Посмотрите, как жестко гонщики Supercars сражаются в компьютерной игре
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На первом этапе виртуального чемпионата пилоты устроили бескомпромиссную борьбу
Последний круг – и Джек ЛеБрок с Антоном де Паскуале доводят дуэль до контакта. Это развязка виртуальной гонки кузовного чемпионата на «Филлип-Айленде». Вот как это произошло:
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Об этой статье
|Серия
|Supercars , eSports
|Этап
|Первый виртуальный этап Supercars Eseries
|Сессия
|Кибергонки
|Местонахождение
|Филлип-Айленд
|Пилоты
|Джек ЛеБрок , Антон де Паскуале
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
Посмотрите, как жестко гонщики Supercars сражаются в компьютерной игре
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