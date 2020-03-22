Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Португалия
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / «Гонка всех звезд» NASCAR / Отчет о гонке

Победителями виртуальных гонок NASCAR стали геймеры «ЭтоТвойБроЧейз6» и «вотЭТОотбросы»

Поделились
Комментарии
Победителями виртуальных гонок NASCAR стали геймеры «ЭтоТвойБроЧейз6» и «вотЭТОотбросы»
Автор:
22 мар. 2020 г., 07:45

В компьютерной «Гонке всех звезд» NASCAR симрейсеры опередили профессиональных пилотов. Приз в $10 000 выиграли Чейз Уильямсон, выступавший под ником «ЭтоТвойБроЧейз6», и Николас Уокер, заявившийся на старт под именем «вотЭТОотбросы»

Профессиональные пилоты NASCAR проиграли геймерам в киберспортивной «Гонке всех звезд». Турнир из двух гонок по 50 кругов каждая на платформе NASCAR Heat 4 состоялся вечером в субботу, 21 марта. В числе участников был действующий чемпион второго дивизиона NASCAR Тайлер Реддик и самый молодой в истории победитель гонки в Дайтоне Каз Грала.

Оба гонщика не смогли одержать победу в виртуальном соревновании. Триумфатором «Гонки всех звезд» на PlayStation4 стал симрейсер Чейз Уильямсон. Он выступал под ником «ЭтоТвойБроЧейз6». Уильямсон держался в середине большую часть дистанции, а на первую строчку вышел всего за два круга до финиша.

После того, как половина участников «Гонки всех звезд» провела соревнование на PlayStation4, вторая половина вышла на старт альтернативного заезда на Xbox One. В этой гонке первенствовал Николас Уокер, представившийся как «вотЭТОотбросы». Он управлял виртуальной машиной номер 6 команды Roush-Fenway.

Уокер победил благодаря смелой тактике: «вотЭТОотбросы» решил не дозаправляться перед финишем, в то время как его соперники поехали на пит-стоп. В итоге Николас выиграл «Гонку всех звезд» NASCAR Heat 4 с преимуществом в 11,5 секунды над ближайшим преследователем. Каждый из победителей получил по $10 000 призовых.

Посмотрите, как прошли оба заезда:

Читайте также:

Следующая новость
Чемпион Supercars станет профессиональным геймером. Гонщик подписал контракт с виртуальной командой

Предыдущая новость

Чемпион Supercars станет профессиональным геймером. Гонщик подписал контракт с виртуальной командой
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия NASCAR , eSports
Этап «Гонка всех звезд» NASCAR
Автор Ник де Грот

eSports Следующая сессия

«Гонка всех звезд» NASCAR

18 мар. - 18 мар.

Самое читаемое

1
eSports

Мнение: кибергонки убьют Формулу 1. Они уже начали

2
Формула 1

День, когда Шумахер бросил вызов реактивному истребителю. Как это было

3
Формула 1

Вместо Гран При Бахрейна Формула 1 покажет безумную гонку в Бразилии-2016

4
Формула 1

Рождение вздернутого носа. Этот болид не выиграл ни одной гонки, зато навсегда изменил облик Формулы 1

5
Формула 1

Последний раз, когда гонку Формулы 1 выиграли сразу два пилота. Они по очереди ехали на одной машине

Последние видео

Виртуальная «Гонка всех звезд» NASCAR Heat 4: полная версия 00:00
eSports
8мин

Виртуальная «Гонка всех звезд» NASCAR Heat 4: полная версия

НеГранПри Бахрейна: трансляция главной виртуальной гонки этого уикенда 00:00
eSports

НеГранПри Бахрейна: трансляция главной виртуальной гонки этого уикенда

Виртуальная гонка Not The Bah GP с участием пилотов Формулы 1 00:36
eSports

Виртуальная гонка Not The Bah GP с участием пилотов Формулы 1

Виртуальный круг по «Кюмирингу» в компьютерной игре MotoGP 2020 01:53
eSports

Виртуальный круг по «Кюмирингу» в компьютерной игре MotoGP 2020

Кибергонщики устроили свой Ле-Ман. С квалификацией и призами 00:44
eSports

Кибергонщики устроили свой Ле-Ман. С квалификацией и призами

Самое важное:

Победителями виртуальных гонок NASCAR стали геймеры «ЭтоТвойБроЧейз6» и «вотЭТОотбросы»
eSpt

Победителями виртуальных гонок NASCAR стали геймеры «ЭтоТвойБроЧейз6» и «вотЭТОотбросы»

Чемпион Supercars станет профессиональным геймером. Гонщик подписал контракт с виртуальной командой
VASC

Чемпион Supercars станет профессиональным геймером. Гонщик подписал контракт с виртуальной командой

Мнение: кибергонки убьют Формулу 1. Они уже начали
eSpt

Мнение: кибергонки убьют Формулу 1. Они уже начали

Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1
eSpt

Ферстаппен объяснил, почему отказался участвовать в виртуальных гонках Формулы 1

Motorsport Games в сотрудничестве с Veloce Esports представляет трансляцию серии #NotTheGP
eSpt

Motorsport Games в сотрудничестве с Veloce Esports представляет трансляцию серии #NotTheGP

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.