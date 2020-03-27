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Полный календарь кибергонок на ближайшие выходные

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Полный календарь кибергонок на ближайшие выходные
27 мар. 2020 г., 16:05

Рассказываем, что смотреть автоспортивному болельщику, когда никаких гонок не проводят

Пока все ведущие гоночные чемпионаты встали на паузу из-за эпидемии коронавируса, виртуальные гонки становятся все популярнее. В ближайшие выходные состоится сразу несколько интересных заездов. Мы составили для вас график, по которому можно отслеживать расписание виртуальных соревнований.

Некоторые гонки можно будет посмотреть прямо внутри этой новости. А гонку виртуального MotoGP вы сможете увидеть на «Моторспорт.ТВ».

Ночь с пятницы на субботу, 27-28 марта

«Настоящие гонщики никогда не сдаются», третий этап

Время старта: 01:30 мск

Ночь с субботы на воскресенье, 28-29 марта

Le Mans Esports Series Pro Team, четвертый этап

Время старта: 00:30 мск

IndyCar iRacing Challenge, первый этап

Время старта: 01:45-2:00 мск

Воскресенье, 29 марта

Благотворительная кибергонка в Монце

Время начала: 14:30 мск

MotoGP, первый виртуальный Гран При

Время начала: 17:30-18:00 мск

Veloce Pro Series

Время начала: 00:00 мск

Ночь с понедельника на вторник, 30-31 марта

«Настоящие гонщики никогда не сдаются», четвертый этап

Время начала: 01:30 мск

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