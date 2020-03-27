Полный календарь кибергонок на ближайшие выходные
Рассказываем, что смотреть автоспортивному болельщику, когда никаких гонок не проводят
Пока все ведущие гоночные чемпионаты встали на паузу из-за эпидемии коронавируса, виртуальные гонки становятся все популярнее. В ближайшие выходные состоится сразу несколько интересных заездов. Мы составили для вас график, по которому можно отслеживать расписание виртуальных соревнований.
Некоторые гонки можно будет посмотреть прямо внутри этой новости. А гонку виртуального MotoGP вы сможете увидеть на «Моторспорт.ТВ».
Ночь с пятницы на субботу, 27-28 марта
«Настоящие гонщики никогда не сдаются», третий этап
Время старта: 01:30 мск
Ночь с субботы на воскресенье, 28-29 марта
Le Mans Esports Series Pro Team, четвертый этап
Время старта: 00:30 мск
IndyCar iRacing Challenge, первый этап
Время старта: 01:45-2:00 мск
Воскресенье, 29 марта
Благотворительная кибергонка в Монце
Время начала: 14:30 мск
MotoGP, первый виртуальный Гран При
Время начала: 17:30-18:00 мск
Veloce Pro Series
Время начала: 00:00 мск
Ночь с понедельника на вторник, 30-31 марта
«Настоящие гонщики никогда не сдаются», четвертый этап
Время начала: 01:30 мск
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Полный календарь кибергонок на ближайшие выходные
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