
|«Гонка всех звезд» NASCAR
|Сессия
|Презентация
|Автор
|Ник де Грот
Приз за победу в виртуальной гонке NASCAR составит $10 000
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