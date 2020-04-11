Посмотрите, как жестко гонщики Supercars сражаются в компьютерной игре

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eSports / Первый виртуальный этап Supercars Eseries / Отчет о гонке

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Автор:
, редактор (Австралия)
11 апр. 2020 г., 06:48

На первом этапе виртуального чемпионата пилоты устроили бескомпромиссную борьбу

Последний круг – и Джек ЛеБрок с Антоном де Паскуале доводят дуэль до контакта. Это развязка виртуальной гонки кузовного чемпионата на «Филлип-Айленде». Вот как это произошло:

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Об этой статье

Серия Supercars , eSports
Этап Первый виртуальный этап Supercars Eseries
Сессия Кибергонки
Местонахождение Филлип-Айленд
Пилоты Джек ЛеБрок , Антон де Паскуале
Автор Эндрю ван Лёвен

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