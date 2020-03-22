Победителями виртуальных гонок NASCAR стали геймеры «ЭтоТвойБроЧейз6» и «вотЭТОотбросы»
В компьютерной «Гонке всех звезд» NASCAR симрейсеры опередили профессиональных пилотов. Приз в $10 000 выиграли Чейз Уильямсон, выступавший под ником «ЭтоТвойБроЧейз6», и Николас Уокер, заявившийся на старт под именем «вотЭТОотбросы»
Профессиональные пилоты NASCAR проиграли геймерам в киберспортивной «Гонке всех звезд». Турнир из двух гонок по 50 кругов каждая на платформе NASCAR Heat 4 состоялся вечером в субботу, 21 марта. В числе участников был действующий чемпион второго дивизиона NASCAR Тайлер Реддик и самый молодой в истории победитель гонки в Дайтоне Каз Грала.
Оба гонщика не смогли одержать победу в виртуальном соревновании. Триумфатором «Гонки всех звезд» на PlayStation4 стал симрейсер Чейз Уильямсон. Он выступал под ником «ЭтоТвойБроЧейз6». Уильямсон держался в середине большую часть дистанции, а на первую строчку вышел всего за два круга до финиша.
После того, как половина участников «Гонки всех звезд» провела соревнование на PlayStation4, вторая половина вышла на старт альтернативного заезда на Xbox One. В этой гонке первенствовал Николас Уокер, представившийся как «вотЭТОотбросы». Он управлял виртуальной машиной номер 6 команды Roush-Fenway.
Уокер победил благодаря смелой тактике: «вотЭТОотбросы» решил не дозаправляться перед финишем, в то время как его соперники поехали на пит-стоп. В итоге Николас выиграл «Гонку всех звезд» NASCAR Heat 4 с преимуществом в 11,5 секунды над ближайшим преследователем. Каждый из победителей получил по $10 000 призовых.
Посмотрите, как прошли оба заезда:
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR , eSports
|Этап
|«Гонка всех звезд» NASCAR
|Автор
|Ник де Грот
Победителями виртуальных гонок NASCAR стали геймеры «ЭтоТвойБроЧейз6» и «вотЭТОотбросы»
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