Главные события
Формула 1
R
Формула 1
ГП Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Португалия
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
92 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / «Гонка всех звезд» NASCAR / Новость

Приз за победу в виртуальной гонке NASCAR составит $10 000

Поделились
Комментарии
Приз за победу в виртуальной гонке NASCAR составит $10 000
Автор:
19 мар. 2020 г., 06:34

В эти выходные пройдет «Гонка всех звезд» NASCAR. Это киберспортивное соревнование, в котором может принять участие любой желающий. Любители виртуальных гонок смогут сразиться с действующими пилотами NASCAR

Киберспортивный турнир NASCAR Heat 4 устроит особую гонку с большим призовым фондом. Виртуальный заезд пройдет в ближайшую субботу, 21 марта. Старт намечен на 14:00 по восточноамериканскому времени (22:00 в московском часовом поясе).

В качестве автодрома организаторы выбрали компьютерную версию овала в Хоумстеде, штат Флорида. Победитель гонки заработает $10 000.

Особенностью виртуальной «Гонки всех звезд» станет возможность посоревноваться с действующими пилотами NASCAR. Вступить в борьбу может любой желающий: отборочные заезды NASCAR Heat 4 начались в среду и продлятся до пятницы, 20 марта. Все это время к квалификации может присоединиться любой геймер.

Позднее к любителям виртуальных гонок подключиться кто-то из участников регулярного сезона NASCAR. Устроители соревнования пообещали объявить имена пилотов позднее. Поучаствовать в «Гонке всех звезд» можно на приставке Playstation 4 или Xbox One. Трансляция виртуального заезда будет доступна в прямом эфире на твитч-канале NASCAR Heat.

Читайте также:

Следующая новость
Австралийская гоночная серия запустит виртуальный чемпионат на время коронавируса

Предыдущая новость

Австралийская гоночная серия запустит виртуальный чемпионат на время коронавируса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup , eSports
Этап «Гонка всех звезд» NASCAR
Сессия Презентация
Автор Ник де Грот

eSports Следующая сессия

«Гонка всех звезд» NASCAR

18 мар. - 18 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Экклстоун выбрал 4 лучших пилотов в истории. Без Шумахера и Сенны

2
Формула 1

«Он даже не мог ходить». Де ла Роса рассказал, что на самом деле случилось с Монтойей в 2005-м

3
Формула 1

Чемпионы коронавируса: семикратный Хэмилтон и трехкратный Алонсо

4
Moto2

Маркес в роли миньона и триал на кухне. Как гонщики проводят время в карантине

5
Формула 1

Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике

Самое важное:

Приз за победу в виртуальной гонке NASCAR составит $10 000
eSpt

Приз за победу в виртуальной гонке NASCAR составит $10 000

Австралийская гоночная серия запустит виртуальный чемпионат на время коронавируса
VASC

Австралийская гоночная серия запустит виртуальный чемпионат на время коронавируса

В программу Red Bull вошел победитель виртуальных гонок
F3

В программу Red Bull вошел победитель виртуальных гонок

Ферстаппен предсказал будущее кибергонок? Как симрейсинг влияет на автоспорт
eSpt

Ферстаппен предсказал будущее кибергонок? Как симрейсинг влияет на автоспорт

Монтойя стал самым быстрым геймером
F1

Монтойя стал самым быстрым геймером

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.