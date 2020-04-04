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eSports / Анонс

Пилоты Ф1 в кибергонках: где и когда смотреть в этот уик-энд

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Пилоты Ф1 в кибергонках: где и когда смотреть в этот уик-энд
Автор:
, Главный редактор
4 апр. 2020 г., 15:13

Дебют на виртуальных трассах экс-чемпиона Ф1, сражение в нестандартном формате гоночных дуэлей – и выход на старт пилота, за которого переживает весь гоночный мир. В эти выходные на цифровых автодромах может произойти немало интересного…

В силу того, что организовать виртуальную гонку гораздо проще, чем реальную, теперь каждые выходные по всему миру проходит добрый десяток заслуживающих внимания киберсоревнований. Мы выбрали три гонки, где лучше всего представлены действующие пилоты Формулы 1 – или те, кто участвовал в чемпионате мира сравнительно недавно.

Суббота (4 апреля)

2-й этап турнира IndyCar iRacing Challenge

Время старта: 19:30 по московскому времени
Где смотреть: сайт телеканала NBC Sport

Используемая игра: iRacing
Трасса: «Барбер Моторспорт Парк» в Бирмингеме (штат Алабама)
Победитель предыдущей гонки: Сейдж Карам (эпизодически выступает в IndyCar)

Виртуальный аналог IndyCar – наиболее представительная серия из существующих: уже на первом этапе в числе участников оказались почти все действующие пилоты. Начиная с многократного чемпиона Скотта Диксона (или действующего чемпиона Джозефа Ньюгардена) и заканчивая экс-пилотами Ф1 Маркусом Эрикссоном и Фелипе Насром. Отдельно стоит отметить присутствие на старте Джимми Джонсона, многократного чемпиона NASCAR – первую гонку он закончил только на 16-м месте, но это не отбило у калифорнийца охоту снова выйти на старт.

Впрочем, на этот раз все внимание, скорее всего, будет приковано к Роберту Викенсу, который впервые выйдет на виртуальную трассу. Канадец полтора года назад попал на одном из этапов IndyCar в тяжелую аварию и очень медленно восстанавливается – в частности, заново учится ходить уже больше года. При этом пилот активно рассказывает о процессе восстановления в социальных сетях, благодаря чему пользуется активной поддержкой коллег и публики. И наверняка абсолютное большинство зрителей очередной американской кибергонки будут болеть именно за Роберта.

Если вам понравится, то все на том же сайте канала NBS Sport каждый день с понедельника по четверг можно будет увидеть виртуальные сражения пилотов NASCAR.

 

Фото: Dreyer & Reinbold Racing

Воскресенье (5 апреля)

Гоночный бэттл в рамках проекта Veloce’s #NotTheGP

Время старта: 20:00 по московскому времени
Где смотреть: на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ»

Используемая игра: F1 2019
Трасса: не объявлена
Победители предыдущего уик-энда: Ден Березнай и Джем Болукбаси (киберспортсмены)

На этот раз организаторы из компании Veloce eSports выбрали экзотический формат состязаний на выбывание. Соревнования будут представлять собой серию скоротечных заездов, в которых будут принимать участие по два пилота, а дистанция которых будет составлять один-единственный круг.

Состав участников – традиционно для кибергонок пестрый. Здесь и действующие пилоты Ф1 (Ландо Норрис и Николя Латифи), и бывшие (Стоффель Вандорн и Эстебан Гутьеррес), и мечтающие попасть в чемпионат миира пилоты младших формул (включая Джейми Чедвик, чемпионку женского турнира W Series). Представлены и те, кто хотел бы попасть в Формулу 1, но уже вряд ли когда-то сможет это сделать – представлены, так уж получилось, россиянином Артемом Маркеловым.

 

Фото: Codemasters

Виртуальный Гран При Австралии

Время старта: 22:00 по московскому времени
Где смотреть: официальные каналы Ф1 на Facebook, Youtube и Twitch

Используемая игра: F1 2019
Трасса: Альберт-парк
Победитель предыдущей гонки: Гуанью Чжоу (пилот Формулы 2)

Организаторы Формулы 1 стараются заменять виртуальными несостоявшиеся (точнее, отложенные) реальные Гран При. По этой логике, очередной гонкой должен стать Гран При Вьетнама – но трассу в Ханое еще не успели толком оцифровать. Поэтому решено хотя бы частично компенсировать отмену соревнований в Мельбурне и провести второй виртуальный Гран При на цифровом Альберт-Парке.

На предыдущую кибергонку команды Формулы 1 выставляли кого угодно, только не своих основных пилотов. После этого то ли сами коллективы оценили «ненастоящие» соревнования, то ли боссы чемпионата призвали команды к порядку – и теперь на старте ожидаются сразу шесть действующих пилотов Ф1. Включая двух представителей топ-команд, Алекса Элбона и Шарля Леклера собственной персоной. Также впервые в списке участников будет гонщик, в списке достижений которого есть победа в чемпионате мира – бой нынешнему поколению пилотов попытается дать Дженсон Баттон.

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Об этой статье

Серия eSports
Пилоты Скотт Диксон , Маркус Эрикссон , Джозеф Ньюгарден , Фелипе Наср , Николя Латифи , Артем Маркелов , Александр Элбон , Шарль Леклер , Ландо Норрис , Артур Леклер
Автор Кирилл Качнов

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