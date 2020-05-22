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eSports / Комментарий

По дороге в Талладегу. Где поедет виртуальный NASCAR

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По дороге в Талладегу. Где поедет виртуальный NASCAR
Автор:
22 мая 2020 г., 09:13

Киберчемпионат eNASCAR Heat Pro League объявил, на каких трассах пройдут ближайшие четыре гонки

Знаменитый суперспидвей в Талладеге вошел в календарь виртуального первенства eNASCAR Heat Pro League. Киберчемпионат назвал сразу четыре автодрома, где пройдут ближайшие этапы.

Следующая гонка состоится в Мид-Огайо. Затем участников ждет Талладега, после чего геймеры сразятся на компьютерных версиях «Айова Спидвея» и «Алтанта Мотор Спидвея». Организаторы турнира назвали эти гонки вторым сегментом виртуального чемпионата. В первом сегменте также прошло четыре этапа.

Помимо трасс изменится время проведения гонок. Поскольку настоящий Кубок NASCAR начал проводить гонки без зрителей по средам, этапы киберсерии перенесут на четверг. Как и прежде гонки будут проходить каждую неделю. Вот как прошел последний этап:

eNASCAR Heat Pro League проводится в двух зачетах одновременно: один для тех, кто участвует на приставке PlayStation 4, другой для обладателей Xbox One. В каждом из этих классов участвуют разные пилоты. Так выглядит общий зачет симрейсеров на PS4 после первого отрезка чемпионата:

Место / Очки / Кибергонщик

1.            101         Mаксвел Кастро

2.            93           Джош Харбин        

3.            92           Kайл Арнольд        

4.            87           Ник Джобс          

5.            87           Джейсон Митчелл   

6.            78           Брэндин Гриттон               

7.            75           Майк Браас         

8.            72           Джоуи Стоун          

9.            72           Коди Жиль          

10.          67           Кори Ротгеб   

В зачете Xbox лидирует победитель двух кибергонок Джастин Брукс: он выигрывал этапы в Хоумстеде и Довере. Геймер на восемь очков опережает триумфатора Уоткинс-Глена Даниэля Буттафуоко. Вот положение в генеральной классификации:

Место / Очки / Кибергонщик

1.            121         Джастин Брукс

2.            113         Даниэль Буттафуоко           

3.            107         Слейд Грэвитт     

4.            94           Луис Зайтер           

5.            84           Ник Уокер       

6.            68           Tайлер Дохар        

7.            66           Mитч Даймонд

8.            62           Mэтью Хил

9.            61           Mэттью Селби 

10.          56           Райли Огл           

Чемпионат eNASCAR Heat Pro League является совместным проектом Motorsport Games, NASCAR и Race Team Alliance. Он объединяет 14 команд eNASCAR и проводится на платформе NASCAR Heat 4 – самой современной видеоигре на основе гоночной серии  NASCAR. Каждая команда состоит из двух гонщиков, которые выступают на Xbox и PlayStation 4.

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За следующими гонками виртуальной серии можно следить на Motorsport.tv, а также на NASCARHeat.com/Live, Facebook.com/NASCARHeat и в Twitch.tv/704nascarheat. Дивизион пикапов уже начал второй сегмент киберчемпионата. Здесь можно посмотреть на гонку в Мид-Огайо:

 

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Об этой статье

Серия NASCAR Cup , eSports
Местонахождение Талладега
Автор Ник де Грот

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