Приз за победу в виртуальной гонке NASCAR составит $10 000

Киберспортивный турнир NASCAR Heat 4 устроит особую гонку с большим призовым фондом. Виртуальный заезд пройдет в ближайшую субботу, 21 марта. Старт намечен на 14:00 по восточноамериканскому времени (22:00 в московском часовом поясе).

В качестве автодрома организаторы выбрали компьютерную версию овала в Хоумстеде, штат Флорида. Победитель гонки заработает $10 000.

Особенностью виртуальной «Гонки всех звезд» станет возможность посоревноваться с действующими пилотами NASCAR. Вступить в борьбу может любой желающий: отборочные заезды NASCAR Heat 4 начались в среду и продлятся до пятницы, 20 марта. Все это время к квалификации может присоединиться любой геймер.

Позднее к любителям виртуальных гонок подключиться кто-то из участников регулярного сезона NASCAR. Устроители соревнования пообещали объявить имена пилотов позднее. Поучаствовать в «Гонке всех звезд» можно на приставке Playstation 4 или Xbox One. Трансляция виртуального заезда будет доступна в прямом эфире на твитч-канале NASCAR Heat.